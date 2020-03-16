Kot pantolon bakımı nasıl yapılır?

Herkesin gardırobunda bulunan kot pantolonların bakımının iyi yapılması kullanma ömrünü uzatır. Kot pantolon bakımının püf noktaları nelerdir?

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Kot pantolonlarınızın hemen eskimemesi için...

Kot pantolonu çamaşır makinesinde kaç derecede yıkamalıyım?

İdeal sıcaklık 40ºC’dir. Koyu ve açık renk denimleriniz beraber yıkamamaya özen gösterirseniz renklerini uzun süre koruyabilirsiniz.

 

Kot pantolonu yıkarken yumuşatıcı kullanmanın bir sakıncası var mı?

Etiketinde tavsiye edildiği miktarda yumuşatıcı kullanmanızın hiçbir zararı olmaz. Hatta yumuşatıcınızın kokusu kotunuza sindiğinde hoş bir koku ortaya çıkacak. 

 

Kot pantolon nasıl kurutulmalı?

Yüksek dönme hızına sahip kurutucuda kurutmak en iyi yöntem olsa da, kendi kendine kurumaya bırakmak da tavsiye edilir.

 

Kot pantolonun renklerini uzun süre koruması için ne yapmak gerekir?

Ters çevirerek yıkamaya ve ütülemeden önce hafif nemli olmalarına özen gösterin. Koyu renklerin rengini koruması için soğuk su ile de yıkayabilirsiniz.

 

KOT PANTOLON İLK KİMLER İÇİN ÜRETİLMİŞTİ?
 

 

Evde kot eskitme nasıl yapılır?

 

Eski denimlerimin rengi çok solgun görünüyor. Ne yapmalıyım?

Eski deniminizi yeni bir tanesiyle birlikte çamaşır makinesinde yıkarsanız, rengini biraz canlandırabilirsiniz.

 

Denim pantolonumun biraz daha sıkı durmasını istiyorum.Terziye gitmeden bunu nasıl yapabilirim?

95ºC’de yıkayarak biraz küçültebilirsiniz. Ancak bu yöntemin rengine zarar verebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

 

Vücudumu saran ve daha sıkı gösteren bir denim pantolon 

Likra katkılı kumaşlar vücudunuzu sarar ve daha seksi gösterir. Ancak esneme yapma ihtimalini de hatırlayarak büyük beden almamaya özen gösterin.

 

Denim alışverişi sırasında nelere dikkat etmeliyim?

  • Jean pantolonu denedikten sonra mutlaka oturun ya da eğilin. Rahat bir şekilde oturamadığınız pantolon iyi bir seçim değildir.
  • Ellerinizi pantolonun yan ceplerine sokarak derinliğini kontrol edin. Ön cepler biraz sığ olmalıdır.
  • Eğer kemer kullanmayı seviyorsanız, alışveriş sırasında en sevdiğiniz kemerinizi de yanınızda götürmenizde yarar var. Bütün pantolonların kemer yerleri standart boyutlarda değildir.  Bol kesimlerin sizi daha kilolu, bacak boyu uzun olanların ise daha uzun göstereceğini unutmayın.
  • Prova kabinine giderken yanınızda farklı modellerden alın, böylece karşılaştırma imkanınız olur.

 

TAŞLANMAMIŞ KOT ZAYIF GÖSTERİR!

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    30 Mart 2015 Pazartesi 16:31

    nasıl esnetirim likrali jeans

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