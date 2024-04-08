Hurma dolgulu kurabiye

Hamurunda yumurta olmadığından kapalı kapta serin yerde uzun süre saklayabilirsiniz...
Servis: 18 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler
200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;
3 bardak un
2 yemek kaşığı toz şeker
100 gr sade yağ, eritilmiş
1/4 bardak sıvı yağ, 50 ml
2 yemek kaşığı gül suyu
3 yemek kaşığı süt
200 gr hurma ezmesi
Pişirdikten sonra üzerleri için;
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı
- Un ve toz şekeri büyükçe bir kaba aktarıp harmanlayın. Eritilmiş sade yağ ve sıvı yağı unlu karışıma ekleyip yoğurduktan sonra gül suyu ve sütü ilave ederek hamur toparlanana kadar yoğurun (hafif tok bir hamur elde ediyoruz). Hamurun üzerini streç film kaplayarak yaklaşık 20 dakika oda ısısında dinlendirin.
- Hamur dinlenirken bu arada hurma ezmesini bilye boyutunda olacak gibi hazırlayın.
- Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
- Dinlenen hamuru 18 eşit parçaya ayırın, her birini içli köfte yapar gibi oyarak hurma ezmesini ortalarına yerleştirin ve uçlarını birleştirerek yuvarlayın. Kalıba alıp bastırarak şekil almasını sağlayın ve hafifçe tezgaha vurarak kalıptan çıkartın, fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın.
- 175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpiştirip soğuyana kadar tepside bekletin.
Kısa notlar;
- Elinizde kalıp yoksa yuvarladıktan sonra tepsiye aralıklı sıralayarak pişirebilirsiniz.
- Hurmanın kendi doğal şekerinden dolayı hamuruna az miktarda şeker kullanmak yeterli oluyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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