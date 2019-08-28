Rüyalar hakkında bilmediğiniz 9 şey

Konu uyku olunca bilmediğimiz pek çok şey var... Aşağıda rüya ile ilgili gerçekler ve mitlerden bazılarını bulacaksınız.

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Beyinde ger&ccedil;ekleşen bir şeyler olduğunu biliyoruz ve neden olduğuna dair de tahminlerimiz var. Uzmanların bile konu uyku ve r&uuml;ya olduğunda bildikleri teoriden &ouml;teye gidemiyor. Uyku &ccedil;ok uzun bir s&uuml;redir g&uuml;nl&uuml;k olayların d&uuml;zenlenip saklandığı bir s&uuml;re&ccedil; olmuştur ve yapılan araştırmalar da bu g&ouml;r&uuml;ş&uuml; desteklemiştir. Geceleri beyin metaforik olarak yutkunmaya ve g&uuml;n i&ccedil;inde aldığı bilgileri sindirmeye başlıyor. Beynin sakladıkları da bizim kim olduğumuzla ilgilidir. Konu r&uuml;ya olunca da bir s&uuml;r&uuml; şey bildiğimizi sanıyoruz.
Kategori : Yaşam
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Beyinde gerçekleşen bir şeyler olduğunu biliyoruz ve neden olduğuna dair de tahminlerimiz var. Uzmanların bile konu uyku ve rüya olduğunda bildikleri teoriden öteye gidemiyor. Uyku çok uzun bir süredir günlük olayların düzenlenip saklandığı bir süreç olmuştur ve yapılan araştırmalar da bu görüşü desteklemiştir. Geceleri beyin metaforik olarak yutkunmaya ve gün içinde aldığı bilgileri sindirmeye başlıyor. Beynin sakladıkları da bizim kim olduğumuzla ilgilidir. Konu rüya olunca da bir sürü şey bildiğimizi sanıyoruz.

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