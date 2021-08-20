Neden seksi rüyalar görürüz?

Rüyalar tuhaf olabilir. Seks rüyaları bazen daha da tuhaftır ve kafa karıştırabilir!

Neden seksi rüyalar görürüz?
İlişki
20 Ağustos 2021 Cuma

Uykuya dalıyorsunuz ve ardından, diyelim ki, Shrek gibi tamamen saçma sapan bir karakterle seviştiğinizi gördüğünüz tuhaf bir rüyadan uyanıyorsunuz. Kesinlikle kafa karıştırıcı! Gizliden gizliye Shrek’e yanık olduğunuzu düşünüp dertleniyor olabilirsiniz ama merak etmeyin, uzmanların açıkladığına göre seks rüyalarınızın gördüğünüz eylemlerin kendisiyle her zaman çok bir ilgisi yok. (Neyse ki!)


Erotik rüyalar şu an beraber olduğunuz kişiyi ya da eski sevgililerinizi içerdiğinde genellikle ‘normal’ gözükse de, aslında onlar da mantıksız olabilirler. Bu tür ‘tuhaf’ rüyalar düşündüğünüzden daha yaygındır ve her zaman şiddetli bir libidoya işaret etmezler.


Montreal Üniversitesi'nden Dr. Antonio Zadra tarafından yapılan bir çalışmada, seks rüyaları, bildirilen tüm rüyaların yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyordu.


Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) tarafından açıklandığı gibi, cinsel ilişki içeren rüyalar erkekler ve kadınlar arasında en sık görülen erotik rüya içeriği türüydü.


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Listeye giren diğer erotik rüya içerikleri şöyle sıralandı:

  • Cinsel teklifler

  • Öpüşmek

  • Fanteziler

  • Mastürbasyon

Ve büyük final: Hem erkekler hem de kadınlar, seks rüyalarının yaklaşık yüzde 4'ünde orgazm yaşadıklarını bildirdi.


Bu şehvetli özelliklerden herhangi birini değerlendirirken akılda tutulması gereken bazı kapsamlı temalar vardır.


Seks rüyaları geçmiş duyguları şimdiki zamanla bağlayabilir

Eski sevgilinizle rüyanızda seviştiyseniz elinizi kaldırın. (Birçok insan böyle bir rüya görmüştür - burada utanılacak bir şey yok.) Bazen, bu lezzetli bir fantezidir, diğer zamanlarda ise “Ah, hayır bilinçaltım, bunu neden yaptın?” deriz.


Her iki durumda da, eski sevgiliyle seks, en yaygın görülen erotik rüyalardan biridir.


Uzman rüya analisti Layne Dalfen'e göre, eski sevgililerle ilgili seks rüyaları, günümüz yaşamınızda neler olup bittiği hakkında biraz bilgi verebilir.


Dalfen, "Sahip olduğunuz her partner, hayatınızdaki diğer önemli ilişkilerle aynı zihinsel dosyadadır" diye açıklıyor ve şöyle devam ediyor: “Kocamla aramda bir şey olursa ve reddedilmiş hissederek çekip gidersem, o gece rüyalarımda zihinsel dosya dolabı açılır ve 18 yaşımdayken sahip olduğum bir erkek arkadaşımı seçebilirim. Bunun nedeni, o erkek arkadaşın bana, kocamın bana daha önce hissettirdiği gibi hissettirmiş olmasıdır.”


Başka bir deyişle, hem geçmiş hem de şimdiki sevgili, rüyalar ülkesinde esasen birbirinin yerine geçebilir.


İlginç bir şekilde, yukarıda bahsedilen çalışma, kadınların yüzde 20'sinin - erkeklerin yüzde 14'ü ile karşılaştırıldığında - seks rüyalarında şimdiki veya geçmiş partnerlerini gördüklerini bildirdi.


Rüyanızda eski sevgilinizle seviştiğinizi görürseniz kendinize şunu sorun: "O kişiyi düşündüğümde aklıma gelen ilk birkaç şey nedir?"


İster sevgi dolu bir nostalji, ister yürek burkan bir reddedilme olsun, muhtemelen günümüz gerçekliğiyle ilgili bazı ipuçları elde edeceksiniz.


Seks rüyaları kendinizde geliştirmek istediğiniz niteliklere işaret ediyor olabilir

Görünüşe göre Shrek’le seviştiğiniz bir rüya o kadar da saçma olmayabilir. Rüyalarınızda rastgele insanlarla takılıyorsanız, sahip oldukları özelliklere biraz daha yakından bakın.


"Hayatın bir noktasındaysanız, gerçekten bir şey söylemeniz veya yapmanız gereken bir şey varsa ve korkuyorsanız, bu durum da bir seks rüyası ile sembolize edilebilir. Rüyanızda patronunuzla yatabilirsiniz, çünkü onlar muhtemelen güçlü ve iddialı bir kaliteye sahipler ve sizin de kendinizde bu özelliklere ihtiyacınız var," diyor Dalfen.


Bu senaryoda, rüyada seviştiğinizi gördüğünüz kişinin temsil ettiği kavramlar, şu anda hayatınızda eksik olan bir şeyle ilgili.


Bekar olmayan insanlar için bu, aldatma ile ilgili rüyalarda kendini gösterebilir - rüyada seviştiğiniz o kişiyle ilgili bir durum var diye düşünülebilir. Muhtemelen başka biri aracılığıyla, belki de şu anki ilişkinizde ifade edilmeyen bir parçanız aracılığıyla kendinizin başka bir parçasına yakınlaşıyorsunuz.


Bununla birlikte, aldatma ile ilgili rüyalar gerçek anlamıyla da yorumlanabilir. “Eğer tatminsiz hissediyorsanız, aklınız hayaller diyarında ya da bir özgürlük fantezisinde dolaşabilir.


Seks rüyaları günümüz durumlarını doğrudan yansıtabilirler

Bazı insanlar, gerçek hayatta yatmak istemeyecekleri kişilerle ilgili seks rüyaları görürler - ama bir şekilde, rüyalarında onlarla sevişmek zevklidir ve bu tür rüyalardan feci şekilde kafanız karışmış olarak uyanırsınız.


Bir örnek sorulduğunda Dalfen, kendi deyimiyle “bir milyon yıl sonra” hiç sevişmek istemediği biriyle olduğu seks rüyaları gören bir danışanıyla ilgili bir anekdot aktardı.


“Ona, 'Son zamanlarda neler yapıyorsun? Bir milyon yıl içinde asla yapmayacağını düşündüğün ama her dakikasını sevdiğin bir şey mi yaptın?' diye sordum” diyor.


Bu sorunun üzerine danışan, yakın zamandaki bir gerçek yaşam deneyimini rüyasındaki soyut senaryoya bağlayabilmiş. Tamamen yeni bir şey denemenin, gerçek dünyayı yansıtmanın bilinçaltı ifadesiydi, göründüğü kadar tuhaf bir metafor.


Seks rüyaları aşırı azgın olduğunu da gösterebilir!

Basitçe söylemek gerekirse, seks rüyalarının büyük bir kısmı size iyi hissetmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlatan provalardır. Seksi bir rüya gördüyseniz, belki de tahrik olmanın nasıl bir his olduğunu unutmuşsunuzdur. Bunu bilinçaltınızın size yardım etmesi olarak düşünün. Erotik rüyaların tetiklediği bir orgazm, gerçek bir orgazmdır ve belki de bedeniniz size bunu hatırlatarak dikkatinizi o yöne çekmek istiyordur.


Bu nedenle, uykunuzdaki lezzetli bir orgazmdan biraz sersem bir şekilde uyanırsanız, bunu uyanık olduğunuz saatlerde şehvetli gösteriler sergilemek için bir öneri olarak kabul edin.


İlişkilerin kendileri gibi, rüya yorumları da tek tip olamaz.


Dalfen, "Herhangi bir rüyayı tetikleyen durumlar, metaforların anlattığı gibi, rüyayı görenin uyanık durumuna göre değişkenlik gösterir" diyor. "Rüya görüntüleri, anlamlarını rüyayı gören kişinin kişisel geçmişinden ve çağrışımlarından alır." Ve cinsel deneyimler bir istisna değildir.


Yani… seks rüyalarınız size bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Uyanıkken potansiyel olarak daha fazla seks istemenin ötesinde, bulmacayı çözmeye istekliyseniz, seks rüyaları aracılığıyla analiz ve keşif için vakit ayırmanız gerekecek!



Kaynak: www.healthline.com/health/healthy-sex/are-your-sex-dreams-trying-to-tell-you-something



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