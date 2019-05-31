İletişim

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İletişim, hayatımızın her anında vardır. Bazıları iletişim araç ve modüllerini farkında olmadan kullanıp çok başarılı sonuçlar alırken, bazıları iletişimle ilgili çok iyi bilgi ve birikime sahip olup bunları etkili bir şekilde kullanamamaktadır. Bizim öncelikle şunun farkında olmamız gerekiyor: Gerçekten etkin bir iletişim sağlayabiliyor muyuz? Farkında değilseniz, şu an gün içerisinde kurmuş olduğunuz iletişimleri ve sonuçlarının nasıl olduğunu bir gözden geçirin. Örneğin, çok önemli bir iş toplantısında aldığınız kararlar veya sonuçlar olmasına gerek yok. Sevdiğiniz bir dostunuzla yaptığınız bir konuşma bile olabilir. İlk sorunun cevabını aldıysanız, vereceğim örneklerle devam edelim. Çoğu insana göre iletişimin ilk adımı göz kontağı ile başlar. Evet, bu çok doğru bir tespit. Bilinen en etkili iletişim yöntemlerden biri olarak bilinir. Bunu defalarca denemiş biri olarak tavsiye ediyorum. Hem işinizde hem günlük hayatınızda sıkça kullanıp olumlu iletişimler kurmanızı sağlayan bir yöntem olacaktır. Şu durumu çok iyi bir şekilde yönetmemiz gerekiyor: Karşımızdaki insanı dinlemek. Size bir şeyler anlatılırken kesinlikle karşı tarafın sözünü kesmeyin, söyleyeceği son söze kadar karşı tarafa onun fikirlerini önemsediğinizi ve dinlediğinizi hissettirmelisiniz. Şöyle düşünün, dinlediğiniz kadar dinlenirsiniz.

 

Farklı bir din, farklı bir ırk, farklı bir siyasi görüşü olan bir insanı bile can kulağıyla dinlemek gerekir. İletişim çok derin bir konu olduğu için sizleri portakalın posası ile uğraştırmak yerine direkt olarak vitamini sunacağım. İş hayatımızda problemlerin başlangıç noktası, kötü başlayan iletişim olmuştur. Bir mağazaya girdik ve ayakkabı alacağız, bizimle ilgilenen reyon sorumlusu sorduğumuz sorulara hiç yüzümüze bakmadan cevap verdiğinde veya hiç göz kontağı kurmadığında, gerçekten ihtiyacımız olan bir ürün olsa bile o ürünü almadan oradan uzaklaşırız. Bazı insanlar bu kadar kontrollü olmayıp olayı farklı seviyelere bile taşır, birçok örneği yaşanmıştır çevrenizde. Peki, bu durumun tam tersi olduğunda olay nasıl gelişir? Mağazaya girdik, gayet güzel bir duruş sergileyen ve göz kontağı kurup sizi karşılayan bir görevli var. İnanın, ihtiyacınız olmayan bir ürünü bile tavsiye ettiğinde alırsınız. Çünkü karşımızda bu iletişimi doğru bir şekilde kullanan ve bu sayede kendimizi değerli hissettiren bir görevli var.

 

Evet, iletişimin etkenlerinden biri, karşı tarafın bizi değerli hissettirip düşüncelerimize saygı gösterdiğini hissettirmesidir. Bu duyguyu sevmeyen çok nadir insan vardır çevremizde. Evet, hem iş hem özel hayatımızda ihtiyacımız olan en önemli şey düzgün bir iletişimdir. Tabii, şöyle olun demiyorum, karşınızdaki insanı dinliyormuş gibi yapıp sadece kafa sallayın, bu çok yanlış ve adice olabilir. Yarın ilk işiniz, tanımadığınız biriyle iletişim kurmayı denemek olsun ve sonuçlarını paylaşın.

 

Emre Gençoğlu

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