Ofislerde canlı bitki bulundurmanın 5 faydası

İç mekan bitkileri yaşam alanınızı sadece daha davetkar ve lüks yapmakla kalmaz, evinizin, işyerinizin havasını daha sağlıklı hale getirir.

Ne yazık ki gün boyu zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz yerler, çalışma ortamlarımız... Şehrin gürültüsü, hava kirliliği, stresli iş yaşamı derken gün boyu maruz kaldığımız kimyasallar ve karbondioksit miktarının bizde yarattığı hasarın farkında olsak bile, bunu görmezden gelerek yaşıyoruz. Hepimiz doğanın bir parçası olduğumuz için sürekli olarak ona bağlanma ihtiyacı duyuyoruz. Bizleri doğadan alıkoyan yoğun çalışma saatleri içinde vakit bulunduğumuz ortamda bir ağaç, bir çiçek, bir yaprak gibi doğa parçacıkları görsek mutlu oluyoruz. Bitkiler, güzellikleriyle bizi mutlu etmekle kalmıyor aynı zamanda ortama yaydıkları enerjiyle bizlere gizliden gizliye terapi uyguluyor. Günümüzde bazı bitkilerin kapalı mekanlardaki hava kalitesini düzelttiği de bilimsel bir gerçek olarak kabul edilince iç mekanların dekorasyonunda bitki kullanımının son derece yaygınlaştığını görüyoruz. Çalışma alanlarında bitki yetiştirmenin faydalarını bitki tasarımcısı ve KHUM Design kurucusu Yasemin Gazanker anlattı.

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1- Ortamın havasını temizler

Bulunduğumuz ortamların yeterince havalandırılmaması, biriken tozlar, klimaların yaydığı kirli hava, mobilyalardan, duvar boyalarından ve kullanılan deterjanların saçtığı zehirli kimyasalların etkisiyle soluduğumuz hava oldukça kirleniyor. Bu durum çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceği gibi, ofis ortamlarında çalışanların dikkat dağınıklığı yaşamasına ve konsantrasyon seviyelerinin düşmesine neden oluyor. Yeşil bitkiler yaydıkları oksijen miktarıyla ortamın havasını temizler.

2- Hafızayı güçlendirir

Ofis ortamlarında doğal çevreden faydalanılarak oluşturulan tasarımlar ve ortamda yeşil bitkilere yer verilmesi yapılan araştırmalara göre kişilerde hafızayı güçlendirdiğini ortaya koymuştur.

3- Gürültü seviyesini azaltır

Bitkiler sesleri emerek, arka plandaki ofis konuşmasının rahatsız edici etkilerini azaltmaya yardımcı olurlar.

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4- Yaratıcılığı artırır

Yine yapılan çalışmalar göstermiştir ki yaratıcılık testlerinde, ofislerinde doğal unsurlar olan çalışanların, ofisleri bu tür unsurları içermeyenlerden daha yüksek puanlar aldığı saptanmıştır.

5- Dikkat dağınıklığı azalır

Dikkat dağınıklığını ölçen bir teoriye göre çalışma ortamlarında doğa görüntülerinin, beynin farklı bir işleme moduna geçmesini, çalışanların kendilerini daha rahat hissetmelerini ve daha iyi konsantre olduklarını açıklamıştır.

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