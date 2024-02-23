İlk buluşma önerileri: İkinci buluşma garantili!

İlk buluşmada ne konuşulur, ne giyilir, ne yapılır? Onu düşünmekten ilk buluşmanızı detaylıca düşünmeye bir türlü fırsat bulamadıysanız, ayarında bir ilk buluşma için tamamı bilimsel temellere dayalı, sağlam önerilerimiz var.

1. Boş iltifatları es geçin

Araştırmalar, özellikle bir kadınla randevuya çıkacaksanız, sevimsiz ve klişe tavlama sözlerini unutmanız ve bunun yerine ilginç bir sohbet başlatmanız gerektiğini gösteriyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre kadınlar, boş iltifatları ve başarısız mizah girişimlerini kötü değerlendirme eğiliminde. Meraklı, zeki ve biraz da kültürlü sohbet konularını ateşleyen buluşmalardan daha çok etkilendikleri ifade ediliyor.

Uzmanlar, akmayan bir sohbetin içerisinde ne diyeceğimizi bilemediğimizde, sorular sormamızı öneriyor. “Merak ediyorum, bir günün nasıl geçiyor?” gibi konu-konuyu-açar tarzı bir soru sormak, durduk yerde yapabileceğiniz en iyi hamlelerden.

Northwestern Üniversitesi Psikoloji Profesörü Dan McAdams, birini gerçekten tanımak için neler gerektiğini incelerken, insanları daha derin bir düzeyde anlamaya yardımcı olacağı kesinleşen otuz altı soru belirledi. McAdams’a göre ilk buluşmada sorulabilecek en iyi soruların ilk üçü şunlar:

Herhangi biriyle mümkün olsa, kimi akşam yemeğinde misafir etmek isterdin?

En değerli anın hangisi?

Senin için mükemmel bir gün ne demek?

2. Kendinize karşı şefkatli olun

İlk buluşmaya gitmeden önce kendinize karşı şefkatin önemini anlamak hayati öneme sahip.

‘Kendine şefkat göstermek’ ya da özşefkat, sıradan veya zorlayıcı bir kavram gibi gelebilir ancak, özşefkat pratiğinin, kişisel iyilik halimiz üzerinde derin ve somut var. Araştırmalar, kendimize karşı nazik olmanın, özellikle romantik ilişkilerde olumlu bir etkiye sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

ABD’deki Texas Üniversitesi’nden araştırmacı Kristin D. Neff, öz-şefkatin bireylerin romantik ilişkilerde daha sağlıklı ve olumlu davranışlar sergilemelerine olanak tanıdığını ortaya koyan bir makale yayınladı. Araştırmacılar, kişisel yetersizlikler veya zor durumlarla karşılaşıldığında kendine karşı nazik olmanın, hayatın kusurlarını genel insanlık çerçevesinde değerlendirmenin ve olumsuz duygularla barışık yaşamanın önemini vurguluyor.

104 çiftin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, katılımcıların kendileri tarafından rapor edilen öz-şefkat seviyelerinin, partnerlerin ilişki içindeki davranışları hakkında verdiği bilgilerle ilişkilendirildi. Bulgular, özşefkate sahip bireylerin, özşefkati olmayanlara göre partnerlerine karşı daha şefkatli ve destekleyici davranışlar sergilediğini, kontrolcü ya da sözlü saldırganlık eğilimlerinin daha az olduğunu gösterdi.

Bu bulgular, özşefkatin yalnızca bireysel refah için değil, aynı zamanda romantik ilişkilerin dinamikleri açısından da önemli bir faktör olduğunu gösteriyor.

3. Aktif dinleyin

Araştırmalar, partnerlerin birbirlerinin stresli anlarını aktif bir şekilde dinlemesinin, birbirlerine karşı daha anlayışlı, duyarlı ve destekleyici olmayı sağladığını gösteriyor. Aktif dinleme, ilişkide daha fazla yakınlık ve tatmin duygusuna yol açarken, partnerin daha fazla kendini açmasını da teşvik eder. Böylece konuşulan konular hakkında daha detaylı ve derinlemesine bilgi alışverişinde bulunulmasına olanak tanır​​. İlk buluşma için ideal bir ihtiyaçlar listesi!

Louisiana State Üniversitesi'nden iletişim uzmanları tarafından yapılan başka bir çalışma da, aktif empatik dinlemenin düşük kalitede olduğu öğrencilerin, sosyal beceri envanterlerinde daha düşük puanlar aldığını ortaya koyuyor. Bu, aktif dinlemenin sadece anlık iletişimi değil, aynı zamanda genel sosyal ve duygusal duyarlılığı da iyileştirebileceğini gösteriyor.

İyi tarafı, aktif dinleme öğrenilebilen bir şey. İnsanların aktif dinleme becerilerini özellikle genç yetişkinlik döneminde geliştirmelerinin, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde iş bulma, romantik ilişkiler kurma ve destekleyici bir sosyal ağ oluşturma konusunda önemli farklar yaratabileceği belirtiliyor.