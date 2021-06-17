Nişanlımın seçtiği eşyaları beğenmiyorum

Nişanlımla ev kuruyoruz. Ev hazırlıkları için eşya seçerken karnıma ağrılar giriyor. Özellikle de detaylarda ters düşüyoruz. Bu ifademin kaba olduğunun farkındayım ama üzgünüm, yazmazsam içim rahat etmeyecek. Nişanlım genel olarak güzel giyinen bir kadın, yani göze tuhaf gelen belirgin bir şey yok ama dekorasyonda çok zevksiz.

Odasının dekorasyonunu da biliyorum, gayet standart eşyaları var. Ama söz konusu ev eşyası olduğunda nişanlımı adeta tanıyamıyorum. Heveslenip almak istiyor ama ben onun seçtiği eşyaları görünce şaşırıyorum. Hadi mobilyada orta yolu bulacak gibiyiz ama o yastıklar, halılar, o perdeler de ne öyle? Neler neler… O tarz bir evde kendimi düşünemiyorum. Nasıl itiraz edeceğimi de bilemiyorum.

“İstersen bunlara bakalım hayatım” diyorum, “Bunu kullanır mıyız ki?” diyorum, “Ben bunları hayal ediyordum” gibi cevaplar veriyor. Evimiz tam bir yeni gelin evi olma yolunda! Onu kırmadan nasıl söylerim ki? 1-2 kere tartıştık, gerginlik oluyor. Annem de arada imalı yorumlar yapıyor, iyice geriliyorum. İşin içinden çıkamıyorum.

Rumuz: Şaşkın Damat