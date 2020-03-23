Mol gebelik nedenleri ve tedavisi

“Üzüm gebeliği” olarak da adlandırılan Mol Gebelik nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

+ Sonra Oku
Mol gebelik hakkında bilmeniz gerekenler

Üzüm gebeliği olarak da bilinen mol gebelik, nadir görülen bir komplikasyondur. Tam mol gebelik ve kısmi mol gebelik olarak iki farklı türü bulunan bu gebelik türü, canlı doğuma olanak tanımayan ve ciddi bir tedavi süreci gerektiren bir komplikasyondur. Tam mol gebelikte bir fetüs oluşumundan söz edilmez ancak plasental doku anormal görünümlü, şişkindir ve sıvı dolu kistler oluşturduğu görülmektedir. Kısmi mol gebelikte, anormal olarak oluşan plasental doku ile birlikte normal plasental doku olabilir. Bir fetüs oluşumu da olabilir, ancak fetus hayatta kalamaz ve genellikle hamileliğin erken döneminde düşük gerçekleşir. Mol gebelik, nadir görülen bir kanser türü de dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlara neden olabilir ve en hızlı şekilde teşhis edilmesi büyük önem taşır. İlk başta seyrinde bir hamilelik gibi görülebilecek olsa da mol gebeliğin dikkat çekici belirtileri vardır. 

 

Mol gebeliğin belirtileri nedir?

  • İlk trimestrede görülen koyu kahverengi ya da parlak kırmızı kanamalar
  • Aşırı şiddetli bulantı ve kusma
  • Pelvik basınç hissi ve ağrılar
  • Rahmin çok hızlı büyümesi
  • Yüksek tansiyon
  • Kansızlık
  • İdrarda protein görülmesi
  • Ultrason görüntülerinde üzüm benzeri kistik yapılara rastlanması


Bahsedilen bu belirtiler mol gebeliğin habercisi olabilir. Mol gebeliğin nedeni anormal bir biçimde döllenmiş bir yumurtadır. Normalde 23 kromozomunu anneden, 23 kromozomunu babadan alan bu hücre tam mol gebelikte tüm kromozomlarını babadan alır. Tüm genetik materyal babadan geldiği için annenin kromozomları kaybolur ve babanın kromozomları çoğalır. Kısmi mol gebelikte ise annenin kromozomları kalır ancak babadan iki set kromozom gelir ve toplamda 69 kromozom olur.

 

MOL GEBELİK

 

Mol gebelik kimlerde görülür?

Her bin gebelikten birinde görülen mol gebelik 35 yaşından daha geç gebe kalmış kadınlar, 20 yaşından daha erken gebe kalmış kadınlar ve daha önce mol gebelik geçirmiş kadınlarda daha sık görülür. Tekrarlayan mol gebelik ise her yüz kadından birinde gerçekleşmektedir.

  

Mol gebeliğin tedavisi nasıldır?

Mol gebeliğin tespitinden sonra gebelik kürtajla sonlandırılır ancak mol doku rahimde kalmış olabilir. Kısmi mol gebeliklerin yüzde beşinde, tam mol gebeliklerin yüzde yirmisinde görülen bu durumda doku büyümeye devam eder. Tümörleşen bu dokuların tamamen temizlenmesi için kemoterapi uygulanır ve genellikle başarı sağlanır. Ancak gerekli durumlarda uterusun tamamen çıkarılmasına da karar verilebilir. Nadiren metastaza neden olacak şekilde yayılım gösteren bir türüyle karşılaşılır ama komplike ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

 

Referanslar:
“Molar Pregnancy” Şuradan alındı: https://americanpregnancy.org/pregnancy-complications/molar-pregnancy/
“Hydatidiform mole”. Şuradan alındı: https://medlineplus.gov/ency/article/000909.htm

 

KÜRTAJ VE DÜŞÜĞÜN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Hamilelikte koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler
Hamilelikte koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler
Emziren anneler koronavirüse karşı ne yapmalı?
Emziren anneler koronavirüse karşı ne yapmalı?
Hamileler koronavirüse karşı ne yapmalı?
Hamileler koronavirüse karşı ne yapmalı?
Hamilelikte çinkoyu eksik etmeyin
Hamilelikte çinkoyu eksik etmeyin
Doğum sonrası ağrılar ne zaman geçer?
Doğum sonrası ağrılar ne zaman geçer?
Lohusalıkta oluşabilecek acil durumlar
Lohusalıkta oluşabilecek acil durumlar
İleri yaş gebelikte alınması gereken 6 önlem
İleri yaş gebelikte alınması gereken 6 önlem
Emzirmeyle ilgili doğru bilinen 8 yanlış
Emzirmeyle ilgili doğru bilinen 8 yanlış

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

  • Arvigo masajı nedir?
    Arvigo masajı nedir?

    Süresi : 03:37 İzlenme : 300

  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X