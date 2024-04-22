Pancarlı kuskus salatası

İnci taneleri gibi... Pancarın kuskusa bıraktığı şahane rengiyle inci tanelerini andıran, görseliyle de iştah açıcı olan leziz salata… Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Pancarlı kuskus salatası
Yaşam
Giriş: 22 Nisan 2024 13:57
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Pancarlı kuskus salatası malzemeler

  • 2 orta boy haşlanmış pancar

  • 2 dal taze sarımsak

  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu

  • 1 limon suyu

  • 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı sumak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 büyük su bardağı kuskus + 1 tatlı kaşığı tuz + 2 - 3 lt su

  • 8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış

  • 100 gr ezine peynir, küp küp doğranmış

  • 1 yemek kaşığı kavrulmuş çam fıstığı


Pancarlı kuskus salatası yapılışı

Haşlanmış pancarların kabuklarını soyarak küp küp doğrayın, sarımsakları da incecik doğrayın.


  • Zeytinyağı, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu, sumak ve tuzu küçük bir kasede karıştırın.

  • 2 - 3 litre suyu orta boy tencereye alın, kaynamaya başlayınca tuz ve kuskusu ilave edin, paketin üzerindeki talimata göre haşlayıp süzgeçe aktarın.

  • Haşlanan kuskusu sıcakken geniş bir kaba aktarın, bekletmeden zeytinyağlı sos, doğranmış pancar ve taze sarımsağı ekleyip karıştırın. Kabı streç film ile kaplayarak tamamen soğuyana kadar buzdolabında bekletin (pancarın renginin kuskusa tamamen geçmesi için bir gece bekletiyorum).

  • Soğuyan salataya doğranmış dereotunu ekleyip karıştırın. Servis kasesine geçirdikten sonra üzerine peynir ve çam fıstığı serpiştirin.

Kısa notlar;

  • Pancarın renginin kuskusa geçmesi için kuskus sıcakken pancar eklenmeli!

  • Salatayı hazırladıktan sonra buzdolabında 3 - 4 gün bekletebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…


Kırmızı pancarın bilmediğiniz 12 faydası

Kan yapıcı etkisi olan kırmızı pancarın faydaları...

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Sedef, egzama, ürtiker, kurdeşen ve karaciğer hastalıklarının vücutta kaşıntı yapmasını önler. Hazmı kolaylaştırır.
Kırmızı pancar, kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Saç dökülmesine karşı etkilidir.
Cildi güzelleştirir. Kansızlıkta ve demir eksikliğinde etkilidir.
Mide ağrısı ve ekşime sorunlarına iyi gelir. Havuç suyu ile karıştırılarak içilen pancar suyu, kısa sürede vücudun kan yapımasına yardımcı olur.
Böbrek kumu dökmekte faydalıdır. İştahı açar.
Vücuda dinçlik verir. Kırmızı pancarın aynı zamanda kanseri önleyici etkisinin olduğu da söyleniyor.


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