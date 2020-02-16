Huzur ve umut

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Huzur ve umut
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Yaşamınızı kendi düşünceleriniz, umut ve beklentilerinizle belirlersiniz. Huzur beklentisi içinde olursanız, huzura ve huzurlu olan şeylere kavuşursunuz. Korku ve endişe içinde beklerseniz, sonuçta korku ve endişe bulursunuz. Yaşamın kendinde umutsuzluk yoktur. Umudu gönlünde yaşatmayan, umudunu yitiren, umutsuz bekleyişler içinde olan insanlar vardır. İlkokuldaki alfabelerimizde süt kavanozuna düşen iki kurbağanın hikâyesi anlatılır. Umudunu koruyan kurbağa çırpınır. Çırpınması yayık görevi görür ve altında oluşan tereyağı kümeciğinin üstüne tutunarak yaşamını korur. Umudunu yitiren kurbağa ise kendini bırakır ve süt kavanozunda boğulur. Aynı süt, umutlu olanı yaşatır, umudunu yitireni öldürür.

 

Bazı insanlar ilgiyi üzerlerine çekmek, sansasyon yaratmak için gelecekle ilgili olumsuz tahminlerde bulunurlar. Tarih kendi olumsuz duygularını topluma yansıtan, kralları bile yanıltan, insanları yokluk duygusuna kaptıran, savaşlar, kavgalar yaratan insanların olumsuz tahminleriyle doludur. Onlar kendilerine inananları korkuya, endişeye kaptırmış, büyük zararlar vermişlerdir. Bir de “Şom ağızlı” denilen insanlar vardır. Kalplerindeki pislikleri, ruhlarındaki karanlıkları, içlerindeki kıskançlık ve kötü duyguları ortaya dökerler, olumsuz tahminler yaparlar. Etrafa olumsuz duygular yaydıkları için, olumsuz bir ortam yaratırlar ve yaptıkları olumsuz tahminler kendi yarattıkları bu olumsuz ortamın etkisi altında gerçekleşir. Ortaya çıkan olumsuz sonuç şom ağızlının kendi eseridir. Küçüklüğümde bir komşumuz vardı, annem ona “Şom Ağızlı Hatice Hanım” derdi. Bu tabiri ilk kez o komşumuz nedeniyle duymuştum. Ne zaman bize gelse annem rahatsızlık duyar, yaptığı tahminlerden ve söylediklerinden endişeye kapılırdı. O gider gitmez, tütsüler yakar, kurşunlar dökerdi. Yine de söylediklerinin bir bölümünün gerçekleşmesine engel olamazdı.

 

Yüreğin umutsuzluğu; tembelliğin, yalnızlığın, geçimsizliğin, hoşnutsuzluğun sonucudur. Siz hiç durmadan çalışan, aktif, uyumlu, etrafı insanla dolu, yaşamdan sevinç duyduğu her halinden belli olan bir insanı umutsuz gördünüz mü? Umut içinde olmak, geleceğe güvenle bakmak ve mutlu olmak anlamına gelir. Umut bitince yaşama zevki ve yaşama arzusu da biter. Eğer gelecek için umutlarınız varsa bugün güç dolusunuz demektir. Umutsuzluk zayıf insanın işidir. Kendine güvenen, tuttuğunu koparan, kazanacağına inanan, gücünden endişe duymayan insan umutlu olur. Huzur ve mutluluk içinde hayata bağlanır.

 

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