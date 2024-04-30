Meşhur Dubai çikolatası ya da diğer adı ile Antep fıstıklı ve kadayıflı çikolata son zamanlarda herkesi gözdesi oldu. Peki Antep fıstıklı ve kadayıflı çikolata nasıl yapılır?

Malzemeler:

200 gr çikolata - ister bitter ister sütlü olsun

2 - 3 yemek kaşığı kadayıf

2 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi ya da kreması

1 tatlı kaşığı tereyağı

İsteğe bağlı 1 - 2 kaşık tahin

Yapılışı

Bir tavanın içine kadayıfları koyun ve tereyağında kavurun. İçine antep fıstığı ezmesi ya da kreması koyup karıştırın. Bu aşamada bir kalıp ya da bir borcama ihtiyacınız var. Eğer borcam kullanacaksanız içine yağlı kağıt sermenizi tavsiye ederiz. İlk olarak, kalıbınıza erittiğiniz çikolatan koyun. Çikolatayı iyice yaydıktan sonra içine kadayıflı harcı ekleyin. Üzerine tekrar erittiğiniz çikolatadan koyup, dondurun. İşte tarif bu kadar.

Afiyet olsun...