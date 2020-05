Hamilelikte horlama, anne ve bebeğin sağlığı açısından risk oluşturabilecek bazı durumlara işaret edebileceği için, üzerinde durulması gereken bir problemdir. Hamilelik sırasında görülen horlama problemi ile ilgili yapılan araştırmalarda, aynı yaş grubuna dahil hamile ve hamile olmayan kadınlar kıyaslandığında hamile kadınların % 20'sinden fazlasında horlama görüldüğü ortaya koyuldu. Hamile olmayanlarda ise bu oran %5 civarında kalıyor. Bu nedenle, hamilelikte horlamanın artması yaygın ve normal kabul edilebilir ancak altta yatan bazı sağlık sorunlarına da işaret edebileceğinden, dikkate alınması gereken bir belirtidir.

Hamilelikte horlama neden olur?

Gebelik döneminde anne adayının vücudunda önemli değişiklikler meydana gelir. Hızla kilo alan anne, özellikle gebeliğin son aylarında hareketlerinde ve uyumakta zorluk çekmeye başlayabilir. Hızla büyüyen karın bölgesi zamanla özellikle sırt üstü yatmayı da imkansız hale getirir. Tüm bu rahatsızlıklar da neticede horlamaya neden olabilir. Öte yandan, hamilelikte salgılanan hormonlar da horlamaya neden olabilir.

Hamilelikte horlama ne zaman başlar?

Gebelik döneminde hormonların değişimi nedeniyle kadınların burun mukozasında tıkanıklıklar ve şişme oluşabilir. Sinüzit benzeri bir rahatsızlığa sebep olan bu tıkanıklıklar, zamanla sürekli hale gelip devamlı bir horlamaya dönüşebilir. Burunda meydana gelen şişlik ile birlikte uyku sırasında horlama sıklıkla görülen bir rahatsızlıktır.

Hamilelik döneminde vücudun şeklinin hızla değişmesi ile birlikte ilk üç aydan sonra kilo alımında artış görülür. Esasında anne adayı yanlış bilinçten ötürü alması gerekenden daha fazla kalori alarak kilosunun hızla artmasına neden olur. Böylece vücut çok hızlı bir şekilde taşıyabileceğinden daha fazla kilo almış olur. Vücudun çeşitli bölgelerinde yayılım gösteren bu kilolar vücudun ağırlaşmasına ve yorgun düşmesine neden olmakla birlikte horlamayı arttırır.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi horlama hamilelik döneminde burun tıkanıklığından veya hızlı kilo alımından kaynaklı olabilir. Ancak horlamanın artması hem anneyi hem de bebeği sağlık açısından olumsuz yönde etkiler. Horlama, uyku apnesine de neden olabilir. Uyku apnesi ile birlikte kısa süreli nefes alma problemi yaşanır ve bunun sonucunda vücutta bulunan oksijen düzeyi düşebilir. Normalde uyku apnesi kronik hale geldiği zaman tehlike arz eder; hamilelik döneminde de vücudun yetersiz oksijen alımı bebeğe giden oksijenin düşmesine neden olabilir ve bebekte de ciddi sağlık problemlerini tetikleyebilir. Bunun dışında gebelikte horlamanın gebelik şekeri (gestasyonel diyabet) ve preeklampsi gibi ciddi gebelik sorunlarına da işaret edebileceği biliniyor. Normalden çok fazla horlama şikayetiniz başladığında doktorunuzu bu durumla ilgili bilgilendirmeniz bu açıdan önem taşır.

Hamilelikte horlama nasıl engellenir?

Hamilelikte horlama, özel bir tedavi gerektirmeyen durumlarda aşağıdaki basit yöntemlerle önlenebilir ya da azaltılabilir:

Uyurken burun deliklerinin daha açık kalmasını sağlayan burun bantları kullanılabilir.

Yatak odasında hava nemlendirici çalıştırılması, solunum yollarının nemli kalmasını sağlayarak solunumu kolaylaştırır ve horlamayı önler.

Sırt üstü yatmaktan kaçınılması, mümkün olduğunca sol tarafa doğru yatılmalıdır.

Yastıklar ve uygun olan diğer desteklerle baş, vücuttan yukarıda olacak şekilde uyunduğunda horlama şikayeti önemli ölçüde azalır.

Aşırı kilo alımından kaçınmak gerekir.

