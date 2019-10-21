Ovülasyon testi nedir?

"Ovülasyon testi nasıl yapılır? Ovülasyon testi hesaplama nasıl yapılır? Ovülasyon testi kullanımı nasıldır?" Ovülasyon testi hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtları haberimizde!

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Ovülasyon testi hakkında bilmeniz gereken şeyler var!

Ovülasyon nedir?

Ovülasyon, bir kadının ay döngüsünde en olgun yumurtasının tüplere salınıp döllenmeye hazır olduğu dönemdir. Gebelik oluşması için ovülasyon takibi yapmak ve uygun günlerde cinsel ilişkiye girmek gebelik şansını artırır. Ovülasyonun belirtilerini takip ederek bu zamanı saptamak mümkündür.

 

Ovülasyon döneminde neler olur?

  • Meme hassasiyeti,
  • Karnın alt bölgesinde sancı,
  • Vücut ısısında artış,
  • Cinsel istekte artış,
  • Vajinal salgıda artış görülür.

 

Ancak bazen bu belirtileri yakalamak mümkün olmayabilir. Özellikle düzenli bir ay döngüsü olmayan kadınlar için “adetten 14 gün sonra” diyebilmek mümkün değildir. Bu nedenle gebelik ihtimalini arttırmak için, ovülasyon testi kullanarak yumurtlama takibinizi yapabilir ve bu dönemi yakalayabilirsiniz.

 

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Ovülasyon testi nedir?

Ovülasyon testi vücuttaki LH hormonunun varlığını tespit eden bir araçtır. LH hormonu yumurtaların gelişmesini sağlayan hormondur ve bu dönemde salgılanır. Vücutta LH hormonu salgılanmaya başladıktan 24 -36 saat sonra yumurtlama gerçekleşir.

 

Ovülasyon testi nasıl kullanılır? Ovülasyon testi nereden temin edilir?

Ovülasyon testleri eczanelerde satılır. Birden çok seçeneği vardır. Durumunuzu eczacınızla paylaşmanız en doğru testi seçmeniz konusunda size yardımcı olmasını sağlar.

 

Ovülasyon testi ne zaman kullanılır?

İlk önce ovülasyon testi kullanmaya ne zaman başlanacağının belirlenmesi gerekir. 28 günde bir adet gören bir kadının âdetinin ilk gününden 11 gün sonra testi yapmaya başlaması yeterlidir. Ancak döngüsü düzensiz kadınlar için son üç ayda görülen en kısa adet döngüsü baz alınarak yapılmalıdır. Ovülasyon testini sabah saatlerinde uygulamak her zaman daha doğru sonuç verir. Bunun yanı sıra testi her gün aynı saatte uygulamak daha doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

 

Ovülasyon testi nasıl sonuç verir?

Ovülasyon testleri gebelik testlerine oldukça benzer. İçeriğinde bir test ve bir damlalık bulunur.  Damlalıkla idrarı teste damlatarak sonucu birkaç dakika içinde alabilirsiniz. Test gebelik testi gibi işler, eğer testinizin üzerinde çift çizgi oluştuysa yumurtlama döneminde olduğunuzu gösterir. Testi uyguladıktan beş dakika sonra gördüğünüz sonuç asıl sonuçtur, saatler sonra testte ikinci çizginin oluşması sizi yanıltmamalıdır. Eğer testten pozitif yanıt alırsanız, yumurtlama dönemindesinizdir ve cinsel birleşmenin gebeliğe dönüşmesi için takribi 24-36 saatiniz vardır.

 

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