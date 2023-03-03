Portokalopita, portakallı şerbetli kek

Yunan mutfağından; baklava yufkasıyla yapılan bol portakallı ve portakal şerbetli nefis tatlıyı Yunanistan’da tüm pastanelerde görebilirsiniz. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Portokalopita, portakallı şerbetli kek
Yaşam
Giriş: 03 Mart 2023 10:08 Güncelleme: 03 Mart 2023 10:09
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Portakal kabuğu ile hazırlanan yufkalı keki, üzerindeki portakal dilimleri ve portakal sulu şerbetiyle çok lezzetli olan Portokalopita’yı deneyin derim…


Servis: 25 cm lik kelepçeli kalıpta

Bekletme & hazırlama süresi: 50 dakika

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika


Malzemeler:

Şerbeti için:

  • 150 gr toz şeker

  • 300 ml su

  • 2 büyük portakalın suyu, 200 ml

  • 1 çubuk tarçın

Kek için:

  • 400 gr baklava yufkası

  • 1 çay kaşığı ayçiçek yağı, kalıba sürmek için

  • 4 yumurta

  • 200 gr toz şeker

  • 2 büyük portakalın rendelenmiş kabuğu

  • 300 gr yoğurt

  • 200 ml ayçiçek yağı

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı karbonat

Üzerine:

  • 2 portakal




Yapılışı:

*Baklava yufkalarını önce 3 cm gibi olacak gibi şeritler halinde kesin, sonrasında elinizle minik parçalara ayırın ve fırın tepsisine aktarın. Yufkaların kuruması için bir gün oda ısısında bekletin (ara sıra alt-üst ederek kurumalarını sağlayın, benim vaktim olduğundan bu şekilde yaptım. Veya fırın tepsisini 140 dereceye ayarlanmış fırına verin, kuruyana kadar yaklaşık 40 dakika fırınlayın).


*Ertesi gün şerbet malzemelerini küçük bir tencereye aktarın, orta ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynatıp soğuması için kenara alın ve çubuk tarçını çıkartıp atın.


Kek için:

*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp yanlarında ayçiçek yağı sürün. Büyük bir kapta yumurta ve toz şekeri köpükler oluşana kadar mikserle 3 - 4 dakika çırpın. Rendelenmiş portakal kabuğu, yoğurt, ayçiçek yağı, vanilya özütü, kabartma tozu ve karbonatı ilave ederek karışım homojen kıvama gelene kadar çırpın. Kurumuş yufkaları üç defada sıvı karışıma ekleyip spatula ile karıştırın. Karışımı kalıba aktarıp üzerini düzeltin.


*175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 20 dakika üzeri pembeleşene kadar pişirirken bu arada 2 portakalı ince dilimler halinde kesin. 20 dakika sonra üzeri hafifçe kızaran keki fırından çıkartıp portakal dilimlerini üzerine yerleştirerek tekrar fırına verin. 30 dakika daha pişirip fırından çıkartın. Kek sıcakken soğuk şerbeti kekin üzerine dökün. Şerbet çekene kadar oda ısısında bekletin. Sonrasında buzdolabına kaldırın. En az 2 saat buzdolabında bekletip kalıptan servis tabağına geçirin.


Kısa notlar:

*Keki buzdolabında üzeri kapalı olarak 2 - 3 gün saklayabilirsiniz, bu şekilde bekletince şerbeti iyice çektiğinden daha da lezzetli oluyor. Ayrıca dilimlere ayırdıktan sonra kapalı kapta derin dondurucuda 1 ay kadar saklanabilir.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…






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