Kaç arkadaşa ihtiyacınız var?

Yapılan birçok araştırma arkadaşlığın sağlığa oldukça büyük yararları olduğunu gösteriyor. Peki bu yararları görmek için kaç tane arkadaşınız olması gerekiyor?

Kaç arkadaşa ihtiyacınız var?
İlişki
02 Temmuz 2021 Cuma

Johns Hopkins’te geriatri uzmanı Alicia Arbaje, “Daha iyi bir fiziksel ve duygusal sağlık için ihtiyaç duyduğunuz sosyal bağlantının sihirli bir sayısı yok, bu tamamen hayatınızda duygusal, ruhsal ve başka konularda ihtiyacınız olan desteği sağlayan insanlar olup olmadığıyla ilgili” diyor.


İçedönük insanlar iki ya da üç iyi arkadaşla mutlu olabilirken, dışadönük insanlar çok daha fazlasına ihtiyaç duyabilir. Yeterli sıklıkta şahsen, telefonla veya çevrimiçi olarak bağlantı kurarsanız, hayatınızda yeterli arkadaşlığınız olur ve kendinizi izole hissetmezsiniz.


Amerika’da yapılan bir ankette her üç yetişkinden biri kendilerini yalnız hissettiklerini söyledi. Benzer şeyler hissediyorsanız işte sizin için her yaşta yeni arkadaşlar edinmenin bazı yolları.


Gönüllü olun

Doktor Alicia Arbaje, “Bazı araştırmalar, gönüllü olan yaşlı insanların daha sağlıklı olduğunu, daha az depresif hissettiklerini ve hatta daha uzun yaşayabileceklerini söylüyor” diyor. Gönüllülük, tatmin edici ilişkiler yaşamanızı ve yardım etmenin maneviyatını yaşamanıza olanak sağlar.


Okula geri dönün

Kurslardan üniversiteye kadar eğitimin birçok basamağında beyninizi zorlamak sosyal alanınızı da genişletebilir. Alicia Arbaje, bulunduğunuz bölgede “yaşam boyu öğrenme” programları aramanızı öneriyor.


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Hobilerinizi paylaşın

Bir örgü kulübüne, ahşap işleme kursuna katılın. Müzik aletinizin tozunu alın ve bir orkestraya katılın. Hobileriyle aktif olarak ilgilenen kişilerin kendilerini yalnız hissetme olasılıklarının daha düşük olduğu biliniyor.


Etnik veya kültürel mirasınızı kutlayın

Geçmişiniz kimliğinizin önemli bir parçasıysa, bölgenizde benzer düşüncelere sahip bir grup bulmak yeni arkadaşlar edinmenin eğlenceli bir yolu olabilir. Sizinle benzer geçmişlere sahip insanlarla bir araya gelmek ve ortak anıları, bayramları, yemekleri paylaşmanıza olanak verir.


İnanç topluluğunuzla bağlantı kurun

Arbaje, “Bir inanç geleneğiniz varsa, onu korumaya çalışın, kilisenize, tapınağınıza veya caminize gitmeye devam etmenin yollarını bulun. Bu destekleyici, cesaret verici ve anlamlı ortam genellikle bir kahve fırsatı da sunar” diyor.


Referanslar:

“Do You Have a Healthy Number of Friends?” Şuradan Alındı: https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/do-you-have-a-healthy-number-of-friends


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