29 Ocak 2025 Kova burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Merhaba. 29 Ocak saat 15:35’te Kova burcunda bir yeniay meydana gelecek. Yani Kova burcunun temsil ettiği konular olan reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor. An derecesne en yakın açı yapan gezegen Jüpiter ve uyumlu, güzel bir açı yapıyor. Bu da anın kalitesine yani Ocak sonu Şubat başına kadar iyimser olacağımız, birtakım şansları yakalayabileceğimiz, genişlemeye yönelik hareket edeceğimiz bir dönem. Haritamızda Kova burcu nereye düşüyorsa burada birtakım şanslar ve genişlemeler bekleyebiliriz. Merhaba. 29 Ocak saat 15:35’te Kova burcunda bir yeniay meydana gelecek.Yani Kova burcunun temsil ettiği konular olan reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor. An derecesine en yakın açı yapan gezegen Jüpiter ve uyumlu, güzel bir açı yapıyor. Bu da an’ın kalitesine yani Ocak sonu Şubat başına kadar iyimser olacağımız, birtakım şansları yakalayabileceğimiz, genişlemeye yönelik hareket edeceğimiz bir dönem. Haritamızda Kova burcu nereye düşüyorsa burada birtakım şanslar ve genişlemeler bekleyebiliriz.

Haritanın yükselen burcu Yengeç ve yükselende Mars var. Mars hala Yengeç burcunda ve retro pozisyonda. Yani oldukça rahatsız, duygusal, alıngan, tepki gösteren bir yapıda. Bu dönemde yine kazalar, yangınlar gündeme gelebilir. Tartışmalardan agresif hareketlerden biraz kaçınmak gerekiyor, duygusal tepkiler vermemek gerekiyor. Yine de Mars’ın haritadaki konumu Venüs ve Neptün gibi gezegenlere uyumlu etkileşimde. Bu da çokça demokrasi ve empatiyi de beraberinde getiriyor. Yine de yumuşayabildiğimiz, daha politik davranabildiğimiz ve karşı tarafın duygularını anlayıp çok da incitmek istemediğimiz bir durumdayız.

Yeniay haritasında öne çıkan iki tane sabit yıldız var. MIRZAM ve ALHENA sabit yıldızları. MIRZAM “söyleyecek birşeyi olan” anlamına gelen bir sabit yıldızdır ve bu dönemde taşıdığımız mesajların, birilerine ilettiğimiz haberlerin de beklediğimizden daha büyük bir etki yaratabileceği günlerdeyiz. Gereksiz tartışmalardan kaçınmak birkez daha önem kazanıyor. ALHENA da misyon sahibi olmak ile alakalı bir sabit yıldızdır. Yani haber taşıyıcılığı, yükselende enerjik ve girişken bir Mars ile bu dönemde oldukça idealist ve cesur bir çizgide hareket edebiliriz. Her durumda genişlemeyi destekleyici, cesur bir dönemdeyiz, agresifliğe dikkat etmek kaydıyla.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ayrıca ev, aile gayrimenkul ile ilgili konular da ön planda, bu konularda gerginlik yaşayabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından. Ayrıca yakın çevre, akrabalar, kardeşler ile ilgili konular da ön planda ve gerginlik riski var.

Yükselen İkizlerEğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan şanslı konular arasında. Para, sahip olduklarınız, finansal konular ile ilgili yeni girişimler olabilir, gerginlikler yaşanabilir.

Yükselen Yengeç

Borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça şanslı bir dönem içerisindesiniz, ileriye dönük yatırımlar için oldukça elverişli, fakat genel olarak gergin bir dönem. Bu dönemde biraz daha az alıngan ve sabırlı olmalısınız.

Yükselen Aslan

İkili ilişkiler ve evlilik konularında birtakım kırılmalar, belirgin olaylar sözkonusu olabilir. Genel olarak bu konularda iyi bir dönem. Fakat bilinçaltı, göremediğiniz, emin olamadığınız birtakım konular var, bu da sizde huzursuzluk yaratıyor.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde oldukça önem kazanmış durumda. Ayrıca proje grupları, arkadaş grupları içerisinde birtakım alınganlıklar ve gerginlikler yaşanabilir.

Yükselen TeraziFlörtler, varsa çocuklar, yaratıcılık ile ilgili konular, eğlence konuları bu dönemde ön plana çıkacak. İş ve kariyer ile ilgili konular gerginlik yaratabilir. Yönetici pozisyonunda bulunan kişiler ile gerginliklere de dikkat.

Yükselen Akrep

Ev aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir Şubat ilk yarısı yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir. Eğitim, yurtdışı gibi konularda enerjinizi daha fazla harcayacağınız bir dönem.

Yükselen Yay

Yolculuklar, eğitim, anlaşmalar, yakın akrabalar ve kardeşler bu dönemin odak noktasındaki konuları olacak. Ortaklaşa gelirler, hukuksal konular, miras, borç, sigorta gibi konularda, alacak verecek konularında gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konulara odaklı bir yeniay yaşayacaksınız. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikler konusu biraz gergin. Sizin veya partnerinizin alıngan olduğu bir dönem olabilir.

Yükselen Kova

Şüphesiz bu yeniay sizin için oldukça önemli. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz fazla. Sağlık konuları biraz gergin. İş arkadaşlarınız ile de birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ufak tefek operasyonlar için biraz beklemekte fayda var.

Yükselen Balık

Kova burcundaki kümeleşme sizin için daha az görünür bir alanda gerçekleşecek. Belki olay bazında ortaya çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde olumlu etkileri olacak bir yeniay. Sizi olumsuza götürdüğünü düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır. Ayrıca flörtler, ikili ilişkiler konusu da enerjinizi harcadığınız konular arasında. Bu dönemde egzersiz yaparken de biraz sakatlıklara, sakarlıklara dikkat etmek gerekli.