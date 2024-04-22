Pancarlı kuskus salatası

Sedef, egzama, ürtiker, kurdeşen ve karaciğer hastalıklarının vücutta kaşıntı yapmasını önler. Hazmı kolaylaştırır.

Cildi güzelleştirir. Kansızlıkta ve demir eksikliğinde etkilidir.

Mide ağrısı ve ekşime sorunlarına iyi gelir. Havuç suyu ile karıştırılarak içilen pancar suyu, kısa sürede vücudun kan yapımasına yardımcı olur.