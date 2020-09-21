Kimde ne kadarız?

Kimde ne kadarız?
Hayatın Sesi
21 Eylül 2020 Pazartesi
Zeynep Erkmen Açıkbaş

Arada bir kenara çekilip bakmak lazım gerek, kimde ne kadarız, kim bizde ne kadar? Bu söz gerçekten çok önemli. Belki de hayatımızı değiştirecek bir söz. Bizler genelde yaşadığımız iyi ve ya kötü olaylardan sonra ders alırız hâlbuki yaşamın her anında özellikle de örneğin bu salgın dönemi gibi yalnızlığa, bireyselliğe geçtiğimiz zamanlarda da buna bir bakmalıyız.


Kutsal dediğimiz şeyler acaba gerçekten kutsal mı? Dost düşman kim? Kim bize ne kadar değer veriyor önceliği miyiz ya da neyiyiz? Bu yaşıma kadar öğrendiğim bir şey vardır mesela benim. Kimse aslında söylediği kadar yoğun ve meşgul değildir. İster başbakan ol ister öğretmen... Karşındakinin bir lafını dinleyecek bir 5 dakikan hep olur. Olmadığını söyleyen genelde ya ağzına alışkanlık etmiştir ya da size zerre değer vermiyordur. Önceliği değilsindir. Hâlbuki birine değer vermek kitaplarda yazmaz kültür ve insanlık işidir. En önemlisi içten gelir. Çok uzun zamanlardır insanların ne söylediğinden çok ne yaptığına bakıyorum.


Gerçekten bu şekilde karşınızdakinin size verdiği değeri anlamanız daha kolay. O zaman şimdi hazır sonbahar ayları da gelmişken kenara çekilip bakmanın tam zamanı. Kimde ne kadarsın, sende kim ne kadar?


Güzel ve sağlıklı sonbaharlar...

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