Kuzey Ay Düğümü Akrep burcunda: "Dönüşümün hafifliği"

Kuzey Ay düğümü Akrep Burcunda iken Akrep Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Boğa Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.

Kuzey Ay Düğümünüz Akrep ise; ata karmalarınız, ruh aileleriniz güvenli, sabit, düzenli yaşamlardan gelmiştir. Ruhunuz dünyayı, dünyeviliği, yeryüzünü, bedenini, madde dünyasını çok iyi biliyor demektir. Bu yüzden ruh bu dünyada güvenli bulduğu alanlardan çıkmakta zorlanır ve değişimler güvenli yaşamına bir tehdit gibi gelebilir. O yüzden sahip olduklarına, emek verdiklerine fazlasıyla tutunabilir. Ona zarar veren şeyleri dahi bırakmakta zorlanabilir. Birikim yapmaya, kazanmaya, dış görünüşünüze, lükse önem verebilirsiniz.

Bu yaşamda yaşam alanınız, işiniz, ilişkileriniz ve kazançlarınız sürekli değişkenlikler gösterebilir. Kayıplar, ayrılıklar, iflaslar, vazgeçişler yaşayarak küllerinizden doğabilirsiniz. Dönüşümler yaşayarak tutunmamayı, dünya hayatının geçiciliğini anlayabilirsiniz. Ruhunuzun derinliklerini ve maneviyatınızı keşfetmeniz gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Bu tanıma süreci yüzleşmelerle, korkularınızı fark etme ile, güveninizin ihlali ile yaşanabilir. Böylece derinliklerinize bakmayı, daha ketum olmayı, korktuklarınızdan özgürleşerek şifalanmayı, vazgeçtikçe hafiflemeyi öğrenebilirsiniz.

Değişmeyi göze aldıkça, destek almayı kabul ettikçe, paylaşmayı öğrendikçe hayatınız daha kolay akmaya başlayacak ve güzelleşecektir. Bilinmezliğe doğru adım atabilmeli, görünenin ötesine geçmelisiniz. Size yük olan her şeyden arının, insanları gözlemleyin ve sezgilerinize güvenin. Psikoloji, ruh, felsefe ve ölüm kavramlarını araştırın, bu konularda eğitimler alın.

Kendi derinliklerinize inmeyi göze aldıkça güzel açılımlar yaşayacak, iç dünyanızın zenginliklerini keşfettikçe gücünüzü fark edecek, yenilendikçe güzelleşeceksiniz.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi