İşte İstanbul’un ilk kadın itfaiyecileri!

Beş aylık eğitimin ardından göreve başlayan kadın itfaiyeciler, 13 Eylül’de törenle görev yerlerine dağıtılacak. Kadının da her görevi yapabilecek yetenekte olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok. Eşitlikçi anlayışımızın bu teşkilata da yansımasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Sadece erkeklere atfedilmiş iş alanlarında kadınların da çalıştığını görmek bizlere ilham oluyor. Mesleklerin cinsiyete bağlı olmadığını, önemli olanın kişinin severek yaptığı bir işte olması olduğunu görüyoruz.

Kadın itfaiye eri alımı için ilk adım Şubat 2021’de atıldı ve kadın adaylar için 50 kişilik kontenjan ayrıldı. Yazılı ve uygulamalı sınav sonrası yapılan başarı sıralamasına göreyse 36 kadın aday atanmaya hak kazandı. Kadın itfaiyeciler 560 saatlik eğitim aldı.