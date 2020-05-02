Aşkla gelen 5 sihirli değişim

Kalp çarpıntısından göz parlamasına… İşte aşkın üzerimizdeki 5 etkisi!

+ Sonra Oku
Aşkla gelen 5 sihirli değişim

Aşk… Gözlerimizin içini güldüren, enerjimize enerji katan, sürekli görme isteğiyle kalbimizde tatlı bir çarpıntıya yol açan duygu… Aşkın ömrünün kaç yıl olduğu ve aşk bir bağımlılık mı? sorusunun yanıtı kişiden kişiye değişiklik gösterse de tartışılmaz olan bir şey var ki, aşık olmak bizi duygusal olarak etkilediği kadar fiziksel olarak da etkiliyor. Yapılan çalışmalar fiziksel bir acısı olan kişilerin sevdiği kişilerin resmine baktığı zaman orta dereceli acılarının yüzde 40, ciddi dereceli acılarının ise yüzde 15 oranında azaldığını ortaya koyuyor! Ancak elbette olumlu etkilerini duyguların karşılıklı olduğu, hem sevip hem sevildiğimiz mutlu bir beraberlikte gösteriyor. Aşk acısının kalbimizi kırdığı hatta bazı durumlarda sağlığımızı olumsuz etkilediği de bir gerçek. Uzman Psikolog Gizem Hatipoğlu “Aşık olduğumuzda midemizde kelebekler uçuşuyor, aşık olduğumuz kişiyi görünce kalbimiz daha hızlı çarpıyor, beklenmedik anda onunla karşılaşınca dizlerimizin bağı çözülüyor. Evet aşık olunca kendimizi birçok yönden farklı hissediyoruz. Çünkü bunlar aşkın neden olduğu kimyasal değişimlerden kaynaklanıyor” diyor. Peki ama nasıl ve neden? Uzman Psikolog Gizem Hatipoğlu, aşkın yol açtığı 5 sihirli değişimin nedenini ve nasılını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

 

Neden mutlu oluyorum?

Aşık olduğumuzda beynimizde dopamin denilen mutluluk hormonu salgılanıyor. Dopamin, aşık olduğumuz kişiyle aramızdaki o özel bağı oluşturuyor. Bu nedenle pek çok kişinin yer aldığı bir ortamda bizi heyecanlandıran tek kişi ‘aşık olduğumuz kişi’ oluyor ve kendimizi mutsuz hissettiğimizde onun sesini duymak yüzümüzü güldürüyor. Dopamin uzun süreli ilişkilerde de ilişkinin başlarında olduğu gibi var olmaya devam edebiliyor. Tabii bu işin sırrı kimyada değil, kişinin kendisinde!

 

Neden sürekli onu düşünüyorum?

Aşık olduğumuz zaman değişikliğe uğrayan bir diğer madde de seratonin. Vücutta yeterli derecede seratonin bulunması duygularımızın, uyku ve iştah düzenimizin, sosyal ve cinsel ilişilerimizin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini sağlıyor. Ancak aşık olduğumuz zaman, tıpkı obsesif- kompülsif bozukluklarda görüldüğü gibi seratonin seviyesinde yaklaşık yüzde 40 civarında düşme görülüyor. Bu nedenle tıpkı bu bozulukta görülen saplantılı düşünceler gibi sürekli aşık olduğumuz kişiyi düşünüyor, onu merak ediyor, yemeden içmeden hatta uykudan kesiliyoruz.

 

EN ROMANTİK HAYVANLAR

 

Neden elini tutmak, sarılmak istiyorum?

Psikolojinin birçok alanında sarılmanın sakinleştirici etkisi artık kabul görmüş durumda. Bu, aşk için de geçerli çünkü özellikle sevdiğimiz kişiyle deneyimlediğimiz fiziksel temas ‘oksitoksin’i harekete geçiriyor. Oksitoksin, yalnızca aşık olunca karşımıza çıkan bir kimyasal değil. Yeni doğum yapan annelerde süt üretimini artıran ve bebekle bağ kurmayı sağlayan en önemli etken. Aynı zamanda sarılma ihtiyacına da yol açıyor.

 

Neden gözlerim parlıyor?

Mutluluk gözlerimizin içinin gülmesine, parıl parıl parlamasına yol açıyor. Yapılan çalışmalar aşık olduğumuz kişiye veya çok sevdiğimiz bir şeye baktığımızda göz bebeklerimizin büyüdüğünü ortaya koyuyor ki bu da bizi daha çekici ve beğenilir kılıyor. Peki neden aşık olunca gözlerimiz parlıyor? sorusunun yanıtını ise Uzman Psikolog Gizem Hatipoğlu şöyle açıklıyor: “Aşık olunca salgılanan noradrenalin hormonu heyecanı artırıyor ve böylelikle heyecan belirtilerinin yanında göz bebeklerinin de büyümesine neden oluyor.”

 

Neden kalbim çarpıyor?

Aşık olduğumuz kişiyi göreceğimiz zaman yaklaştıkça kalbimiz daha hızlı atmaya başlıyor, tatlı çarpıntılar başlıyor, ellerimiz terliyor ve ‘Bana neler oluyor?’ diyoruz. Cevabı; adrenalin! Çünkü aşk, kan ve oksijen dolaşımını hızlandırıyor, avuçlarımızın terlemesine ve başımızın dönmesine yol açıyor.

 

Yüzyılın en ölümsüz aşkları
+74
Marlyn Monroe - Arthur Miller Büyük aşklar söz konusu olunca Marilyn'in karşısına tek bir isim yazmak zor. Ancak Monroe ile ünlü ve entelektüel yazar Arthur Miller aşkı çok büyüktü ancak hayalkırıklıklarıyla doluydu. Aşkları derin ama gergin bir aşktı. Miller’in dünya güzeli karısı için yazdığı senaryonun adı her şeyi açıklıyordu: “Uygunsuzlar.”

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Erkeklerin yapmaktan vazgeçemediği 8 hata
Erkeklerin yapmaktan vazgeçemediği 8 hata
Bir centilmen bulduğunuzu gösteren 13 işaret
Bir centilmen bulduğunuzu gösteren 13 işaret
Birbirini seven çiftler bunları yapıyor
Birbirini seven çiftler bunları yapıyor
Aşkla ilgili unutmaya meyilli olduğumuz 15 gerçek
Aşkla ilgili unutmaya meyilli olduğumuz 15 gerçek
İlişkilerinizde güven oluşturmanın yolları
İlişkilerinizde güven oluşturmanın yolları
Dolu dolu bir aşk yaşamak için...
Dolu dolu bir aşk yaşamak için...
Doğru adamla birlikte olduğunuzun 18 işareti
Doğru adamla birlikte olduğunuzun 18 işareti
Mutlu çiftlerin yatmadan önce yaptığı 11 şey
Mutlu çiftlerin yatmadan önce yaptığı 11 şey

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X