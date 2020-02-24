Partner şiddetini işleyen filmler

Her kadından kaçının başına geldiğine vs rakamlarla değinmek yerine sadece yakınınızda, güçlü görünen, bağımsız kaç arkadaşınızın anlattığı partner şiddeti vakalarını hatırlamanızı isteyeceğim. Hayatlarımıza alacağımız insanların davranış biçimleri sosyal statüden, yaştan, eğitimden tamamen bağımsız maalesef. Partner şiddetinin çeşitli türleri var; aşağıda yer alan filmlerde de bu türlerin bir veya birkaçı alt metin olarak işlenmekte. Sinirlenmeden, kanınız çekilmeden, ‘Tanrım, beni iyi insanlarla karşılaştır’ diye dua etmeye başlamadan izlemeyi bitirmeniz dileğiyle.





The Perfect Guy

Fiziksel şiddet; övme, sert davranma, tekmeleme gibi filmde yer alsa da fiziksel şiddet gören birinin psikolojik olarak da zedelenmemesinin olanaksız olmasından ötürü psikolojik şiddet de sık sık karşımıza çıkıyor. Koruma kararı vermek için ‘tehlike ihtimalini’ yeterli görmeyen polis memuru sinirinizi bozup, ülkemizde yürürlükte olan 6284 sayılı kanun ‘somut tehlike yerine tehlike ihtimalini’ yeterli saydığından bir nebze şanslı hissedeceksiniz.

Frida

Evet, dövmüyor Diego çoğu vakada taraflar kendini ‘Ama dövmüyor’ diye avuttuğu için böyle başladım. Filmde sık sık partilerken, içerken dans ederken birbirlerine şarkılar söylerken görüyoruz bu sağlıksız ilişkiyi. Ancak psikolojik şiddet; partneri gözüne soka soka aldatarak, kendini yetersiz hissettirerek tüm gerçekliğiyle alt metinlerde. Partneri yok saymak da bir psikolojik şiddetse Frida’mız da tüm renkli taçlarına ve tablolarına rağmen partner şiddetinin tüm karanlığını birebir deneyimliyor.

Safe Haven

Zaten partner şiddeti sona erse bile yaşadığı travmalarla bir süre daha devam edecek mağdurlar bazen aradan uzun zaman geçmesine, sanırım kurtuldum demeye başlanıp yeni sayfalar açmaya başladıklarında dahi peşlerini bırakmayan eski partnerlerini karşılarında buluyorlar. Bu filmde tüm güzel müziklere ve güzel iklimli amerikan kasabasına rağmen kendine gerçekten de güvenli bir cennet kuran başrolün, ilginç bir motivasyonla peşini bırakmayan eski partnerinin ne zaman onu bulup her şeyi tekrar berbat edeceği gerilimiyle geçiyor.

Açacağı yaralar, sonuçları kalıcı olan partner şiddeti konusunda herkesin bilinçlenmesi ve bir arkadaşınız başından geçen bir olayı anlattığında ‘yargılamadan’, ‘korkutmadan’ veya tam tersi şımarıklık yapıyor olmakla suçlamadan doğru yönlendirerek sağlıksız ilişkisinden kurtulmasına yardım edebilmeniz dileğiyle.

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