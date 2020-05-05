Olgun kadınların yapmadığı 15 hata

Her ilişkinin bir diğerine benzemeyen, kendine has mücadeleleri vardır ama olgunlaşmış bir bireyin mutluluğu yakalaması için kimi evrensel ölçüler de bulunur.

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Olgun kadınların yapmadığı 15 hata

1- Diğer ilişkilerini feda etmezler

Çoğu insan romantik bir ilişki yaşarken arkadaşlarını ihmal eder. Bu cicim aylarında doğal karşılanabilir bir durum olsa da, arkadaşlarınızın ve ailenizin partnerinizden çok daha uzun zamandır hayatınızda olduğunu ve muhtemelen olacağını unutmamalısınız. Olgun kadınlar, tüm sevdikleri arasında mutlu bir denge tutturmayı bilir.

2- Partnerlerine teşekkür etmeyi unutmazlar

İlişkilerde belli bir zaman sonra, taraflar birbirleri için yaptıkları küçük şeyler için minnet duymayı unutabilirler. Olgun kadınlar, hayatı biriyle paylaşmanın bir hediye olduğunu bilir ve teşekkür etmeyi ihmal etmezler.

3- Maddi bağımsızlıklarından ödün vermezler
Partnerinizle aranız ne kadar iyi olursa olsun, finansal bağımsızlığınızdan vazgeçmeniz aslında tümüyle bağımsızlığınızdan vazgeçmeniz anlamına gelebilir. Olgun kadınlar bir şey istedikleri zaman, bunun için gerekli bütçeyi partnerlerinden talep etmezler; kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamayı bilirler.

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4- Partnerlerinin kötü özelliklerine odaklanmazlar

Olgun kadınlar partnerlerinin kötü özelliklerine odaklanmaktansa iyilerine odaklanmayı tercih ederler. Yaptıkları ve söyledikleri iyi şeylerden hoşnut olmayı bilir, eksiklikleri için onları yargılamaz; tam tersi bu yönlerini geliştirmeleri ve telafi etmeleri için destek olurlar.

5- Hayallerinden vazgeçmezler

Olgun kadınlar iyi ve sağlıklı bir ilişkinin kendilerini köreltmesi değil, en iyi versiyonlarını ortaya koymaları için fırsat tanıması gerektiğini bilirler. İyi bir ilişki hayallerini sürdürmeye teşvik etmelidir.

6- Kendi mutluluk anlayışlarınının tek gerçek olduğunu düşünmezler

Olgun kadınlar mutluluğa dair herkesin kendi fikri olabileceğini bilirler. Eğer partnerlerinin mutlu olmak için kendine özel zaman ve alana ihtiyacı varsa, bunu verirler. En önemlisi, onların mutluluğu konusunda varsayımlar yapmazlar.

7- Öz saygılarından ödün vermezler
Bir ilişki yaşarken ufak değişikliklere uğramak doğaldır ama olgun kadınlar ilişkileirnin öz güvenlerini ellerinden almasına izin vermezler. Partnerlerinin kendileri ile kötü konuşmasına ya da kendilerine kötü davranmasına izin vermezler.

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8- ‘Seni seviyorum’ ifadesini hafife almazlar

Olgun kadınlar bu iki kelimenin öneminin farkındadırlar; bu yüzden de gerçekten hissedene kadar dile getirmezler.

9- Kendi mutluluklarından ödün vermezler

Olgun kadınlar mutluluklarının kıymetini bilir. Kendilerini mutlu hissetmedikleri bir ilişkiyi ite kaka sürdürmeye çalışmazlar. Partnerlerinin de bu mutluluğun bir parçası olması gerektiğini düşünürler.

10- Partnerleri ile sürekli iletişim içinde olma ihtiyacı hissetmezler

Olgun kadınlar kendilerinin de yoğun bir hayatı olduğu için, partnerleri ile sürekli temas kurmak istemezler. Partnerlerine güvenir, daha da önemlisi kendilerine güvenir ve onu sürekli taciz etmezler.

11- Tüm kararları partnerlerinin vermesine izin vermezler

Olgun bir ilişkide alınacak kararlar iki tarafın da onayında olmalıdır. Bu çocuk yapmak gibi çok büyük bir karar da olabilir, akşam nerde yemek yenileceğine dair küçük bir karar da. Her şekilde birlikte verilmeli ve fikirlere karşılıklı saygı duyulmalıdır.

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12- İlişkilerini tüm dünya ile paylaşmazlar

Olgun kadınlar ilişkilerini kendilerine saklamanın değerini bilir. Başkalarının özel hayatına dahil olmasını istemez, ilişki pronlemlerini sosyal medyaya yansıtmak yerine partneri ile sağlıklı iletişim kurarak halletmeye çalışırlar.

13- Alanlarından ödün vermezler

İlişkileri ne kadar iyi gidiyor olursa olsun, kendilerine ait zamanları mutlaka olmalıdır. Spor yapmak, kuaföre gitmek, arkadaşlarıyla buluşmak… Sadece kendilerine ait zamanı istedikleri gibi değerlendirmek haklarıdır.

14- Partnerlerinin başarıları onları gocundurmaz
Olgun kadınlar birisini sevmenin onun mutluluğunu istemek anlamına geldiğini bilirler. Partnerlerinin mutluluğunu çoşkuyla karşılar ve başarılarını yürekten kutlarlar.

15- Kimliklerinden vazgeçmezler

Yeni bir ilişkiye başladığınızda, partnerinizin hobi ve ilgi alanlarıylailgilenmeniz doğaldır. Ortak zevkler paylaşmak tabii ki eğlencelidir. Ama çoğu kadın buna kendini o kadar çok kaptırır ki kendi zevklerinden ve ilgi alanlarından ödün verebilir. Olgun kadınlar bunu yapmaz, kendi kimliklerini birlikte oldukları insana göre tekrar tekrar düzenlemezler.

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