Hangi organlar olmadan yaşayabilirsiniz?

Aşağıdaki listede, vücudumuzda olmamaları durumunda yaşayabileceğiniz organları bulabilirsiniz. Ama siz gene de kendinize iyi bakın.

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Bu organlar olmadan da yaşayabilirsiniz

İnsanlar hangi organları olmadan yaşayabilir?

 

Böbrek olmadan da yaşayabilirsiniz

İnsanların iki böbreği vardır ancak tek böbrekle de yaşayabilirler. Tek böbrekli insanlarda çok ciddi sağlık problemi görülmez. Ancak böbreksiz yaşamak, diyaliz olmadan mümkün değildir.

 

Akciğer olmadan da yaşayabilirsiniz

Bir insanın akciğerlerinden bir tanesi alınsa, yaşamaya devam eder çünkü diğer akciğeri boşluğu dolduracak kadar şişebilir.

 

Dalak olmadan da yaşayabilirsiniz

Dalak, kanı süzer ve vücudun enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardım eder. Eğer dalakta bir sorun varsa alınabilir ancak dalağı olmayan insanların enfeksiyona karşı daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

 

Üreme organları olmadan da yaşayabilirsiniz

Pek çok nedenden dolayı, kadınların rahmi alınabilir. Amerikada 60 yaşına gelen kadınların üçte birinin rahimleri alınmıştır. Erkelerde de, testis kanserine karşın yumurtalıklar alınabilir.

 

ORGAN BAĞIŞI NEDİR?

 

Mide olmadan da yaşayabilirsiniz

Mide kanseri tedavisinde bazen midenin tamamı alınabilir. Bu durumda, ince bağırsak yemek borusuna bağlanır. Kişi hafif yemekler yiyerek ve ilaç takviyesiyle hayatına devam edebilir.

 

Kolon olmadan da yaşayabilirsiniz

Kolon kanserinde ya da bazı durumlarda kolon kanserini önlemek amacıyla kolon alınabilir. İnsanlar kolon olmadan yaşayabilir ancak vücutlarının dışında, dışkıları için çanta gibi bir aparat taşımak zorunda kalır.

 

Apandist olmadan da yaşayabilirsiniz

Apandist, kalın bağırsağın ilk bölümünden çıkan küçük ve tüp şeklinde bir organdır. Tam fonksiyonu bilinmemekle birlikte, patladığında veya hasar gördüğünde alınabilir.

 

Camila Carlow'un çiçek çalışması
+12
Akciğer
 

 

Korsenin vücuda zararları
+6
Kıyafetlerimizin altına korse giymek, birçok kadın için yadsınamaz bir gerçeklik. Peki bu korseler, vücudumuza neler yapıyor – bilimsel bağlamda? Organ parçalanması hakkında bir şeyler duyuyoruz; ancak her gün birkaç parça kontrol kıyafeti giymek, gerçekten de zararlı mı, yoksa bir sakıncası yok mu?
Araştırma yapmadan, korselerin zararlı olup olmadıklarından emin olmak, güç. İşte size, korselerin bedenlerimiz üzerindeki etkileri hakkında bilimin söyledikleri:

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Yorumlar
15
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    17 Ekim 2017 Salı 13:43

    Yalan söylemek günah yaşayamayız yavrum ben66yaşındayım hede erkeeğim

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  • Misafir
     
    17 Ocak 2017 Salı 00:45

    Kalpsiz ?

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  • Misafir
     
    11 Aralık 2016 Pazar 13:37

    Safra kesesi olmadanda yâsanir

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  • Misafir
     
    06 Eylül 2016 Salı 19:06

    allah razi olsun

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  • Misafir
     
    25 Haziran 2016 Cumartesi 14:39

    Bu bilgiler için teşekkür ederim

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  • Misafir
     
    20 Haziran 2016 Pazartesi 12:50

    akciğer ?

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  • Misafir
     
    18 Kasım 2015 Çarşamba 14:45

    %49,5 daha uygun o tanımlamaya :)

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  • Misafir
     
    18 Kasım 2015 Çarşamba 14:20

    ya karaktersiz yaşayan 49.5 ene demeli

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  • Misafir
     
    18 Kasım 2015 Çarşamba 13:00

    aynen, beyinleri var zannederek yaşıyorlar.

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  • Misafir
     
    18 Kasım 2015 Çarşamba 11:17

    göz kulak

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  • Misafir
     
    17 Kasım 2015 Salı 16:54

    safra kesesi??

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  • Misafir
     
    17 Kasım 2015 Salı 16:39

    beyinde olabilir,zira beyinsiz yaşayan onlarca insan var

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  • Misafir
     
    18 Kasım 2015 Çarşamba 09:57

    ben beyinsiz yaşanabileceğine inanmazdım; ta ki senin yaşayabildiğini görene kadar ...

  • Misafir
     
    18 Kasım 2015 Çarşamba 10:02

    bencede mesela %50.5 gibi :)

  • Misafir
     
    18 Kasım 2015 Çarşamba 16:32

    % 49.5 gibi

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