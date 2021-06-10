İlk çocuk neden daha çok sorumluluk sahibi olur?

Bir ailede doğum sırası çok önemlidir. En büyük çocuk ebeveynler için bir test çalışmasıdır. Çoğu ebeveyn, ebeveynliği yeni öğrendiği için ilk doğan çocuğa çok daha fazla para ve zaman harcarlar.

Bir sonraki çocuk geldiğinde, aile düzeninde ortanca kardeş olarak bilinir. Ortanca çocuk, ebeveynleri tarafından daha önce tecrübe edildiği için büyük çocuk kadar ilgi göremeyebilir. Genellikle bebek olarak adlandırılan son çocuk, ebeveynin kalbinde belirli bir yere sahiptir. Ailede doğan son kardeş olarak kabul edilir ve genellikle özel muamele görürler. Bu zamana kadar, ebeveynler çocuk yetiştirme konusunda çok deneyime sahiptirler ve bu yüzden kuralları biraz gevşetebiliyorlar.

Aile dinamikleri heyecan verici ve karmaşıktır. Her çocuğun üstesinden gelmesi gereken belirli zorlukları olsa da, aile birimi içindeki konumları gözden kaçamaz. Çoğu insan ortanca çocuk sendromunu ve en büyük ve en küçük çocuklar arasında sıkışıp kalmanın tehlikelerini duymuştur.

Ancak, ailede doğan her kişi için bazı özel hususlar vardır. Kardeş grubundaki en büyük çocuğun genellikle lider olduğunu ve diğerlerinden daha sorumluluk sahibi olduğunu biliyor muydunuz?

Yüksek beklentiler başarıya teşvik eder mi?

Belki de ilk doğan çocukların bazı dürtüleri ebeveynlerinin yüksek beklentilerinden kaynaklanmaktadır. Bu çocukların genellikle hırslı ve güçlü akademik başarılara sahip olmaları şaşırtıcı mı? Ebeveynleri onlardan daha fazlasını beklediği için güçlü bir sorumluluk duygusuyla büyürler, bu nedenle genellikle çabuk olgunlaşırlar. Kardeş kıskançlığı yazısını okumak için tıklayın...

Yüksek standartlar belirlemek ve bu tür taleplerde bulunmak bu çocukları liderliğe yönlendirir. Her şeyde olduğu gibi, anne-baba ilk önce ebeveynliğe geçiş yapar ve her şeyi doğru yapmak ister. Ebeveynlik becerileri incedir ve bir sonraki çocuk etrafta dolanmaya başladığında daha rahat hale gelirler. Ebeveynlerin diğer çocuklarla aynı şeyi yapmadığından değil, sadece ailedeki ilk çocuk çok daha fazla ilgi görüyor ve bu onların kaderini hayatlarının sonuna kadar etkiliyor.

En büyük çocuk üzerindeki teoriler

İlk çocuk olmanın önemini ve yaşam üzerindeki etkilerini belirlemek için bir araştırma yapıldı. Araştırmacılar, bir ailede ilk doğan çocukların şirket sahibi olma, politikacı olma veya hayatlarında büyük bir yerlere gelme olasılıklarının yüzde 30'dan fazla olduğunu buldular. Kişilik özellikleri incelendikten sonra, çalışma ilk doğan çocukların duygusal olarak daha kararlı olduğunu ortaya çıkardı. Lider olmak için gerekli olan başka bir kişilik özellik olarak da, sosyal açıdan dışa dönük olmaları.

Son olarak, zorluk derecesi ne olursa olsun sorumluluk almaya istekli ve yeteneklidirler. İlk doğan çocuklar inisiyatif alırlar çünkü sorumluluk alma doğasına sahip olmak içlerinde vardır. Araştırmadan elde edilen başka bir veri de, ilk doğan çocukların daha yüksek IQ'ya sahip olma eğiliminde olmalarıydı. İşin garibi, bunun nedeninin ebeveynlerin bu çocuğa yatırım yapmak zorunda olduklarından kaynaklandığına inanılıyor. Büyük kardeş: İdeal eş! yazısını okumak için tıklayın...

Çocuğunuzla olumlu konuşmak

Birisi hakkında olumlu şeyler konuşmak, yaşamları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bir çocukta fark yaratabilecek kritik şeylerden biri, onlar hakkında konuşulanlardır. Ebeveynler genellikle ilk doğan çocuğa şöyle şeyler söyler:

Bu hayatta harika şeyler yapacaksın.

Koyduğun her hedefe ulaşacaksın.

Büyüyünce dilediğin işi yapabilirsin.

Senin kadar harika ve harika biri yok.

Kalbinin tüm arzularına sahip olman için sana nimetler diliyorum.

Bunları her gün herhangi bir çocuğa anlatırsanız, onların hayatında dramatik bir etkisi olmayacağını bir an bile düşünmeyin. Unutmayın ki bunun gibi sözler de bir çocuk üzerinde de önemli bir etkiye sahip olabilir:

Seni çok seviyorum.

Sen başıma gelen en güzel şeysin.

Hayatımda olduğun için çok mutluyum.

Çocuğu bu şekilde büyütmenin nasıl olumlu bir etkisi olacağını kolayca görebilirsiniz. Ebeveynlerin ailedeki diğer çocukları umursadığı için değil ancak ebeveynlik zamanla değişir ve gelişir.

Çocuklarınızla geçirdiğiniz zaman önemli

Bazıları, ilk ebeveynlerin en büyük çocuklarına karşı biraz fazla kıskanç olduğunu söylüyor. Her gün onlara kitap okur ve onların hayatları boyunca ilerlemesini sağlamak için el-göz koordinasyonun gelişimleri üzerinde çalışırlar. Diğer çocuklar geldiğinde, bu tür görevlere ayıracak daha az zaman kalır.

14-21 yaş arasındaki çocukların IQ'larına bakan bir başka araştırmaya göre, aile düzeninin zeka üzerindeki etkisini görmek istediler. Şaşırtıcı bir şekilde, ilk doğan çocukların IQ'ları daha sonra ailede doğanlardan daha yüksektir.

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer ilginç şey ise, annenin hamileyken yaptığı alışkanlıklar. İlk kez anne olacak anneler doğum öncesi vitaminlere daha erken başlar, daha erken doktora gider ve kendilerine daha iyi bakarlar. Bu annelerin diğer çocukları umursamadığından değil; sadece bu işlemi zaten bir kez yaptılar ve her şey yolunda gitti. Böylece katı kurallara uyum sağlar ve biraz gevşerler.

Ebeveynlerin büyük çocuğuna nasıl farklı bir tutum getirebilecekleri üzerine...

Özetlemek gerekirse, en büyük çocuk ve doğum sırası hakkındaki teoriler tek bir şeye iniyor; ebeveynlerin bu çocukla geçirdikleri fazladan zaman, onları başarıya götürür. Annenin-babanın tutumlarında meydana gelen değişimler diğer çocukların davranışlarını da değiştirir. Ebeveynler tüm çocuklarını aynı şekilde severler ancak gelişen şey zaman kısıtlamaları ve yöntemlerdir.

Ebeveynlerin çocuklarına üç yaşına kadar saymayı, alfabeyi ve okumayı öğrettiği gerçeğini incelediğinizde bu onları başarıya programlıyor. Bu çocuklara aşılanan ekstra zaman ve pozitiflik, en büyük çocuğu başarılı olmaya mahkum ediyor.

Şimdi, bunun ortanca ya da en küçük çocuğun da başarılı olamayacağı anlamına gelmediğini unutmayın; bu sadece, ebeveynlerinin tüm dikkatinin üzerlerinde olmasının avantajlarına sahip olmadıkları ve gelişimlerinin onları biraz dezavantajlı hale getirdiği anlamına gelir.

Kaynak: https://www.powerofpositivity.com/oldest-child-often-most-responsible/?fbclid=IwAR3n8TgtJieVqE6LaLVGtqe2OVKxyf49vCXYUiEKMXodhOkC5p_2yjdftjw