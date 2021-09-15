Kadınların karbon ayak izi erkeklerden daha az

Bu haber çevreye duyarlı erkeklerin canını biraz sıkabilir! Kırmızı eti sık tüketmek ve otomobil kullanmak erkeklere özgü olmasa da yapılan araştırmalar erkeklerin bu alışkanlıklara daha yakın olduğunu, bunların da çevreye zarar verdiğini söylüyor.

Kadınların karbon ayak izi erkeklerden daha az
Yaşam
16 Eylül 2021 Perşembe

İsveç’te yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin yaptığı harcamalar, kadınların yaptığından %16 daha fazla iklim-ısıtma emisyonuna, başka bir deyişle hava kirliliğine neden oluyor. Harcanan toplam para miktarı birbirine çok yakın, ancak erkekler özellikle otomobilleri daha fazla kullandıkları için daha çok karbon ayak izi bırakıyorlar. Bu da iklim sorunlarının sebeplerinden biri.


Bitkisel beslenme ve trenle seyahat karbon emisyonu %40 azaltıyor

Yapılan analiz, İsveç'teki bekar erkekleri ve kadınları karşılaştırdı. Beslenme tercihleri ile tatillerin hem erkekler hem de kadınlar için tüm karbon emisyonlarının yarısından fazlasını oluşturduğu bulundu. Başka bir deyişle kadın-erkek fark etmeksizin, et ve süt ürünleri yerine bitki bazlı besinler tüketmek insanların doğrudan sebep olduğu karbon emisyonlarını %40 oranında azaltıyor. Sadece bitkisel beslenme değil, seyahat ederken tercih edilen araçlar da sonuçlar üzerinde oldukça fark yaratıyor. Uçak veya araba kullanmak yerine trenle yapılan seyahatleri tercih etmek de emisyonları azaltmak yönünden önemli.


Et yemenin çevreye zararları

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayınlanan iki ulaşım ve çevre çalışmasına göre; tren yolculuğu, genel olarak Avrupa'daki motorlu yolcu taşımacılığında (sera gazı emisyonları açısından) araba veya uçakla seyahate nazaran en çevre dostu yol olmaya devam ediyor.

“Kadın-erkek farkı iklim politikaları için ele alınmalı”

Araştırmayı yöneten İsveç'teki Ecoloop araştırma şirketinden Annika Carlsson Kanyama, "Politika geliştirilmesinde kadın ve erkek arasındaki farkı dikkate almanın önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi ve karbon ayak izine sebep olan tüketim alışkanlıklarının cinsiyetlere göre farklarına dikkat çekti: “Harcama biçimleri çok basmakalıp görünüyor; kadınlar ev dekorasyonuna, sağlığa ve giysilere daha fazla para harcıyor ve erkekler arabalar için yakıt, dışarıda yemek ve tütün için daha fazla para harcıyor.”


Journal for Industrial Ecology'de yayınlanan araştırmada, iş araçları için harcanan yakıtlar hesaba katılmadı ve bireysel harcamaları baz alındı. Önceki araştırmalarda dikkat çeken sonuçlardan biri de tek arabası olan ailelerde erkeklerin arabayı işe gitmek için daha sık kullandığı, kadınların toplu taşımayı kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu.


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Karbon emisyonunun bir numaralı sorumlusu olan ulaşım araçları, tatiller söz konusu olduğunda uçak ve özel araba kullanımı ile ön plana çıkıyor. Bu da daha fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor. Tatil ve seyahatler de hem erkekler hem de kadınların karbon ayak izinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Dolayısıyla ulaşım için raylı sistemi tercih etmek sonuçlar üzerinde fark yaratıyor.


2017'de yapılan bir araştırma, bireylerin iklim değişikliğiyle mücadelede sahip olabileceği en büyük etkinin daha az çocuk sahibi olmak, ardından araba kullanmamak ve uçmaktan kaçınmak olduğunu bulmuştu.


Araştırmacılar, karbon emisyonu konusunda cinsiyet farklılıkları üzerinde çok az çalışıldığını ve bunların iklim krizini yenmek için değerlendirmeye alınması gerektiğini söylüyor. 2010 ve 2012 yıllarında yapılan araştırmalar, erkeklerin kadınlardan daha fazla enerji harcadığını ve daha fazla et yediğini ve bunların her ikisinin de yüksek emisyona neden olduğunu göstermişti. İsveç’te yapılan yeni araştırmanın yetkililerinden Carlsson Kanyama ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Çevresel etkide cinsiyet farklılıkları hakkında daha fazla çalışma yapılmamasına şaşırdım. Oldukça açık farklılıklar var ve yakın gelecekte ortadan kalkmaları pek olası değil.”

İklim krizi kadını ve erkeği farklı şekilde etkiliyor

11 Aralık 2019’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan “The European Green Deal” (Avrupa Yeşil Mutabakatı) cinsiyet ve çevre arasındaki kesişimi içermediği için eleştirilmişti. Konuyla ilgili yorum yapan Avusturya iklim bakanı Leonore Gewessler, “İklim krizi zamanımızın en önemli zorluklarından biri ve kadınları ve erkekleri oldukça farklı etkiliyor” dedi. “Örneğin, enerji yoksulluğundan etkilenen insanların çoğu kadın. Bu nedenle, çözümler ve herkes için işe yarayan bir dönüşüm geliştirmek istiyorsak, cinsiyet farklılıklarını denkleme dahil etmek çok önemlidir.”


Avrupa Çevre Ajansı'ndan, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda (Green Deal) neden ekofeminizm gerekiyor?” başlıklı bir rapor yayınlayan Nadège Lharaig “Avrupa Yeşil Mutabakatı politikaları, en iyi ihtimalle cinsiyet körüdür ve en kötü ihtimalle toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini genişletir” diyerek eleştirilerini paylaştı. Tartışmalar yeni başlıyor gibi görünüyor.


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Kaynak:


Damian Carrington. Men cause more climate emissions than women, study finds (2021) Şuradan alındı:


https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/21/men-cause-more-climate-emissions-than-women-study-finds?campaign_id=10&emc=edit_gn_20210821&instance_id=38467&nl=in-her-words&regi_id=97314746&segment_id=66917&te=1&user_id=68a64f6aabdc1e3d599aced5955655ac

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