Her yer kestane tadında...

Yakındığımız soğuklar aslında ellerimizin üşümesinden çok ötesine dönüştürme fırsatı sunan doğanın, bize nazikliği... Sıcaklığı...



Yağmurun altına uzattığın eline düşen damlaları seyretme fırsatı,

"Hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde'' diye şarkılar tutturma fırsatı,

Evdeysen patlamış mısırın ile kahveni yudumlama fırsatı, belki demini iyi almış bir çayın...

Yaşanılası güzel anların sadece birkaçını sana anlatabildiğim doğanın cömertliği...

Hayat zaten geçiyor baksana...



Az evvelki satırları yazdığım zamana bir daha geri dönemiyorum...

Bir daha bugünkü koşuştururken ıslandığım hışım gibi inen yağmurda geri dönüp ıslanamıyorum.

.....



İzleme fırsatı bulduğun, karların ince ince inişine gözün bugünkü gibi takılmayacak, bugünkü gibi ellerini kara daldırıp keyfini çıkaramayacaksın belki...

Ellerinin sızladığı soğukluğunu gene arar olursun da bulamazsın belki...

Bu seneki yaşadığın telaşlı kışın, gelecek mevsime belki eseri bile kalmayacak...

Bu yüzden her şeyi bir kenara bırakıp şimdiki yağan yağmurda süzülelim...

Şu anda yaşadığımız anın tadını hissetmeye bakalım...

Değer mi ellerimiz kara bu sene sence...?

seneye mi?



Seneye Allah Kerim bence...

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