Klozete peçete sermek sağlıklı mı?

Klozet kapağını önce sildiniz, sonra da oturmak için tuvalet kağıdı serdiniz... Mikroplardan korunmak için yaptığınız bu yöntem aslında hiç de sağlıklı değil!

Klozete peçete sermek sağlıklı mı?
Sağlık
23 Eylül 2021 Perşembe

Temiz bir umumi tuvalet bulmak nadir rastladığımız bir durum olabiliyor. Biz de kendi çözümlerimizle mikroplardan korunmaya çalışırız. Klozet kapağına tuvalet kağıdı sermek en sık uyguladığımız çözümlerden biridir. Bazı yapılan araştırmalara göre bu yöntem sağlıklı değil.


Bakteriler her yerde

Sifonu her çektiğimizde, tuvalete yakın tüm nesnelere ve havaya dışkı bakterileri bulaşır. Bakterileri tuvaletin kendisinde, banyo duvarlarında, kapı kollarında ve hatta tuvalet kağıdı rulolarında bulabilirsiniz. Kağıt nemi çok iyi emer ve bakterilerin çoğalması için harika bir ortamdır. Bu nedenle, üzerine oturmadan önce klozet kapaklarını tuvalet kağıdıyla kapladığınızda, temelde sadece kirlenmiş bir yüzeyi daha da fazla kirlenmiş malzemeyle kaplamış olursunuz.


Diş fırçanızın nerede durduğu önemli
Diş fırçanızın nerede durduğu önemli

Klozetin kapağını kapatarak sifonu çekersek bakterilerin yayılması önlenebilirsiniz. Ancak birçok umumi tuvaletin böyle bir tuvalet olmadığı gerçeği bir yana, tuvaleti bizden önce kullananların bunu yapıp yapmadığını tahmin etmenin bir yolu yoktur.


Klozetler düşündüğümüz kadar kirli değil

Şaşırtıcı bir şekilde, klozet kapakları tuvaletteki en kirli yer değildir. Charles Gerba adlı bir mikrobiyolog, en sık dokunulan yüzeylerin en büyük tehdidi oluşturduğuna inanıyor. Örneğin, insanların yıkanmamış elleriyle kapı kollarına, lavabolara ve tuvalet kağıdı rulolarına dokunması ve üzerlerine ek mikroplar koyması daha olasıdır. Tuvaletlere gelince, nadiren cildimizle veya vücudumuzun herhangi bir kısmıyla doğrudan temas ederler.


Tuvalet kağıdını yere koymak yardımcı olmaz

Klozet kapağına tuvalet kağıdı sermek mikropların bize bulaşma riskini azaltmaz. Zaten aynı mikroplarla kontamine olduğundan ve muhtemelen başkaları tarafından dokunulduğundan koruyucu bir tabaka görevi görmez. Tuvalet kağıdı sermek yerine, cildinizle temas eden bakteri sayısını azaltmak için hijyenik mendiller taşıyabilir ve klozet kapağını örtmek için kullanabilirsiniz. Eğer yanınızda yoksa, klozete hiç dokunmamak muhtemelen en iyisidir. En kirli 7 eşya yazısını okumak için tıklayınız...


Banyoların bakteri dolu olduğu doğru ama paranoyak olmaya gerek yok. Bağışıklık sisteminiz sağlıklı, güçlü ve basit hijyen kurallarına uyuyorsanız, gerçekten bir virüse yakalanma şansınız çok azdır. Çoğu virüs ve bakteri, klozet kapağında yalnızca kısa bir süre için hayatta kalabilir. Ayrıca, bakteri bir şekilde doğrudan üretral veya genital yolunuza ulaşırsa, yalnızca enfeksiyon riski vardır.


Sakallı biriyle öpüşürken bir daha düşünün!
Sakallı biriyle öpüşürken bir daha düşünün!

Umumi tuvalet güvenli bir şekilde nasıl kullanılır?

Basit hijyen kurallarına uyarsanız umumi tuvalette herhangi bir virüse yakalanmak oldukça zordur:


  • Hatırlanması gereken en önemli şey, ellerinizi uygun şekilde yıkamaktır. Sadece ellerinizi suyla durulamak işe yaramaz. Sabun kullanmanız ve ellerinizi yaklaşık 20-30 saniye yıkamanız gerekir. Sabun yoksa en azından el dezenfektanı kullanın.

  • Ellerinizi yıkadıktan sonra musluğa dokunmayın. Mikropların ellerinize tekrar bulaşmasını önlemek için peçete ya da bir parça tuvalet kağıdı kullanın.

  • Eşyalarınızı yere veya lavabonun yanına koymayın. Dışarıda beklerken birisi onları sizin için tutabilirse daha iyi olur.

  • Mümkünse ellerinizi yıkamadan önce yüzünüze, gözünüze veya burnunuza asla dokunmayın.

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