Remziye Hisar kimdir?

Afife Jale - İlk kadın tiyatro oyuncusu
Emel Gazimihal - İlk kadın radyo spikeri
Sabiha Gökçen - İlk kadın Türk pilot
Feriha Tevfik - İlk Türkiye güzeli
Hillary Clinton - Aktivist
Oprah Winfrey - Kendi TV programına sahip ve siyahi haber sunucusu ilk kadın
Prenses Diana - En çok fotoğrafı çekilen ve yaptığı hayırlarla 20. yüzyılın en çok sevilen kadını
Süreyya Ağaoğlu - İlk Türk kadın avukat
Tansu Çiller - İlk kadın başbakan
Türkan Akyol - İlk kadın bakan
Afet İnan - Atatürk'ün manevi kızı ve ilk kadın tarih profesörü
Adile Ayda - İlk kadın senatör ve elçi
Gül Esin - İlk kadın muhtar
Lale Aytaman - İlk kadın vali
Lale Orta - İlk kadın hakem
Leman Altınçekiç - İlk kadın jet pilotu
Nuran Devres - İlk kadın Tv spikeri
Remziye Hisar - İlk kadın kimyacı
Sabiha Bengütaş - İlk kadın heykeltraş
Samiye Morkaya - İlk kadın otomobil yarışçısı
Seher Aytaç - İlk kadın makinist
Semiha Berksoy - İlk kadın opera sanatçısı
Özlem Bozkurt - İlk kadın kaymakam
Feriha Sanerk - İlk kadın emniyet müdürü
Filiz Dinçmen - İlk kadın büyükelçi
Keriman Halis - İlk dünya güzeli
Müfide İlhan - İlk kadın belediye başkanı
Safiye Ali - İlk kadın doktor
Amelie Earheart - Atlantiği uçarak geçen ilk kadın
Anna Eleanor Roosevelt - Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi'ni kabul ettiren ilk First Lady
Anne Frank - 13 yaşında günlüklerinde Nazi zulmünü anlatan ilk kız çocuğu
Billie Jean King - Sporcuların eşit haklara sahip olması için savaşan ilk kadın atlet
Coretta Scott King - Sivil hakları savunan ilk siyahi First Lady
Deborah Sampson - Erkek kılığında savaşa katılan ilk Amerikan kadın
Elizabeth Blackwell - Dünyanın tıp diploması alan ilk kadını
Elizabeth Cady Stanton - Kadın haklarını savunan ilk kadın
Florance Nightingale - Modern hemşireliğin kurucusu
Gail Laughlin - İlk kadın avukat
Harriet Tubman - Kölelikten kaçan ve 300 kölenin daha kaçmasına yardım eden ilk kadın
Indira Gandhi - Hindistan'ın ilk kadın başbakanı
Jane Fonda - Vietnam savaşı sırasında Amerika'ya karşı çıkan kitaplar yazan ilk kadın artist
Joan Ganz Cooney - Susam Sokağı'nın yaratıcısı
Liz Claiborne - Kurduğu şirketiyle servet kazanan ilk kadın
Lucy Stone - Evlendikten sonra soyadını değiştirmeyen ilk kadın
Marian Anderson - New York'taki Metropolitan Operası'nda şarkı söyleyen ilk siyahi kadın
Marie Curie - Radyasyon ile ilgili çalışmalarıyla Nobel Ödülü kazanan ilk kadın
Mary McLeod Bethune - Beyaz Saray'da başkanlara asistanlık yapan ilk siyahi kadın
Rahibe Teresa - Hayatını güçsüz ve bakıma muhtaçlara adayan, Kalküta´da kendi elleriyle 1000 kişi kurtaran kadın
Kraliçe Elizabeth 1 - Ülkesini yok olmaktan kurtardı ve dünya imparatorluğu haline getirdi
Rosa Parks - Siyah ve beyaz ayrımına direnerek tutuklanan ilk kadın
Sojourner Truth - özgürlük ve kadın hakları savunucusu siyahi kadın
Marilyn Monroe - Seksilik kavramını sinemaya taşıdı
Kathrine Switzer - Boston Maratonun'da koşan ilk kadın koşucu (1976)
Sappho - İlk kadın edebiyatçısı
Margaret Thatcher - İngiltere´nin ilk kadın başbakanı
Komako Kimura - Kadınların oy haklarını savunan ilk kadın aktivist
Benazir Bhutto - Müslüman bir ülkenin ilk kadın başbakanı
Aquitaine'li Eleanor - Fransa'nın ilk Kraliçesi
Onna Bugeisha - İlk kadın samuray
Margaret Heafield - Nasa'nın Apollo Uzay programı için yazılım mühendisliği yaptı ve yöneticiliğini üstlendi
Jeanne d'Arc - Fransa'nın en vatansever kadını, Yüzyıl Savaşları'nın sembolü
Katharine Hepburn - Yaşamına 4 Oscar ve 12 Oscar adaylığı sığdıran ve üstlendiği roller ile tabuları yıkan kadın oyuncu
Dorothy Hodgkin - Penisilin ve insülin üretiminin geliştirilmesini sağlayan bilim insanı
Rosa Louise Mccauley Parks - Sivil hakları savunucusu
Malala Yousafzai - Pakistanlı kadın hakları için girişimde bulunan aktivist
Mirabai - Geleneklere göre kendisine seçilen eşi reddetti, kendini Krishna dinine adadı. Yazdığı şiirler ve söylediği şarkılar ile Hint kültürünü etkiledi, Hinduizme yeni bir soluk getirdi.
Madonna - Tüm zamanların en başarılı kadın pop sanatçısı
Hildegard von Bingen - Kadınlık hislerini yazıya aktaran ilk kişi
Betty Frieden - 60´ların en önemli feminist yazarı
Mecdelli Meryem - Hristiyanlığın yayılmasında çok önemli rol oynadı
Coco Chanel - Modern tasarımlarıyla modaya önemli katkıları olan tasarımcı
Boudicca - Ülkesinin yıkıma karşı durdu ve tüm klanları birleştirerek direnişin sembolü oldu
Emily Dickinson - Şiirleri ile 20. yüzyıl Amerikan Edebiyatına önemli bir yön verdi
Helena Rubinstein - Kozmetik kavramını bulan kadın girişimci
Harriet Beecher Stowe - Köleliğe karşı başkaldırıyı topluma yaydı
Elisa Leonida Zamfirescu - Dünyadaki ilk kadın mühendis
Cleopatra - Mısır'ın son hükümranı, Sezar ve Marc Antony ile beraberliği sayesinde ülkesinin varlığını korudu, güzelliği dilden dile aktarılıyor
Susan B.Anthony - Köleleğin ortadan kalkması ve kadınlara oy hakkı verilmesi için çalıştı
Büyük Katerina - Rusya'yı 18'inci yüzyılının en büyük gücü haline getirdi
Audrey Hepburn - Yirminci yüzyılın güzellik ve zarafet sembolü
Facebook Yorumları