İşten çıkaracaklarını öğrendim

Ben 7 yıldır özel sektörde bir şirkette çalışıyorum. İşe birlikte girdiğim biri vardı, zamanla yakın arkadaş olduk ve o zamandan beri yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Öğle aralarımızı birlikte geçiriyoruz, bazen hafta sonları dahi buluşuyoruz ve özel hayatımıza dair birçok şeyi paylaşıyoruz yani dertleşiyoruz. Buraya kadar her şey güzel fakat yaklaşık 1 hafta önce patronların bir toplantısı vardı ve benden çay istemişlerdi çay yapan abimiz o gün işe gelemediği için. Ben de isteklerini reddetmeyip çaylarını hazırladım ve toplantı odasına götürüyordum. Tam içeri girecekken arkadaşımın ismini duydum ve belki çok ayıp ama ister istemez kulak verdim. Son zamanlardaki performansını beğenmedikleri fakat böyle bir zamanda da işten çıkarmalarının ne kadar doğru olup olmadığı hakkında münakaşa ediyorlardı. Duyduğuma çok üzüldüm. Keşke hiç öğrenmemiş olsaydım. Konuşmanın bitmek üzere olduğunu anlayıp 10-15 saniye daha bekledikten sonra kapıyı tıklatıp içeri girdim. Hiç çaktırmadan odadan çıktım. Çıktıktan sonra tüm günümü bunu düşünerek geçirdim hatta işten çıkarılması planlanan arkadaşım ne olduğunu ve ters bir şey deyip demediklerini sorguladı. Ben de bir şey olmadığını, sadece modumun düştüğünü söyledim ve geçiştirdim.

Bu durumu onunla paylaşmalı mıyım bilmiyorum. İşten çıkarırlarsa yeni bir iş arayıp bulması çok zor olur. O yüzden ne kadar erken iş ararsa o kadar iyi olur aslında. Fakat işten çıkarmazlarsa da ben boşuna sinirlenmesine ve üzülmesine sebep olacağım. Ayrıca patronlarım bunu ona söylediğimi ve öğrendiğimi bir şekilde öğrenirlerse bu sefer onu değil beni bile kovabilirler. Arkadaşım içinde hiçbir şeyi tutmayı sevmez ve hemen patlayabilir patronlara. Zaten bu da işten çıkarılmasının tuzu biberi olur...

Ne yapacağım konusunda çok kararsız kaldım. Söylememeyi düşünüyorum ama her anımı birlikte geçirdiğim canım arkadaşımın da mağdur olmasından çekiniyorum.

Rumuz: yanlış zamanda yanlış yerde olan biri :(