Pazartesi okullar saat kaçta açılacak?

İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "2024 – 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul’da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835’i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16.000’i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul’daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ülke genelinde ise eğitim saatleri bölgeye ve şehre göre değişiklik gösterse de genellikle 08.00-16.00 saatleri arasında olacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Okul öncesi eğitim ve İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirmeye ederken, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü ilk ders ziliyle başlayacak

Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi genelgesine göre birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.