Pandemi ile gelen hareketsiz yaşam

Türkiye’de 14-45 yaş aralığındaki her 2 kişiden birinde olduğu tahmin edilen kıl dönmesi hastalığının pandemi döneminde artış göstermesi uzmanların dikkatinden kaçmıyor. Uzmanlar, iş yerlerinde uzun süre masa başında çalışanlarda daha sık görülen kıl dönmesi hastalığının evden çalışma ile daha da yaygınlaştığını belirtiyor. Ev ortamında, ofislere göre çok daha hareketsiz kalındığının altını çizen Proktoloji Uzmanı Op. Dr. Yasir Gözü, kıl dönmesi hastalığından nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“Evde hareketsiz kalmak kıl dönmesini tetikliyor”

Kıl dönmesinin genellikle kuyruk sokumu ve makat bölgesi arasında görüldüğünü belirten Op. Dr. Yasir Gözü, “Pandemi ile birlikte evden çalışma modeline geçilmesiyle kıl dönmesi hastalığına dair şikâyetler daha fazla görülmeye başlandı. Çok uzun süre pozisyon değiştirmeden oturan kişiler risk altında. Hareket etmeden saatlerce çalışmak kıl dönmesi hastalığına yakalanma olasılığını arttırıyor” dedi.

Kıl dönmesi, ense ve sırttan dökülen kılların kuyruk sokumunda birikmesi ile oluşmaktadır. O bölgenin hassas olması kılların kolayca cilt altına batmasına ortam sağlamaktadır. Kıl dönmesi ciltte birden fazla küçük çukurlar ve delikler (sinüs ağzı) şeklinde görülebilir. Bu çukurlara bazen deride çöküklük şeklinde ya da hiç sinüs ağzı oluşmadan da rastlanabilir. Hastaların göremeyeceği bir yerde oluştuğu için geç fark edilebilir.

Kıl dönmesinin tutulum gösterdiği bölgenin anatomik yapısından dolayı uzun süreli oturan kişilerde daha sık rastlanmaktadır. O bölgenin nemli ve havasız kalması sonucunda enfekte olan kistik bölgede farklı boyutlarda apseler gelişebilir. Bu apseler hasta da akıntı, kötü koku ve şişlik gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca otururken sertlik, kızarıklık, kaşıntı ve yanma hissi de hastaların rastladığı en yaygın belirtiler arasındadır.

Kıl dönmesi hastalığı özellikle işi gereği sürekli oturarak çalışan, dar pantolon giyen, vücut yapısı fazla tüylü olan ya da kalın tüylü olan kişilerde daha çok gelişir. O bölgenin hassas ve narin olması kıl yapısı kalın olan bireylerde kıl dönmesine sebebiyet vermektedir. Fazla kilolu ve çok terleyen kişilerde de kıl dönmesi sık rastlanmaktadır.

Hastalık kişinin günlük yaşamını oldukça zora sokar, oluşan kıl kistleri apseleştikce hasta daha çok ağrı ile karşı karşıya kalır bunun sonucu da iş, sosyal hayatın kişi günlük rutinlerine devam etmekte oldukça zorlanır. Fark ettiğiniz an bekletmeden tedavi olmalısınız.