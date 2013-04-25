Bu organlar olmadan da yaşayabilirsiniz

İnsanların iki böbreği vardır ancak tek böbrekle de yaşayabilirler. Tek böbrekli insanlarda çok ciddi sağlık problemi görülmez. Ancak böbreksiz yaşamak, diyaliz olmadan mümkün değildir.
Bir insanın akciğerlerinden bir tanesi alınsa, yaşamaya devam eder çünkü diğer akciğeri boşluğu dolduracak kadar şişebilir.
Dalak, kanı süzer ve vücudun enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardım eder. Eğer dalakta bir sorun varsa alınabilir ancak dalağı olmayan insanların enfeksiyona karşı daha dikkatli olmaları gerekmektedir.
Pek çok nedenden dolayı, kadınların rahmi alınabilir. Amerikada 60 yaşına gelen kadınların üçte birinin rahimleri alınmıştır. Erkelerde de, testis kanserine karşın yumurtalıklar alınabilir.
Mide kanseri tedavisinde bazen midenin tamamı alınabilir. Bu durumda, ince bağırsak yemek borusuna bağlanır. Kişi hafif yemekler yiyerek ve ilaç takviyesiyle hayatına devam edebilir.
Kolon kanserinde ya da bazı durumlarda kolon kanserini önlemek amacıyla kolon alınabilir. İnsanlar kolon olmadan yaşayabilir ancak vücutlarının dışında, dışkıları için çanta gibi bir aparat taşımak zorunda kalır.
Apandist, kalın bağırsağın ilk bölümünden çıkan küçük ve tüp şeklinde bir organdır. Tam fonksiyonu bilinmemekle birlikte, patladığında veya hasar gördüğünde alınabilir.
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Yalan söylemek günah yaşayamayız yavrum ben66yaşındayım hede erkeeğimCevapla
Kalpsiz ?Cevapla
Safra kesesi olmadanda yâsanirCevapla
allah razi olsunCevapla
Bu bilgiler için teşekkür ederimCevapla
akciğer ?Cevapla
%49,5 daha uygun o tanımlamaya :)Cevapla
ya karaktersiz yaşayan 49.5 ene demeliCevapla
aynen, beyinleri var zannederek yaşıyorlar.Cevapla
göz kulakCevapla
safra kesesi??Cevapla
beyinde olabilir,zira beyinsiz yaşayan onlarca insan varCevapla
ben beyinsiz yaşanabileceğine inanmazdım; ta ki senin yaşayabildiğini görene kadar ...
bencede mesela %50.5 gibi :)
% 49.5 gibi