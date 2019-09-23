Kronik enflamasyon ve motivasyon bağlantısı

Bağışıklık sisteminin verdiği en belirgin tepkilerden biri olan enflamasyon, kronik hale geldiğinde sinir sistemini de etkileyerek motivasyon hissimizi azaltabiliyor.

+ Sonra Oku
Kronik enflamasyon yaşama sevincimizi etkiliyor

Trends in Cognitive Sciences Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre vücuttaki kronik enflamasyon, beyinde dopamin salınımına da etki ederek genel psikolojik durumumuzu ve özellikle motivasyonumuzu olumsuz etkiliyor.

 

Enflamasyon nedir?

Bağışıklık sistemimiz, çeşitli etkenlere bağlı doku hasarına karşı tepki olarak savunmaya geçer ve enflamasyon ortaya çıkar. Vücuda zarar verecek olan yabancı madde, bakteri veya diğer etkenler, bağışıklık sistemi tarafından elimine edilmeye çalışılırken bu bölgede ısı artışı, yangı, ağrı gibi belirtiler görülebilir. Çarpma ya da yaralanma sonucu bir bölgede ödem, kızarıklık, ağrı oluşması; doku hasarı oluşan bölgede önemli ölçüde ısı artışı meydana gelmesi, iç organlardaki enflamasyonda ise işlev bozuklukları ciddi enflamasyon belirtileri olarak ortaya çıkar.

 

Emory Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, vücutta enflamasyonun artması ile dopamin seviyelerinin düşüşü arasında önemli bir bağlantı keşfedildi. Vücutta iltihabın artması ve bağışıklık sisteminin bazı sorunlarla mücadele ediyor olması, enerjimizi düşürüyor ve gündelik hayatımızda yapmamız gereken sıradan şeyler için de motivasyonumuz ciddi şekilde azalabiliyor.

 

Dopamin nedir?

Dopamin hormonu haz alma, ödül ve motivasyon mekanizmalarımızla doğrudan ilişkili bir hormondur. Harekete geçme, öğrenme, konsantrasyon gibi eylemleri yönetir hatta sağlıklı salgılanmaması durumunda bağımlılık ve çeşitli psikolojik bozukluklar da görülür. Vücuttaki dopamin miktarını sağlıklı seviyelerde tutabilmek için düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, C vitamini alımına dikkat etmek ve güneş ışığından yeterince yararlanmak gerekir.

 

Enflamasyon, dopamin salınımını etkiliyor

Bağışıklık sistemi, metabolizmayı korumak ve sağlıklı kalmasını sağlamak için daima çalışan ve her uyarana karşılık veren aktif bir sistemdir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağışıklık hücrelerinin çeşitli metabolik durumlar arasında geçiş yapabildiğini de göstermiştir. Yani bir hastalığa karşı tepki veren bağışıklık sistemi, aynı zamanda diğer sistemlerimizi de doğrudan etkileyebiliyor. Vücuttaki yabancı maddeleri veya enfeksiyonu atmak için çalışan bağışıklık hücreleri, diğer sistemlerden enerji ‘çalarak’ etkili olma yoluna gidebilir.

 

Bahsedilen araştırmada bağışıklık sisteminin özellikle sinir sistemi üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Dopamin seviyelerinin düşük olması, motivasyonun ve hareket kabiliyetinin de azalmasına neden oluyor. Vücutta enflamasyonun varlığı durumunda, dopamin seviyeleri de düşüyor ve kaba tabiriyle, ‘canımız hiçbir şey yapmak istemiyor’. Bu da hasta olduğumuzda ve iyileşme sürecimizde yerimizden kalkmak istemememizi açıklıyor.

 

Bilim insanları depresyon, dopamin ve enflamasyon üzerindeki araştırmalarını sürdürüyorlar.

 

ENFLAMASYONA KARŞI NE YAPMALI? Bedenimizdeki iltihabı azaltmamı... SAĞLIKLI BEYİN NASIL OLUR? Beyni daha sağlıklı bir hale get...

 

Referanslar:

Michael T. Treadway, Jessica A. Cooper, Andrew H. Miller. (2019). "Can’t or Won’t? Immunometabolic Constraints on Dopaminergic Drive". Şuradan alındı: https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(19)30066-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS136466131930066X%3Fshowall%3Dtrue

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Burnunuzu yanlış siliyor olabilirsiniz!
Burnunuzu yanlış siliyor olabilirsiniz!
Bedenin değil ruhun yorgun!
Bedenin değil ruhun yorgun!
Meditasyon ve yoga beynin yapısını etkiliyor
Meditasyon ve yoga beynin yapısını etkiliyor
Alaca hastalığı: Vitiligo
Alaca hastalığı: Vitiligo
Karın şişkinliği bu 6 hastalığa işaret ediyor olabilir
Karın şişkinliği bu 6 hastalığa işaret ediyor olabilir
Evde meyve ve sebze kurutma yöntemleri
Evde meyve ve sebze kurutma yöntemleri
Enerji bedenini bozan unsurları biliyor musunuz?
Enerji bedenini bozan unsurları biliyor musunuz?
Sonbahar hastalıklarına karşı bu önerilere kulak verin
Sonbahar hastalıklarına karşı bu önerilere kulak verin

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Regl düzensizliklerine yoga pozları
    Regl düzensizliklerine yoga pozları

    Süresi : 07:45 İzlenme : 4514

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Doğum korkusu nasıl yenilir?
    Doğum korkusu nasıl yenilir?

    Süresi : 02:20 İzlenme : 9829

  • 4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi
    4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi

    Süresi : 00:57 İzlenme : 4108

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X