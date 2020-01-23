Jean almadan önce bunlara dikkat edin

Jean alışverişi yapmadan önce bilmeniz gerekenler

Yeni bir jean satın almadan önce bunlara dikkat etmeniz gerekiyor.

Vücut tipinize uygun bir jean ile şık görünmemeniz neredeyse imkansız. Hemen her stile rahatça uyum sağlayan kot pantolonları satın almadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç küçük nokta var. İşte alışverişe çıkmadan önce bilmeniz gereken 5 şey...

Vücut ölçünüzü belirleyin

Birçok marka, kot pantolon ölçülerini bel boyutuna göre belirlediği için vücudunuza en iyi oturacak olanı kendi ölçümünüzü yaparak sağlayabilirsiniz. Esnek bir metre kullanarak belinizin en ince olduğu yeri ölçün ve sizin için doğru bedeni belirleyin.





Kararsız kaldığınız zamanlarda, daha dar olanı tercih edin. Çünkü kot kumaşın içindeki streç lifler zamanla yıpranacak ve pantolon üzerinize bollaşacaktır. Eğer bel yüksekliğiyle ilgili kararsız kalırsanız, düşük bel yerine normal bel kesimlere yönelin. Normal bel pantolonlar konturunuzu daha az ortaya koyacak ve daha rahat hareket etmenizi sağlayacaktır. Bel düşükse, bedeni daha büyük almaktan çekinmelisiniz; bu sadece zayıf ve rahatsız bir görünüm ve his yaratacaktır. Bunun yerine, ihtiyaçlarınıza uygun farklı bir tarz arayın.

Uzunluk ayarlanabilir

Kot pantolonlar üzerinde en kolay yapılabilecek değişiklik boy ölçüsüdür ama giyeceğiniz ayakkabılar için de boy oldukça önemlidir. Bol paça kotlar en iyi yüksek ya da dolgu topuklularla uyum sağlarken, dar kotlar tam bilek kemiği hizasında ya da üstünde kesilmelidirler ve hemen her ayakkabı ile giyilebilirler.

Şekil ve yıkama size yardımcı olsun

Kalçanızı küçültmek ya da bacaklarınızın daha uzun görünmesini mi istiyorsunuz? Koyu renk, klasik kesim ve uzun paçalı kotları tercih etmelisiniz. Bacaklarınıza güveniyorsanız, canlı dikişler gibi ayrıntılarla süslenmiş açık renk yıkamalara yönelebilirsiniz. Öte yandan atletik bacaklarınız varsa, düz renkli sigara paça pantolonlara yönelin. Yine de hoşunuza giden her kotu denemekten çekinmeyin, hiç beklemediğiniz şekilde üzerinizde hoş durabilir.

360 derecelik yaklaşım sergileyin

"Kot pantolonun test sürüşü olur mu?" demeyin. Soyunma kabininden dışarı çıkın ve hareket edin; yürüyün, eğilin kalkın, diz çökün. Aynada kendinizi her yönden görmeye çalışın ve üzerindeki gerçekten içinize sindiyse alın.

İşe yarayana sadık kalın

Dünyaca ünlü bir jean markasının tasarımcısı jean alışverişi için şöyle söylüyor: “İşi basit tutun. Neyin vücudunuz için en uygun olduğunu ve hangisi içinde kendinizi iyi hissetiğinizi bilin ve buna sadık kalın. Bu aynı kendinize en çok yakışan saç stilini bilmek gibidir."