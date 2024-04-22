Servis: 4 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Pancarlı kuskus salatası malzemeler
- 2 orta boy haşlanmış pancar
- 2 dal taze sarımsak
- 1 limonun rendelenmiş kabuğu
- 1 limon suyu
- 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 büyük su bardağı kuskus + 1 tatlı kaşığı tuz + 2 - 3 lt su
- 8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış
- 100 gr ezine peynir, küp küp doğranmış
- 1 yemek kaşığı kavrulmuş çam fıstığı
Pancarlı kuskus salatası yapılışı
Haşlanmış pancarların kabuklarını soyarak küp küp doğrayın, sarımsakları da incecik doğrayın.
- Zeytinyağı, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu, sumak ve tuzu küçük bir kasede karıştırın.
- 2 - 3 litre suyu orta boy tencereye alın, kaynamaya başlayınca tuz ve kuskusu ilave edin, paketin üzerindeki talimata göre haşlayıp süzgeçe aktarın.
- Haşlanan kuskusu sıcakken geniş bir kaba aktarın, bekletmeden zeytinyağlı sos, doğranmış pancar ve taze sarımsağı ekleyip karıştırın. Kabı streç film ile kaplayarak tamamen soğuyana kadar buzdolabında bekletin (pancarın renginin kuskusa tamamen geçmesi için bir gece bekletiyorum).
- Soğuyan salataya doğranmış dereotunu ekleyip karıştırın. Servis kasesine geçirdikten sonra üzerine peynir ve çam fıstığı serpiştirin.
Kısa notlar;
- Pancarın renginin kuskusa geçmesi için kuskus sıcakken pancar eklenmeli!
- Salatayı hazırladıktan sonra buzdolabında 3 - 4 gün bekletebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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