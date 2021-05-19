Milli yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde Sevilay Öztürk, S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebek finalinde 45.89'luk derece ile ikinci sıraya yerleşerek gümüş madalya kazandı.

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı ise 48.32'lik derecesiyle yarışmayı 4. olarak tamamladı. Sevilay Öztürk, şampiyonanın 50 metre sırtüstü finalinde gümüş, kadınlar 50 metre serbest stil finalinde ise bronz madalya almıştı.