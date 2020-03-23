Mol gebelik hakkında bilmeniz gerekenler

Mol gebelik nedenleri ve tedavisi

“Üzüm gebeliği” olarak da adlandırılan Mol Gebelik nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Üzüm gebeliği olarak da bilinen mol gebelik, nadir görülen bir komplikasyondur. Tam mol gebelik ve kısmi mol gebelik olarak iki farklı türü bulunan bu gebelik türü, canlı doğuma olanak tanımayan ve ciddi bir tedavi süreci gerektiren bir komplikasyondur. Tam mol gebelikte bir fetüs oluşumundan söz edilmez ancak plasental doku anormal görünümlü, şişkindir ve sıvı dolu kistler oluşturduğu görülmektedir. Kısmi mol gebelikte, anormal olarak oluşan plasental doku ile birlikte normal plasental doku olabilir. Bir fetüs oluşumu da olabilir, ancak fetus hayatta kalamaz ve genellikle hamileliğin erken döneminde düşük gerçekleşir. Mol gebelik, nadir görülen bir kanser türü de dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlara neden olabilir ve en hızlı şekilde teşhis edilmesi büyük önem taşır. İlk başta seyrinde bir hamilelik gibi görülebilecek olsa da mol gebeliğin dikkat çekici belirtileri vardır.

Mol gebeliğin belirtileri nedir?

İlk trimestrede görülen koyu kahverengi ya da parlak kırmızı kanamalar

Aşırı şiddetli bulantı ve kusma

Pelvik basınç hissi ve ağrılar

Rahmin çok hızlı büyümesi

Yüksek tansiyon

Kansızlık

İdrarda protein görülmesi

Ultrason görüntülerinde üzüm benzeri kistik yapılara rastlanması



Bahsedilen bu belirtiler mol gebeliğin habercisi olabilir. Mol gebeliğin nedeni anormal bir biçimde döllenmiş bir yumurtadır. Normalde 23 kromozomunu anneden, 23 kromozomunu babadan alan bu hücre tam mol gebelikte tüm kromozomlarını babadan alır. Tüm genetik materyal babadan geldiği için annenin kromozomları kaybolur ve babanın kromozomları çoğalır. Kısmi mol gebelikte ise annenin kromozomları kalır ancak babadan iki set kromozom gelir ve toplamda 69 kromozom olur.

Mol gebelik kimlerde görülür?

Her bin gebelikten birinde görülen mol gebelik 35 yaşından daha geç gebe kalmış kadınlar, 20 yaşından daha erken gebe kalmış kadınlar ve daha önce mol gebelik geçirmiş kadınlarda daha sık görülür. Tekrarlayan mol gebelik ise her yüz kadından birinde gerçekleşmektedir.

Mol gebeliğin tedavisi nasıldır?

Mol gebeliğin tespitinden sonra gebelik kürtajla sonlandırılır ancak mol doku rahimde kalmış olabilir. Kısmi mol gebeliklerin yüzde beşinde, tam mol gebeliklerin yüzde yirmisinde görülen bu durumda doku büyümeye devam eder. Tümörleşen bu dokuların tamamen temizlenmesi için kemoterapi uygulanır ve genellikle başarı sağlanır. Ancak gerekli durumlarda uterusun tamamen çıkarılmasına da karar verilebilir. Nadiren metastaza neden olacak şekilde yayılım gösteren bir türüyle karşılaşılır ama komplike ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Referanslar:

“Molar Pregnancy” Şuradan alındı: https://americanpregnancy.org/pregnancy-complications/molar-pregnancy/

“Hydatidiform mole”. Şuradan alındı: https://medlineplus.gov/ency/article/000909.htm