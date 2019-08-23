Kulak enfeksiyonlarını önlemenin yolları nelerdir?

"Kulak enfeksiyonları nelerdir? Kulak enfeksiyonları neden olur? Kulak enfeksiyonları nasıl tedavi edilir?" Kulak enfeksiyonu hakkında bilmeniz gerekenler...

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Kulak enfeksiyonlarını önlemenin 3 etkili yolu

Sıcak havalarda bizi en çok mutlu eden şeylerden biri, deniz ve havuz etkinlikleri oluyor. Ancak dikkat! Serinlemek, keyifli zaman geçirmek için sıkça tercih ettiğimiz havuz ve deniz, gerekli önlemleri almadığımız takdirde kulak sağlığımızı ciddi boyutlarda tehdit edebiliyor. Örneğin, şiddetli ağrı yaparak tatilimizi kâbusa dönüştürebilen dış kulak yolu enfeksiyonlarına neden olması gibi! Peki, yaz mevsiminde en sık hangi kulak sorunları görülüyor? Daha da önemlisi kulak problemlerine karşı nasıl önlem alabiliriz?

 

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çetin Vural yaz aylarında en sık görülen 2 kulak problemini anlattı, önemli uyarı ve önerilerde bulundu!

 

Dış kulak yolu enfeksiyonları

Sıcak yaz günlerinde en sık görülen sorunlardan biri, dış kulak yolu enfeksiyonları oluyor. Deniz ve havuzlar, ‘yüzücü kulağı’ olarak da bilinen bu hastalığın oluşumunu kolaylaştırıyor. Havuzların dış kulak yolu enfeksiyonlarını kolaylaştırma nedeni ise sudaki klorun dış kulak yolu cildinin üzerini kaplayan bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların yapısını değiştirmesi; masum mikropların sayısını azaltarak daha dirençli, saldırgan ve enfeksiyonlara yol açabilen mikroplara yer açılmasına imkân sağlaması. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çetin Vural aynı şekilde sıcak havada terlemenin ve kulak kanalındaki nemin de zararlı mikropların çoğalmasına katkı sağlayarak enfeksiyonu kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.

 

Şiddetli ağrı yapabiliyor

Hastalığın ilk aşamasında genellikle kulakta kaşıntı başlıyor. Daha sonra kaşıntı şiddetli ağrıya dönüşüyor ve kulak kanalı girişinde akıntı, ödem, şişlik ile tıkanıklık hissi oluşuyor. Kimi zaman bakterilerin yanı sıra, mantar olarak adlandırılan daha farklı bir mikroorganizma türü de enfeksiyona eklenerek ağrının daha da artmasına yol açabiliyor.

 

Dış kulak yolu enfeksiyonları nasıl tedavi ediliyor?

Tedavi genellikle antibiyotikli damla veya merhemler, mikropların çoğalmasını önleyecek hafif asidik özellikte damlalar ve ağrı kesicilerle oluyor. Bazı durumlarda ağızdan alınan veya daha nadiren iğne şeklinde uygulanan antibiyotikler tedaviye eklenebiliyor.

 

YAZ MEVSİMİNDE “DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONU”NA DİKKAT

 

Kulak kanalının kirle tıkanması

Kulak kanalını kaplayan cilt tabakası kendisine özgü bir salgı yapıyor. Sarı-kahverengi, çoğu kez mumumsu kıvamda olan ve tıp dilinde ‘serümen’ adı verilen bu salgıya toplumda yanlış bir isimlendirmeyle ‘kulak kiri’ deniliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çetin Vural bu salgının genellikle içeride birikmeden kulak kanalından dışarı doğru çıktığını belirterek, “Ancak bazı durumlarda salgı içeride birikiyor ve kanalı tıkayarak işitmede azalma ile kulak tıkanıklığı gibi şikâyetlere yol açıyor” diyor. Bu sorun kulak kanalı cildi tarafından salgının fazla miktarda üretilmesi veya kulak kanalının şekli ya da yapısı nedeniyle salgının dışarı doğru uzaklaştırılamaması nedeniyle oluşuyor. Bunların yanı sıra serümen sıcak havalarda ter nedeniyle veya deniz, havuz ya da duş sırasında suyun etkisiyle yumuşayıp kulak kanalını tıkayabiliyor. Tıkanmaya yol açan bir etken de ucu pamuklu kulak temizleme çöpleri ile kirin içeriye, zara doğru itilmesi. Hastalara kulak temizleme çöpünü kullanacaklarsa oturdukları yerde ve fazla içeri sokmadan temizlik yapmaları öneriliyor.

 

Kulak kanalının kirle tıkanması nasıl tedavi ediliyor?

Tedavi vakum veya başka aletler kullanılarak tıkaç oluşturan serümenin hekim tarafından temizlenmesi şeklinde gerçekleşiyor. Geçmişte kir temizleme amacıyla suyla yıkama yaygın olarak kullanılırken, günümüzde bu yönteme daha az başvuruluyor.

 

Diyabet hastaları dikkat!

Diyabet (şeker) hastalığı veya bağışıklık sistemi yetmezliğine yol açabilen başka ciddi rahatsızlığı olan erişkinlerde görülen özel bir dış kulak yolu iltihabı da Malign (habis, kötü huylu) Eksternal Otit diye adlandırılan hastalık. Özellikle uzun süredir diyabet hastası olan ve kan şekeri düzeyleri yüksek seyreden ileri yaştaki hastaları etkileyen bu hastalıkta geceleri daha belirginleşen, kulak ve çevresini etkileyen ağrı tipik. Ağrı kimi zaman hastaların uyumasına engel olabiliyor. Haftalar süren bu hastalığın ileri dönemlerinde iltihabın yüz sinirini etkilemesiyle yüz felci de görülebilmekte. Özetle diyabet gibi ciddi bir hastalığı olan erişkinler uzun süren kulak iltihabı ve geceleri şiddetlenen kulak ağrısından yakınıyorlarsa bir Kulak Burun Boğaz Hekimi'ne bir an önce görünmeliler. 

 

Enfeksiyonu önlemenin 3 önemli yolu!

  • Mümkün olduğunca daha riskli olan havuz yerine deniz banyosunu tercih edin,
  • Kulağınızı tırnak, çöp ve veya toka gibi sert cisimlerle temizlemeyin,
  • Şiddetli kaşıntı gibi erken belirtiler görüldüğünde bir kulak burun boğaz uzmanına başvurun.

 

HAVUZDAN KAPILAN HASTALIKLAR

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