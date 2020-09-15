Müzik zevkimiz çok farklı

Sevgilimle müzik zevklerimiz çok farklı...

Müzik zevkimiz çok farklı
İlişki
15 Eylül 2020 Salı

Galiba insan flört döneminde kendini başka biri gibi tanıtmamalı... Ben öyle yaptım. Şu anki sevgilimle flört aşamasındayken müzik zevklerimiz benzermiş gibi dursun diye onun attığı her parçayı güzelmiş gibi tepkiler verdim söylediği müzik gruplarını çok beğenmiş gibi yaptım. Aslında çoğunu internetten araştırıyordum. Kliplerin altındaki yorumlara bakarak yorum yapıyordum. Bilen, dinleyen arkadaşlarım varsa onlara soruyordum. Şimdi sevgilim sanki 7/24 aynı şarkıları dinliyormuşuz ve zevkimiz aynıymış gibi sürekli bana bir şeyler atıyor.


En kötüsü geçen hafta başıma geldi: "Pandemiden sonra sevdiğimiz müzik grubuna konser bileti alacağım." dedi. "O zamana kadar hevesi kaçar, unutur." demeyin. İstediği ve heveslendiği hiçbir şeyi unutmuyor. O kadar heyecanlı ki şimdiden. Gruptan da hiç hoşlanmıyorum bu arada. Ya sevgilimin müzik kulağı yok ya da benim... Ben Türkçe pop dinlerim hep, o da jazz dinliyor bazen alternatif müzik dinliyor. Yabancı müzik dinlemeyi sevmiyorum mesela ama o aşığı. Ne yapacağımı şaşırdım. "Harika düşünmüşsün aşkım!" diye bir tepki verdim ama bir gariplik olduğunu anlayıp sordu: "Çok sevinmedin sanırım?". Öyle bir şeyin mümkün olmadığını ve çok istediğimi söyledim. Gittikçe battım yani anlayacağınız. Konser bir yana dursun artık, gerçeği nasıl açıklamam gerektiği asıl mevzu. Konseri bir şekilde atlatırım ya da iptal ettiririm zamanı gelince. Böyle yapmacık davranmak çok zor...


Rumuz: flört döneminde başka biri :(

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