Dünden bugüne moda anlayışı nasıl değişti?

Geçmişten günümüze moda anlayışı nasıl değişti? İşte 1900'lü yıllardan 2000'li yıllara trendler...

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Hangi dönem ne modaydı?

Günümüzde 20’ler, 40’lar, 50’ler, 60’lar, 70’ler tekrar tekrar her yeni sezonda konuşulurken 1937’de İngiliz tarihçi James Laver’ın modaya bakış açışı her şeyi özetliyor: “Bugün moda olan 10 yıl öncesinde yakışıksız, 5 yıl öncesinde utanmaz, 1 yıl öncesinde cesur, 1 yıl sonra demode, 10 yıl sonra itici, 20 yıl sonra gülünç, 30 yıl sonra eğlenceli, 50 yıl sonra garip ama aynı zamanda çok hoş, 70 yıl sonra büyüleyici, 100 yıl sonra romantik, 150 yıl sonra güzel geliyor”

 

 

 

1900

Bol bağcık

Dar yakalar

Korseler

Tüylü şapkalar

Dantel

Bağcıklı botlar

 

 

 

1910

Trençler

Drapeli bluzlar

V yaka süveterler

Boncuklu çantalar

Bağcıklı botlar

Fiyonklu ayakkabılar

 

 

1920

Bol flannel pantolonlar

Flapper elbiseler

Uzun ve geniş paltolar

Özel tasarım takılar

Düşük bel elbiseler

İnce çoraplar

T bant ayakkabılar

 

 

 

1930

Desenli süveterler

Tek parça mayo

Sandalet

Tilki kürklü yakalar

Vatka

Dikdörtgen kol saatleri

 

 

 

1940

Kot pantolon

Dar pantolon

Etek ve süveter takımlar

Zarif gece elbiseleri

Hawaii desenli erkek gömlekleri

 

 

 

 1950

Beyaz tişört

Motosiklet montları

Bermuda şort

Babet ayakkabı

Straplez gece elbiseleri

Verev etekler

 

 

 

 1960

Mini etek

Mesaj içeren tişört

Barış işareti

Vinil bot

 

 

1970

Kovboy botları

Logolu tişört

Denim

Tozluk

Pantolon takım

 

 

1980

Fırfır

Bol paça pantolon

Tayt üzerine tunik

Parmaksız dantel eldiven

Levi’s 501

Loafer ayakkabı

 

 

 

 

1990

Design spor ayakkabı

Pufuduk mont

Zincirli çanta

Kapişonlu sweatshirt

Bol pantolon

 

 

2000

Düşük bel pantolon

Blazer ceket

Yüksek belli jean

Skinny jean

Erkeksi giyim

 

2018 sonbahar sezonunda öne çıkan detaylar neler?
+33
Denim şıklığı sonbahara damgasını vuruyor 2000'li yıllardan moda dünyasına yön veren denim parçalar, 2018 sonbaharına damgasını vuruyor.

 

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