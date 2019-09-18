Bu bitkiler kedilere zarar vermiyor!

Evde bir kediyle yaşarken bitki yetiştirmekte ve seçmekte zorlanıyorsanız bu yazımız tam size göre.

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Kediler etobur yani etle beslenen canlılardır. Yine de zaman zaman kedileri, ot kemirirken, evdeki saksılarınıza &ccedil;eşitli komplolar kurarken g&ouml;rebilirsiniz. Kediler bitkileri ana besin maddeleri olarak t&uuml;ketmez, ama sağlıklı olmak i&ccedil;in t&uuml;kettikleri g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. &Ouml;zellikle ağrılarını dindirmek i&ccedil;in ot kemirdikleri bilinir. Bu nedenle onları sık sık yeşilliklerin i&ccedil;inde otları kemirirken g&ouml;rebilirsiniz. Ne var ki bazı bitkiler kediler i&ccedil;in toksik olabiliyor. Evde yetiştirdiğiniz bitkilerin kedinizi zehirlemesini istemiyorsanız size kediniz i&ccedil;in g&uuml;venli ev bitkilerini derledik.
Kategori : Yaşam
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Kediler etobur yani etle beslenen canlılardır. Yine de zaman zaman kedileri, ot kemirirken, evdeki saksılarınıza çeşitli komplolar kurarken görebilirsiniz. Kediler bitkileri ana besin maddeleri olarak tüketmez, ama sağlıklı olmak için tükettikleri görülmüştür. Özellikle ağrılarını dindirmek için ot kemirdikleri bilinir. Bu nedenle onları sık sık yeşilliklerin içinde otları kemirirken görebilirsiniz. Ne var ki bazı bitkiler kediler için toksik olabiliyor. Evde yetiştirdiğiniz bitkilerin kedinizi zehirlemesini istemiyorsanız size kediniz için güvenli ev bitkilerini derledik.

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