Merhabalar yeni bir yıla girdik. Tekrar tüm okurlarıma iyi bir yıl diliyorum. Gelelim bu ayki konumuza. Evet, 2023’e girdik ama insanlığımız bu çağa yakışmayan hareketlerine devam ediyor. Aralık ayının son günlerinde içimi parçalayan o görüntüler sosyal medyaya düştü. Görüntülerde Zonguldak’ta bir lisede engelli bir öğrenciyi aralarına alıp sözde “oyun oynamak” maksatlı yaptıklarını iddia edip engelli gence şiddet uygulandığı açıkça görüldü.

Şimdi bunu ben yorumlarken çok dikkatli cümleler kullanmak istiyorum. Çünkü en hassas olduğum şeylerden birisidir. Ben liseyi akranlarım gibi gidip okuyamadım. Bu benim içimde uhde kaldı ve ömür boyu da kalacak. Ancak ilk ve ortaokulu normal okulda okudum. Arkadaşlarım bana ne bir saygısızlık ne bir kötü davranışta bulundu. Hatta beden derslerinde ben sınıfta kalıyordum öğretmenlerimiz iki nöbetçi görevlendiriyordu o görev için birbirleriyle yarışıyorlardı. Bugün bile onların bazılarıyla hala görüşüyorum.

Bu kardeşimize gerçekten çok üzüldüm. Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medya ayağa kalktı, doğal olarak soruşturma başlatıldı. Aslında benim düşüncem idari ceza olarak o kardeşimizle en az bir ay tüm ihtiyaçlarını şiddeti yapanlar karşılasın o zaman anlasınlar. Tabii anlarlarsa… Burada aile ve eğitim çok önemli insanın bir engeli olabilir hayatta her şey var belki onlar da olabilir. Önemli olan engelli bireylerle iyi ve dayanışma içinde olup onları hayata kazandırmak. Günümüz Türkiye’sinde bu görüntüler hiç yakışmadı. Umarım bu son olur!

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…