İlk buluşma önerileri: İkinci buluşma garantili!

Büyük gün geldi ve nihayet buluşacaksınız. İlk buluşmada ne yapacağınızı bilemiyorsanız, tamamı bilimsel temellere dayandırılan önerilerimize kulak verin.

İlk buluşma önerileri: İkinci buluşma garantili!
İlişki
Giriş: 23 Şubat 2024 11:01
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İlk buluşmada ne konuşulur, ne giyilir, ne yapılır? Onu düşünmekten ilk buluşmanızı detaylıca düşünmeye bir türlü fırsat bulamadıysanız, ayarında bir ilk buluşma için tamamı bilimsel temellere dayalı, sağlam önerilerimiz var.


1. Boş iltifatları es geçin

Araştırmalar, özellikle bir kadınla randevuya çıkacaksanız, sevimsiz ve klişe tavlama sözlerini unutmanız ve bunun yerine ilginç bir sohbet başlatmanız gerektiğini gösteriyor.


Araştırmanın sonuçlarına göre kadınlar, boş iltifatları ve başarısız mizah girişimlerini kötü değerlendirme eğiliminde. Meraklı, zeki ve biraz da kültürlü sohbet konularını ateşleyen buluşmalardan daha çok etkilendikleri ifade ediliyor.


Uzmanlar, akmayan bir sohbetin içerisinde ne diyeceğimizi bilemediğimizde, sorular sormamızı öneriyor. “Merak ediyorum, bir günün nasıl geçiyor?” gibi konu-konuyu-açar tarzı bir soru sormak, durduk yerde yapabileceğiniz en iyi hamlelerden.


Northwestern Üniversitesi Psikoloji Profesörü Dan McAdams, birini gerçekten tanımak için neler gerektiğini incelerken, insanları daha derin bir düzeyde anlamaya yardımcı olacağı kesinleşen otuz altı soru belirledi. McAdams’a göre ilk buluşmada sorulabilecek en iyi soruların ilk üçü şunlar:


  • Herhangi biriyle mümkün olsa, kimi akşam yemeğinde misafir etmek isterdin?
  • En değerli anın hangisi?
  • Senin için mükemmel bir gün ne demek?

2. Kendinize karşı şefkatli olun

İlk buluşmaya gitmeden önce kendinize karşı şefkatin önemini anlamak hayati öneme sahip.


‘Kendine şefkat göstermek’ ya da özşefkat, sıradan veya zorlayıcı bir kavram gibi gelebilir ancak, özşefkat pratiğinin, kişisel iyilik halimiz üzerinde derin ve somut var. Araştırmalar, kendimize karşı nazik olmanın, özellikle romantik ilişkilerde olumlu bir etkiye sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor.


ABD’deki Texas Üniversitesi’nden araştırmacı Kristin D. Neff, öz-şefkatin bireylerin romantik ilişkilerde daha sağlıklı ve olumlu davranışlar sergilemelerine olanak tanıdığını ortaya koyan bir makale yayınladı. Araştırmacılar, kişisel yetersizlikler veya zor durumlarla karşılaşıldığında kendine karşı nazik olmanın, hayatın kusurlarını genel insanlık çerçevesinde değerlendirmenin ve olumsuz duygularla barışık yaşamanın önemini vurguluyor.


104 çiftin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, katılımcıların kendileri tarafından rapor edilen öz-şefkat seviyelerinin, partnerlerin ilişki içindeki davranışları hakkında verdiği bilgilerle ilişkilendirildi. Bulgular, özşefkate sahip bireylerin, özşefkati olmayanlara göre partnerlerine karşı daha şefkatli ve destekleyici davranışlar sergilediğini, kontrolcü ya da sözlü saldırganlık eğilimlerinin daha az olduğunu gösterdi.


Bu bulgular, özşefkatin yalnızca bireysel refah için değil, aynı zamanda romantik ilişkilerin dinamikleri açısından da önemli bir faktör olduğunu gösteriyor.


3. Aktif dinleyin

Araştırmalar, partnerlerin birbirlerinin stresli anlarını aktif bir şekilde dinlemesinin, birbirlerine karşı daha anlayışlı, duyarlı ve destekleyici olmayı sağladığını gösteriyor. Aktif dinleme, ilişkide daha fazla yakınlık ve tatmin duygusuna yol açarken, partnerin daha fazla kendini açmasını da teşvik eder. Böylece konuşulan konular hakkında daha detaylı ve derinlemesine bilgi alışverişinde bulunulmasına olanak tanır​​. İlk buluşma için ideal bir ihtiyaçlar listesi!


Louisiana State Üniversitesi'nden iletişim uzmanları tarafından yapılan başka bir çalışma da, aktif empatik dinlemenin düşük kalitede olduğu öğrencilerin, sosyal beceri envanterlerinde daha düşük puanlar aldığını ortaya koyuyor. Bu, aktif dinlemenin sadece anlık iletişimi değil, aynı zamanda genel sosyal ve duygusal duyarlılığı da iyileştirebileceğini gösteriyor.


İyi tarafı, aktif dinleme öğrenilebilen bir şey. İnsanların aktif dinleme becerilerini özellikle genç yetişkinlik döneminde geliştirmelerinin, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde iş bulma, romantik ilişkiler kurma ve destekleyici bir sosyal ağ oluşturma konusunda önemli farklar yaratabileceği belirtiliyor.


Bir ilişkiden beklemeniz gereken 8 şey

İster bir ilişki içerisinde olun, isterseniz ilişkinin başlangıcında ya da bir gün başlama olasılığını düşünüyor olun; bir ilişkiden beklemeniz gereken belirli şeyler var.

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Önemli olmak Her ilişki türü içerisinde, beklemeniz gereken ilk şey, partnerinizin hayatında önemli bir yeriniz olduğunun düşünülmesidir. Partnerinizin, isteklerinize, ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize karşılık vermesi, önemlidir. Sizin de partnerinizi hayatınızda kıymetli bir yere koyarak karşılık vermeniz gerekiyor. Yoğun bile olsanız haftada bir kez bile olsa birlikte geçirebileceğiniz zaman yaratmak ya da gün içerisinde duyarlı mesajlar atmak; insanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de aynı doğrultuda davranmalısınız.
Gelecek konusunda hemfikir olmak Uzun vadeli planlarda net olmak, kritiktir. Nihayetinde isteğiniz ne olursa olsun, bir ilişki içerisindeyseniz eğer, partnerinize karşı dürüst olmanız gerekiyor - ve isteklerinizin benzer olmaları. Evlilik, çocuk sahibi olma gibi meseleler, netleştirilmesi gereken konulardır. Evet ya da hayır; belki diye bir yanıt söz konusu değildir. Eğer partneriniz geleceğe belirsizlikle bakıyor, ama siz tam olarak ne istediğinizi biliyorsanız, bu durum, gelecekte ciddi sorunlar yaşatabilir. İlişkiniz böyle bir çıkmaza girdiyse, biraz zaman verin, konu hakkında daha çok konuşmaya çalışın; nihayetinde hala ortak bir noktada buluşamıyorsanız, ne yazık ki aşkınıza, kalıcı bir mola vermeyi düşünmeniz gerekebilir.
Mükemmel iletişim İletişimin en kusursuz hali, her ilişkide olması gereken bir şeydir. Burada söz konusu olan yalnızca partnerinizle aranızdaki iletişim değil; kendinize ne derece ulaşabildiğiniz de çok önemli. Bağlantı kurma ve iletişim, ilişkide başarının anahtarlarındandır; öz benliğinizle olduğu kadar çevrenizdeki dünya ile de bağlantıda olmalı, yalnızca diğer insanlarla değil, kendinizle de derin bir iletişim kurabilmelisiniz. Eğer kendinizle kurabildiğiniz iletişimi, sevdiğiniz kişiye de aktarabilirseniz, saygı duymayı, sevmeyi ve affetmeyi başarabilirsiniz. Ancak bu tür bir yaklaşımı partnerinizden de görmeniz gerekiyor.
Saygı İlişkide, daima karşılıklı saygının mevcut olması gerekiyor. Her zaman aynı fikirde olmayabilirsiniz; ancak en azından, açık fikirlilikle, birbirinizi dinlemeye istekli olmalısınız. Eğer partnerinize saygı duymazsanız ya da partneriniz size saygı duymazsa, bundan sonra gelen her şey, sağlıksız bir temel üzerine kurulmuş olacaktır.
Saygı mevcut değilse, ağırbaşlılıkla yola devam etmek Saygı, ilişki içerisindeki etik kurallarının başında gelir; saygı gördüğünüzü hissetmiyorsanız eğer, yolunuza devam edin. Bilim de bu yöntemin arkasında. Yapılan araştırmalar, hiçbir ilişkinin, karşılıklı saygı olmaksızın başarılı ve sağlıklı olamayacağını gösteriyor. Hatta saygının olmaması demek, doğrudan zehirli bir ilişkinin içerisinde olduğunuzun işaretidir.
Partner olmak İlişki içerisinde partner olacağınızı ve birçok şeyi birlikte yürüteceğinizi unutmayın. Bu partnerliğin nasıl bir formda olduğu ya da hayatta karşınıza çıkanlarla birlikte nasıl baş ettiğiniz önemli değil; varlığı, ilişkinin anahtar bileşenlerinden olan bir partnerlik bu.
Sorumluluk Bir ilişkiden daima beklemeniz gereken bir başka şey, mesuliyet duygusudur. Sorumluluk, güvenin en yakın kuzenidir. Sorumluluk olmadığında, hiçbir şeyiniz yok demektir - özellikle de güven. Sorumluluk duygusunun olmadığı yerde, güven aranamaz. Kişinin, bir sorun ya da yanlış anlaşılma söz konusu olduğunda, kendine düşeni üstlenmesi, ilişki içerisindeki sorumluluk duygusunun tanımıdır.
Yakışıksız davrandığınızda, hatanızı üstlenin. Yaygınlıkla verilen tepki, partneri suçlamak ve onun hatalarına odaklanmaktır. Tipiktir; ancak iletişimi gerer. Kişinin, öncelikle kendisine bakması ve neyi değiştirmesi gerektiğine karar vermesi, oldukça zordur. Bu sorumluluk duygusu, kontrolle değil, içinizden gelen güçle hareket etmenize yardımcı olur. Karşı tarafı suçlamak yerine, deneyiminizi paylaşmaya odaklanırsanız, çözüme götüren bir sonuç elde etme olasılığınız artar.
Yürekten sevilmek Oldukça basit; her ilişki içerisinde, 'sevilme' beklentiniz olmalı. Hepsi bu.


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