Kot pantolon nasıl seçilir?

Kot pantolon seçerken bilmeniz gereken tüyolar var...

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Kot pantolon seçmenin en pratik yolu

Kot pantolonlar gerçek hayat kurtarıcılar... Gardrobunuzda bedeninize uygun birkaç tane kot pantolonuyla sınırsız kombin yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken beden şeklinizi belirlemek ve videoda anlatıldığı gibi adımları takip edip bedeninize uygun pantolonu bulmak! 

 

Vücut Şeklini Belirlemek!

 

 Vücut tipini belirlemek kot pantolon seçerken önceliğiniz olmalı! Kendi vücudunu tanımak işin en önemli kısmı bu noktada. 

 

Bol kesim pantolonu kimler giymeli?

 

Bol kesim, boyfriend, mom jeans gibi isimler altında toplanabilecek bir model. Kum saati, kare, ve ters üçgen vücut tipine sahipseniz bol kesim pantolonlar iyi bir seçim olabilir. Ama dikkat! Kalçalarınız yeterince dolgun değilse ve kısa boyluysanız özellikle kaçınmanız gereken bir model!

 

Bol paça pantolonu kimler giymeli?

Bol paça pantolonlar hem rahat hem de şık parçalar.... Bacaklarıı kısa göstermesi dışında avantajlı bir model. Topuklu ayakkabıyla kısa görünümden kurtulabilirsiniz.

 

Dar kesim pantolonu kimler giymeli? 

Kalçaları ön plana çıkaran, vücudun tüm kusurlarını belli eden bir modeldir. Bu yüzden kesinlikle vücut tipini belirleyip ona göre alınmalı... Kenarlardan çıkan fazlalıklar ne yazıkki tişörtle kapanmıyor...

 

Düz kesim pantolonu kimler giymeli?

Düz kesim pantolon en çok satılan kot pantolon modellerinden biri... 

 

Klasik model pantolonu kimler giymeli?

Ve işte pantolonların kazananı! Her vücud tipine uygun, şık ve uyumlu! Tek dikkat edilmesi gereken kısım paçalar...

 

Bedene göre kot pantolon nasıl seçilir?
 

 

Evde kot eskitme nasıl yapılır?

 

Evde kot eskitme yöntemleri
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Eskimiş kotlarınız için yapabileceğiniz birçok şey var. Öncelikle eskiteceğiniz kotu seçin. Topuk rendesi veya normal rendeyi hazırlayın.

 

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