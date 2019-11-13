Ofislerde canlı bitki bulundurmanın 5 faydası

İç mekan bitkileri yaşam alanınızı sadece daha davetkar ve lüks yapmakla kalmaz, evinizin, işyerinizin havasını daha sağlıklı hale getirir.

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Ofislerde canlı bitki bulundurmanın 5 faydası

Ne yazık ki gün boyu zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz yerler, çalışma ortamlarımız... Şehrin gürültüsü, hava kirliliği, stresli iş yaşamı derken gün boyu maruz kaldığımız kimyasallar ve karbondioksit miktarının bizde yarattığı hasarın farkında olsak bile, bunu görmezden gelerek yaşıyoruz. Hepimiz doğanın bir parçası olduğumuz için sürekli olarak ona bağlanma ihtiyacı duyuyoruz. Bizleri doğadan alıkoyan yoğun çalışma saatleri içinde vakit bulunduğumuz ortamda bir ağaç, bir çiçek, bir yaprak gibi doğa parçacıkları görsek mutlu oluyoruz. Bitkiler, güzellikleriyle bizi mutlu etmekle kalmıyor aynı zamanda ortama yaydıkları enerjiyle bizlere gizliden gizliye terapi uyguluyor. Günümüzde bazı bitkilerin kapalı mekanlardaki hava kalitesini düzelttiği de bilimsel bir gerçek olarak kabul edilince iç mekanların dekorasyonunda bitki kullanımının son derece yaygınlaştığını görüyoruz. Çalışma alanlarında bitki yetiştirmenin faydalarını bitki tasarımcısı ve KHUM Design kurucusu Yasemin Gazanker anlattı.

 

EVDE BİTKİ NASIL YETİŞTİRİLİR? Balkon bahçeciliği, evde bitki y... BİTKİLERİNİZE SİRKE VERİRSENİZ NE OLUR? Her derde deva sirke bitkilerimi...

 

1- Ortamın havasını temizler

Bulunduğumuz ortamların yeterince havalandırılmaması, biriken tozlar, klimaların yaydığı kirli hava, mobilyalardan, duvar boyalarından ve kullanılan deterjanların saçtığı zehirli kimyasalların etkisiyle soluduğumuz hava oldukça kirleniyor. Bu durum çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceği gibi, ofis ortamlarında çalışanların dikkat dağınıklığı yaşamasına ve konsantrasyon seviyelerinin düşmesine neden oluyor. Yeşil bitkiler yaydıkları oksijen miktarıyla ortamın havasını temizler.

 

2- Hafızayı güçlendirir

Ofis ortamlarında doğal çevreden faydalanılarak oluşturulan tasarımlar ve ortamda yeşil bitkilere yer verilmesi yapılan araştırmalara göre kişilerde hafızayı güçlendirdiğini ortaya koymuştur.

 

3- Gürültü seviyesini azaltır

Bitkiler sesleri emerek, arka plandaki ofis konuşmasının rahatsız edici etkilerini azaltmaya yardımcı olurlar.

 

BU BİTKİLER KEDİLERE ZARAR VERMİYOR! Evde bir kediyle yaşarken bitki ... NASA'DAN EVİNİZ İÇİN HAVAYI EN İYİ TEMİZLEYEN BİTKİLER 15 Ocak Kirli Hava ile Savaş Haf...

 

4- Yaratıcılığı artırır

Yine yapılan çalışmalar göstermiştir ki yaratıcılık testlerinde, ofislerinde doğal unsurlar olan çalışanların, ofisleri bu tür unsurları içermeyenlerden daha yüksek puanlar aldığı saptanmıştır.

 

5- Dikkat dağınıklığı azalır

Dikkat dağınıklığını ölçen bir teoriye göre çalışma ortamlarında doğa görüntülerinin, beynin farklı bir işleme moduna geçmesini, çalışanların kendilerini daha rahat hissetmelerini ve daha iyi konsantre olduklarını açıklamıştır.

 

 

Sonbaharı renklendiren 10 favori çiçek
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Sonbahar yazdan kışa geçerken oldukça değişken hava koşullarını da beraberinde getirir. Bugün 30 derece bir hava yaşarken, ertesi gün 18 dereceyi hissetmek mümkün. Sonbaharda birçok çiçek yapraklarını dökmeye başlar, yaz bitkileri hasat edilir ve çiçeklenme nadir görülür. İşte sonbaharı seven 10 çiçek...

 

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