Mars'tan yeni görüntü: Dairesel kum tepeleri

NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı (MRO) Kızıl Gezegen'e dair dikkat çekici fotoğraflarına ve bilgilerine bir yenisini daha ekledi. Soğuk bir çöl olarak tasvir edilen Mars, belirli koşullar altında ilginç şekiller oluşturan kum tepelerine sahip. Birkaç ay önce çekilen son görüntüde ise Mars yüzeyinde dairesel kum tepeleri bulunuyor.

Çekilen bu yeni görüntünün sunulduğu HiRISE blog yazısında Alfred McEwen, “Mars'ta birçok şekil ve büyüklükte kum tepeleri yaygın. Bu örnekte kum tepeleri neredeyse tamamen dairesel, ki bu alışılmadık bir durum. Güney uçlarında dik kayma yüzeyleri ile hala biraz asimetrikler. Bu da kumun genellikle güneye doğru hareket ettiğini, ancak rüzgarların değişken olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Görüntü, Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Deneyi ya da HiRISE tarafından gerçekleştirilen bir dizi gözlemin parçası. HiRISE daha önce hareket eden kumul trenlerinin yanı sıra karmaşık kumlu yapıları da tespit etmişti.

"uahirise" kullanıcı adlı Instagram hesabında Mars'ın yüzeyine dair birçok fotoğraf bulunuyor.