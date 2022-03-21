Muzlu çikolatalı kolay parfe

Yapılışı kolay bir parfe tarifi arıyorsanız, Müjgan Yurtseven'in parfe tarifi tam size göre!

Muzlu çikolatalı kolay parfe
Yaşam
21 Mart 2022 Pazartesi

Olgunlaşmış muzlarla kolaylıkla yapabileceğiniz rafine şekersiz, limon, karanfil, tarçın, muskat ve zencefil aromalarının çok yakıştığı çikolatalı leziz parfe...


Servis: 14*20 cm lik dikdörtgen kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika


Malzemeler:

  • 275 gr bitter kuvertür çikolata

  • 4 - 5 adet olgunlaşmış muz (kabuğu ayıklanmış ölçü 400 gr)

  • 1 er tutam tarçın, karanfil, muskat ve zencefil

  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu




Yapılışı:

  • Dikdörtgen kalıbı pişirme kağıdı veya streç film ile kaplayıp hazırda bekletin.

  • Çikolatayı benmari usulü eritin. Muzları çatal veya patates ezicisi yardımıyla ezin, erimiş çikolata, baharatlar ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Karışımı kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzelterek dondurucuya kaldırın. En az 5 - 6 saat veya bir gece bu şekilde bekletin.

  • Servis yapacağınız zaman kalıptan çıkartarak dilimlere ayırın ve üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyin.

Afiyetle, sağlıkla ve sevgiyle kalın...



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