Sinüs tıkanmasına ne iyi gelir?

Burnunuzun tıkanması size rahatsızlık verebilir, keyfinizi kaçırabilir. Nefes alamazsınız, koku alamazsınız ve sesinizi tamamen değiştirebilir. Sinüsleriniz tıkalıyken rahat etmek neredeyse imkansızdır.

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Dilinizi damağınıza bastırın ve...

Burun tıkanıklığının birçok sebebi olabilir ve bu her zaman hasta olduğunuz anlamına gelmez. Bir çok insan alerjilerden, sıcaklık değişimlerinden, tozdan, dumandan, havadaki moleküllerden veya baharatlı yiyeceklerden dolayı burun tıkanıklığı sorunu yaşıyor.

 

Kimileri sinüzit veya grip ilacı kullanmaz. Bunun sebebi zorunlu olmadıkça, her seferinde ilaç almaktan hoşlanmamalarıdır. Birçoğumuz da aynı fikirdeyiz ve bu tür sorunları doğal yollarla halletmek istiyoruz.

 

Sinüsleri nasıl hızlıca temizleyebilirsiniz?

1- Arkaya doğru 45 derecelik bir açı ile otururken, kafanızı sağa ve sola çevirerek, sternokleidomastoid kasını aşağıya doğru 4 veya 5 kez ovun. Bu kası boynunuzda, kulağınız tam altından, köprücük kemiğine doğru bulabilirsiniz. Bunu boynunuzun iki tarafına da rahatlaması için yapın.

 

2- İşaret parmaklarınızı burnun üst kısmındaki sert kemikli yapının üstüne koyun ve burnunuzun yanlarındaki kemiğin bittiği yere gelene kadar aşağıya doğru hareket ettirin. Bu bölgeye dairesel hareketler ile baskı uygulayarak 20 saniye boyunca masaj yapın. Bitirdiğinizde burnun yan kısımlarından elmacık kemiklerine kadar gelen kasları ovun.

 

TEDAVİ EDİLMEYEN SİNÜZİT GÖZLERİ VURABİLİR!

 

3- Kemiğinizdeki küçük bir çentiği bulana kadar işaret parmaklarınızı göz çukuru kemiklerinizin üzerinde gezdirin. Genelde gözün tam ortasının üstünde bulunur. Bu çentiğe dairesel hareketlerle baskı uygulayarak 20 saniye boyunca masaj yapın. Bitirdikten sonra iki elinizle beraber alnın ortasından başlayarak iki tarafa doğru ellerinizi çekin.

 

İşte bu kadar! Bu işlemi bir kere yaptığınızda, sinüslerinizde büyük bir rahatlama hissetmeli ve kolaylıkla nefes alıyor olmalısınız. Bu işlemi tekrar etmek zorunda kalabilirsiniz ancak sizin için daha iyi olanı deneyerek görebilirsiniz.

 

Alternatif yöntem:

1- Dilinizi damağınıza doğru baskı uygulayarak 1 saniye boyunca itin.

 

2- Sonrasında baş parmağınızla kaşlarınızın tam ortasına 1 saniye bastırın.

 

3- Sırasıyla 1. ve 2. adımları 20-30 saniye boyunca tekrarlayın.

 

Not: Adımları aynı anda değil sırasıyla gerçekleştirmeye dikkat edin.

 

Sinüslerinizi temizlemek için bu işlemi tekrar edin.

 

BURUN TIKANIKLIĞINI HAFİFE ALMAYIN

 

Sinüs tıkanıklığına karşı alınabilecek önlemler

Eğer sinüsleriniz tıkalıysa, bunun rahatsızlığını biliyorsunuzdur, tekrar yaşamak istemezsiniz. İşte sizeönlem almada yardımcı olabilecek birkaç öneri:

 

Dengeli bir diyet – Sağlıklı gıdalar tüketmek sağlıklı bir yaşama ön ayak olur. Yediğiniz yiyecekler sağlığınızı belirler. Bağışıklık sisteminizin sağlam olmasını istiyorsanız zengin içerikli besinler tüketmeye dikkat edin.

 

Düzenli egzersiz yapın – Düzenli egzersiz hem genel olarak sağlığınıza hem de bağışıklık sisteminize yardımcı olacaktır.

 

Sigarayı bırakın – Demeden olmaz, sigara sağlığımız için iyi değildir ve sinüsleri azdırabilir.

 

Antibiyotiği bırakın – Antibiyotikler viral enfeksiyonlar için değildir ki bu da pek çok insanın neden hasta olduğunda burun tıkanıklığı yaşadığının belirtisidir. Antibiyotikler sağlığınızı altüst edebilir. Sadece kesinlikle almanız gerekiyorsa kullanın!

 

Evinizi temiz tutun – Toz ve havanın niteliği burun tıkanıklığına sebep olabilir. Evinizdeki yüzeyleri düzenli olarak süpürüp temizleyin. Dağınıklıkları giderin ve tozun birikebileceği yerleri azaltmaya çalışın.

 

Bu yazı collective-evolution.com'dan derlenmiştir.

 

Tıkalı burun nasıl açılır?
+11
Burun tıkanıklığı, genelde sinüzite dayalı olarak görülen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla soğuk ve kirli havalar da daha çok görülen burun tıkanıklığı bazılarında kronikleşmiş bir durumdur. Piyasada satılan burun spreylerinin ise bağımlılık yaptığını artık bilmeyenimiz yok. Çok zor durumda kalınmadıkça kullanımı önerilmeyen bu fısfıslar yerine doğal ve küçük dokunuşlarla bu tıkanıklığı en aza indirgemeniz mümkün... Peki nedir bu doğal, küçük dokunuşlar?

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