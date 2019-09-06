İletişimi kuvvetlendirmenin yolları nelerdir?

İletişiminizi kuvvetlendirmek, rahat bir sosyal hayat geçirmeniz için çok önemli. İşte iletişiminizi kuvvetlendirebilmek için yapabilecekleriniz...

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İletişiminizi kuvvetlendirmek için 8 ipucu

İletişim yönünüzü kuvvetlendirmek size hayatınızın her seviyesinde büyük rahatlık sağlar. Fikirlerimizi daha rahat anlatabilmemizi, görüş açımızı genişletmemize, etrafımızdakileri daha rahat anlayabilmemizi sağlar. İletişimimizin kuvvetli olduğunda kişisel hedeflerimize daha rahat ulaşırız ve böylece hayattan daha çok keyif alırız.

 

Dinlemeyi öğrenin

Karşınızdaki insanın anlattıklarına odaklanın, diyalog içerisinde yer alın. Anladığınızı onaylayan ve karşı tarafında anlayabileceği hareketler yapın. Dinlemeyi öğrenmek için öncelikle, kendinizin daha az açıklamaya ve karşı tarafın kendini anlatmasına izin verin.

 

Ses tonuna dikkat

Ses tonu iletişimde en önemli noktalardan biridir. Aynı kelime farklı tonlarda söylendiğinde anlamı dahi değişebilir. İletişiminizde seçeceğiniz ses tonunun; pozitiflik ve tarafsızlık içermesine ve nazik bir ton olmasına özen gösterin.

 

Vücut dilinizi unutmayın

Konuşurken sizi ses tonunuz kadar ele veren bir diğer öge de beden dilinizdir. Güçlü iletişim ilişkileri geliştirmek istiyorsanız, duruşunuzun ve gözlerinizin hareketlerinin nasıl olduğuna dikkat edin. Mesela konuşma sırasında karşınızdakini dinlerken kollarınızı bağlamayın ya da bir şey anlatıldığı sırada dinlediğiniz kişi dışında bir yerlere bakmayın. Konuşmacının karşısında rahat bir şekilde oturmak ve onun gözlerinin içine bakarak dinlemek hem karşınızdakine dinlemiyormuşsunuz mesajı vermez hem de sıra size geldiğinde tam konsantre şekilde dinlediğiniz için güvenli bir şekilde konuşabilmenizi sağlar.

 

BEDEN DİLİ NEDİR?

Adil savaşın

Diyaloglar bazı zamanlarda hayal ettiğimiz gibi sakin ve huzurlu geçmeyebilir. Bu gibi durumlarda insan doğasında olduğu gibi sizde kendinizi karşınızdakine kabul ettirmek için sesinizi ister istemez yükseltebilirsiniz. Hatta elleriniz ve kollarınızı oynatarak ve bazen de sınırınızı aşan kelimeler bile sarf edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sizi tedirgin eden maddeleri sıralayın, derin nefes alıp sakinleşmeye çalışın ve karşınızdaki kişinin kendini ifade etmesine izin verin.

 

İlgilenin

Toplantılarda ve benzeri iş görüşmelerinde sürekli iş konuşulmuyor. Bazen özel hayattan ve gidilen tatillerden de bahsediliyor. Karşınızdaki kişinin anlattığı ilgi alanınızda olmasa bile iyice dinleyin belki merak ettiğiniz ve ilginizi çeken bir detay yakalayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda karşınızdakine müdahale etmiş olacağınızı düşünüp soru sormaktan çekinmeyin. Aksine ona sorular sorduğunuzda, onu dinlediğinizi ve konuyla ilgilendiğinizi göstermiş olursunuz.

 

Görgüyü ciddiye alın

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile toplumlar bir internet ve mesaj dili tehlikesi ile karşı karşıya. Hem karşılıklı görüşmelerde hem de e-posta'larda insanlar kelimeleri farklı yazıyor ve söylüyor. Ayrıca genel toplum kurallarında karşı tarafa saygı ifade eden sözcüklerin birçoğu yitip gitti bile. Bu nedenle teşekkür etmek ve saygı sunmayı ifade eden kelimeleri ve dilinizi özenli kullanmayı ihmal etmeyin.

 

Söyledikleriniz ile düşündükleriniz bir olsun

Konuşma sırası bize geldiğinde konuşmamızın tamamen kendi düşüncelerimiz olmasına, kulaktan dolma bilgilerle konuşmamaya oldukça özen göstermeliyiz. Böylece kendinizi daha rahat ifade etmiş olursunuz. Ayrıca karşınızdaki bir soru sorduğunda cevap vermek için çok düşünmemiş ve karşınızdakinin dikkatini dağıtmamış olursunuz.

 

Hitap ettiklerinizi tanıyın

Karşınızda patronunuz varsa, eşinizle ya da sevgilinizle konuştuğunuz samimiyette ya da o ses tonuyla konuşmamalısınız. Karşınızdaki ile iletişim kurmadan önce aranızdaki bağları, samimiyetinizi ve ilişki seviyenizi mutlaka dikkate alın.

 

ÇOCUĞUNUZLA DOĞRU İLETİŞİM KURABİLİYOR MUSUNUZ?

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