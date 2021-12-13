Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim insanlarından Remziye Hisar, popüler arama motoru Google'a doodle oldu. Doodle olmasının ardından "Remziye Hisar kimdir?" aramaları yükseldi. Cumhuriyetin ilk bilim insanlarından Remziye Hisar, çağdaş bilimin öncüsü ve kimya çalışmalarının da ilk kadın ismi.

Kimya biliminin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak kabul edilen Remziye Hisar, 1902 yılında Üsküp'te doğdu. Remziye Hisar’ın babası İstihkam yarbayı Salih Hulusi Bey, annesi ise Ayşe Refia Hanımdır. Remziye Hisar, dört kız kardeştir. Hisar ailesi, meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra İstanbul'a göç etmiştir.

Remziye Hisar’ın eğitim ve kariyer hayatı…

Remziye Hisar, Davutpaşa'daki üç yıllık mekteb-i iptida-i'yi, bir yılda henüz dokuz yaşında iken tamamladı. Eğitimine İttihat ve Terakki Mektebi ve Emirgan İnas Rüştiyesi'nde devam eden Remziye Hisar, çok sevdiği Türkçe öğretmeninin İstanbul Darülmuallimatı'na (Kız Öğretmen Okulu) transfer olması üzerine, öğrenimini bu okulda sürdürdü.

15 Temmuz 1919 tarihinde okulun Darülfünun'a hazırlamak üzere oluşturduğu iki sınıflık bölümünden birincilikle mezun olan Remziye Hisar, Darülfünun'un kimya bölümüne kaydını yaptırdı. Kız öğrencilerin erkek öğrencilerden ayrı saatlerde ders aldığı bu dönemde, kimya bölümündeki üç kadın öğrenciden birisi idi.

Paris'te Sorbone Üniversitesi'nde kimya eğitimine başladı. Langevin ve Madam Curie gibi çok tanınmış bilim insanlarının öğrencisi oldu. Eğitiminin ikinci yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanma hakkı elde etti. 1933-1936 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde kimya ve fizik kimya dersleri verdi. 1936 yılında bir süre için üniversiteden ayrıldı; Hıfzıssıhha Müessesesi Farmakodinami Şubesi’nde Kimya Mütehassıslığı görevinde bulundu.

1942-1947 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Okulu Analitik Kimya ve Toksikoloji kürsüsünde görev yaptı. 1947 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Kimya Kürsüsü'ne atandı. 1955 yılında Fransa’da "Officiel d'Academie" nişanı'na layık görüldü. 1959 yılında profesör oldu.