İp atlamak zayıflatır mı?

İp atlayarak vücudun bütün temel kaslarını çalıştırıp karın bölgesindeki yağlarınızı eritebilirsiniz.

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İp atlamak zayıflatır mı?

İp atlamak kaç kalori yaktırır?

Kalori harcamak için en etkili yöntemlerden biridir. Kilonuza ve yaşınıza göre değişiklik gösterecektir ama ortalama dakikada 10-20 kalori harcayabilirsiniz. Bu da 15 dakika ip atladığınızda ortalama 150-300 kalori harcayacağınız anlamına gelir.

 

İp atlamak kilo verdirir mi?

Eğer bir sağlık sorununuz yoksa ve dengeli besleniyorsanız ip atlayarak kilo verebilirsiniz. İp atlarken kaslarınız çalışacağı için protein alımına dikkat etmelisiniz. Yağ alımınızı azaltırsanız karın kaslarınız çalışacağı için ip atlamak bel bölgenizin incelmesine yardımcı olacaktır.

 

İp atlarken hangi kaslar çalışır?

İp atlarken bütün bacak ve karın kasları, omuz, sırt ve kol kasları çalışır.

 

İp atlamanın faydaları nelerdir?

İp atlamak kalp ritmini dengeler, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Kaslarınız çalışacağı için daha zinde hissedersiniz ve metabolizmanız hızlanır.

 

İp nasıl atlanır?

Düz ve sert olmayan, ayak tabanlarını rahatsız etmeyecek bir zeminde ip atlamalısınız. İlk birkaç gün küçük adımlarla ve yavaş bir ritimle başlayın, günde 15 dakikayı aşmayın. Aksi halde nabzınız gereğinden fazla hızlanır ve kalbiniz yorulur.

 

İp atlamak için nasıl bir ip seçmeli?

İp çok hafif olmamalı, salınabilmesi için belli bir ağırlığa sahip olmalı. Kauçuk ya da silikon bir ip kullanabilirsiniz.

 

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Yorumlar
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Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    30 Temmuz 2016 Cumartesi 12:09

    Bel incelten hareketler

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