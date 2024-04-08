Hurma dolgulu kurabiye

Yerken ağızda dağılan hurma dolgulu nefis çay kurabiyeleri, Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Hurma dolgulu kurabiye
Yaşam
Giriş: 08 Nisan 2024 12:44
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Hamurunda yumurta olmadığından kapalı kapta serin yerde uzun süre saklayabilirsiniz...


Servis: 18 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

3 bardak un

2 yemek kaşığı toz şeker

100 gr sade yağ, eritilmiş

1/4 bardak sıvı yağ, 50 ml

2 yemek kaşığı gül suyu

3 yemek kaşığı süt

200 gr hurma ezmesi


Pişirdikten sonra üzerleri için;

2 yemek kaşığı pudra şekeri


Yapılışı

  • Un ve toz şekeri büyükçe bir kaba aktarıp harmanlayın. Eritilmiş sade yağ ve sıvı yağı unlu karışıma ekleyip yoğurduktan sonra gül suyu ve sütü ilave ederek hamur toparlanana kadar yoğurun (hafif tok bir hamur elde ediyoruz). Hamurun üzerini streç film kaplayarak yaklaşık 20 dakika oda ısısında dinlendirin.
  • Hamur dinlenirken bu arada hurma ezmesini bilye boyutunda olacak gibi hazırlayın.
  • Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
  • Dinlenen hamuru 18 eşit parçaya ayırın, her birini içli köfte yapar gibi oyarak hurma ezmesini ortalarına yerleştirin ve uçlarını birleştirerek yuvarlayın. Kalıba alıp bastırarak şekil almasını sağlayın ve hafifçe tezgaha vurarak kalıptan çıkartın, fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın.
  • 175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpiştirip soğuyana kadar tepside bekletin.

Kısa notlar;

  • Elinizde kalıp yoksa yuvarladıktan sonra tepsiye aralıklı sıralayarak pişirebilirsiniz.
  • Hurmanın kendi doğal şekerinden dolayı hamuruna az miktarda şeker kullanmak yeterli oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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