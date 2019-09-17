Hangi dönem ne modaydı?

Günümüzde 20’ler, 40’lar, 50’ler, 60’lar, 70’ler tekrar tekrar her yeni sezonda konuşulurken 1937’de İngiliz tarihçi James Laver’ın modaya bakış açışı her şeyi özetliyor: “Bugün moda olan 10 yıl öncesinde yakışıksız, 5 yıl öncesinde utanmaz, 1 yıl öncesinde cesur, 1 yıl sonra demode, 10 yıl sonra itici, 20 yıl sonra gülünç, 30 yıl sonra eğlenceli, 50 yıl sonra garip ama aynı zamanda çok hoş, 70 yıl sonra büyüleyici, 100 yıl sonra romantik, 150 yıl sonra güzel geliyor”
1900
Bol bağcık
Dar yakalar
Korseler
Tüylü şapkalar
Dantel
Bağcıklı botlar
1910
Trençler
Drapeli bluzlar
V yaka süveterler
Boncuklu çantalar
Bağcıklı botlar
Fiyonklu ayakkabılar
1920
Bol flannel pantolonlar
Flapper elbiseler
Uzun ve geniş paltolar
Özel tasarım takılar
Düşük bel elbiseler
İnce çoraplar
T bant ayakkabılar
1930
Desenli süveterler
Tek parça mayo
Sandalet
Tilki kürklü yakalar
Vatka
Dikdörtgen kol saatleri
1940
Kot pantolon
Dar pantolon
Etek ve süveter takımlar
Zarif gece elbiseleri
Hawaii desenli erkek gömlekleri
1950
Beyaz tişört
Motosiklet montları
Bermuda şort
Babet ayakkabı
Straplez gece elbiseleri
Verev etekler
1960
Mini etek
Mesaj içeren tişört
Barış işareti
Vinil bot
1970
Kovboy botları
Logolu tişört
Denim
Tozluk
Pantolon takım
1980
Fırfır
Bol paça pantolon
Tayt üzerine tunik
Parmaksız dantel eldiven
Levi’s 501
Loafer ayakkabı
1990
Design spor ayakkabı
Pufuduk mont
Zincirli çanta
Kapişonlu sweatshirt
Bol pantolon
2000
Düşük bel pantolon
Blazer ceket
Yüksek belli jean
Skinny jean
Erkeksi giyim
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