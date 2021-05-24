Köy Okulları Değişim Ağı Derneği ile tanıştınız mı?

Kurulduğu günden bu yana köylerde yaşayan öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin desteklenmesini amaçlayan Köy Okulları Değişim Ağı Derneği ve birbirinden önemli çalışmaları...

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği ile tanıştınız mı?
Anne - Baba
24 Mayıs 2021 Pazartesi

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) nedir?

Türkiye'de her 10 çocuktan biri köyde yaşıyor ve bu çocuklar nitelikli eğitime ulaşmakta zorlanıyor. Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'nin (KODA) temel amacı; köyde yetişen bir çocuğun eğitim yolculuğunu iyileştirmek. Bunu yapmanın en sürdürülebilir yolu ise köydeki çocuğun eğitim ekosisteminde bulunan yetişkinleri (köy öğretmenleri, aileler, köydeki gençler) güçlendirmek. 2016 yılından bu yana bin 600'den fazla öğretmen ve öğretmen adayını güçlendirerek 25 binden fazla çocuğun daha iyi bir eğitim almasını sağlayan KODA Köy öğretmenleri için eğitimler düzenliyor, topluluklar oluşturuyor, öğretmen adaylarına uygulamalı eğitim fırsatları sağlıyor.


Hazırladıkları kaynak kitapların köy öğretmenlerine yaygınlaştırılmasını ve birleştirilmiş sınıflı köy öğretmenlerine yönelik eğitici eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü iş birliğinde sürdürüyor. Bir yandan da anne-baba eğitimleri, okul sonrası destekleyici programlar ve kırsaldaki koşullara uygun ders içerikleri geliştiriyor.


KODA’nın yeni projesi Bursa Orhaneli’de

Kırsal bölgelerde uygulanacak pilot çalışmalar için bir merkez kurma hazırlığına başlayan KODA, pandemi öncesi Türkiye’nin birçok köy ve ilçesini ziyaret etti. Son olarak Bursa Orhaneli’de bir merkez kurma kararı aldıklarını belirten KODA Genel Koordinatörü Mine Ekinci, Orhaneli’nin kırsalın tüm özelliklerini yansıttığını belirterek şunları söyledi: “Bölgedeki köylerin sayısının yüksek olması ve köylerde tarımsal faaliyetlerin sürmesi seçim yaparken bizim için önemliydi. Bunun yanında Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın olması sebebiyle tüm Türkiye’den ulaşım da mümkün. Aynı zamanda yaptığımız görüşmelerde Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, Orhaneli halkı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Bursalı iş insanlarının çok istekli ve destekleyici olduğunu gördük. Tüm bu gözlemlerimiz Orhaneli’nin yıllardır hayalini kurduğumuz merkez için en uygun yer olduğunu bize gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibiyle birlikte nasıl iş birlikleri yapacağımızı değerlendiriyoruz.”


Çocuklar, aileleri ve öğretmenleri faydalanacak

Merkez kurulduktan sonra, köy okullarında ve diğer kırsal bölgelerde gerçekleşmesi planlanan birçok uygulama için Orhaneli pilot bölge olacak. Türkiye’nin her yerinden köy öğretmenlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitimler, kırsaldaki çocukların gelişimlerinin desteklenmesi için çalışmalar, köylerde yaşayan ailelerin çocuklarıyla iletişim kurmalarını kolaylaştıracak ve onları destekleyecek eğitimler verilecek. Merkezde aynı zamanda kırsal kalkınma, yerel gönüllülük gibi birçok konuda eğitim ve buluşmalar düzenlenecek. İlk uygulaması Orhaneli’de gerçekleşen faaliyetler, ardından tüm Türkiye’ye yayılacak.

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