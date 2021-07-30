Orman yangınlarında son durum ne?

Çarşamba gününden itibaren 21 ilde 63 orman yangını çıktı. Bunların 20'sini söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

Yangınların en yoğun görüldüğü yerlerden Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kişi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise 1 kişi hayatını kaybetti. Manavgat, Marmaris ve Bodrum'da yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı köy ve mecralar ile turistik tesislerin bazıları tahliye edildi. Ayrıca binlerce hayvanın da telef olduğu belirtildi. Yapılan son açıklamaya göre; Muğla'da Milas ve Bodrum yangınlarının kontrol altına alındı.

Resmi açıklamalara göre, çıkan orman yangınlarından 43'ü kontrol altına alınırken, 20 yerde ise yangınlar devam ediyor.

TEMA Vakfı fidan bağışı kampanyası başlattı. TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır?

Yangınları kontrol altına alma çabası sürerken, yitirilen ormanların yerine yeni fidanlar dikmek yurdun gündeminde. Bunun için TEMA Vakfı fidan bağışı başlattı. Detaylı bilgiye TEMA Vakfı'nın Instgaram sayfasından ulaşabilirsiniz!

HAYTAP yaralanan hayvanların tedavi masraflarını karşılayacak!

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), devam eden yangınlarda yaralanan hayvanların tedavisini yaptıran kişilerin masraflarını karşılayacağını açıkladı. Detaylı bilgiye HAYTAP'ın Instgaram sayfasından ulaşabilirsiniz!

Asıu Mansur'un Instagram paylaşımından... Haydi sizi de davet ediyoruz!