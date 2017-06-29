Beni artık sevmeyen eşime mektup...

Seni ilk gördüğüm anda gördüğüm güzelliği hiç unutmayacağım. Sana hep çok yakışıklı olduğunu söyledim, hiç bıkmadan. Hep çok azimliydin ve bu resmen bulaşıcıydı. Senin bir gün tutmaktan vazgeçeceğin sözler verdim ben, senin sayende.
Hayatımız heyecanlıydı; birlikte güzel zamanlar geçirdik, egzotik tatiller yaşadık. Sevildiğimi ve istendiğimi hissettim hep. Evlendik ve iki güzel çocuğumuz oldu. Sonra da her şey değişti. Sonra fark ettim ki, artık senin önceliklerinden biri değildim ve asla da olmayacaktım.
Artık hayata dair hiçbir isteğin kalmadı, şu iki el aleti falan dışında hiçbir şeye isteğin de ilgin de yok. Konuşmalar hep tek yön. Cevaplar hep bir mırıltı, bir “hıhı” o kadar. Soru sormuyorsun, cevap istemiyorsun. Yemekleri hep ben yapıyorum çünkü mutfağa adım dahi atmıyorsun. Geceleri aynı yatakta yatıyoruz evet ama dokunmak yok, konuşmak yok. Artık bu durumlardan dolayı dökecek gözyaşım kalmadı; sızana kadar ağlamıyorum da. Ne gözyaşlarımın bir faydası var, ne de kimsenin duyduğu var ağladığımı.
İkinci çocuğa hamile kaldığımdan beri bana dokunmadın. Tek istediğim biraz şefkat, sabah bir bardak çayın kokusuna uyanmak, takdir edildiğimi senden duymak, hayatımın tamamını geçirmek üzere söz verdiğim adamla birlikte hayattan keyif alarak yaşamak… Aile olarak kaliteli vakit geçirelim diye yaptığım bütün planları da reddediyorsun. Çünkü uyumak istiyorsun.
İkimiz de çalışıyoruz, ikimiz de eşit miktarda para kazanıyoruz ama zeka olarak senden düşükmüşüm gibi davranıyorsun. Senin iş günün, eve geldiğinde bitiyor olabilir ama benimki olanca hızıyla devam ediyor. Çamaşır, yemek, alışveriş, çocukların ödevleri, temizlik… Üzerimdeki baskı genel olarak dayanılabilirin çok üzerinde. Bazen düşünüyorum: “Benim aşık olduğum adam nerede acaba şu an?”
İçimdeki acı, birbirine aşık olduğunu bildiğim insanların yanındayken daha da fazlalaşıyor. Birini, diğerini hafifçe öperken görmek, yanağına şöyle bir dokunduğunu görmek ve daha kötüsü, artık bunları senin bana asla yapmayacağını düşünmek…
Arkadaşlarıma göre durumum umutsuz ve ben bunların böyle olmasına izin vermişim. Ailemle konuştuğumda, senin hep çok çalıştığını ve sana baskı yapmamam gerektiğini söylüyorlar. Cevap vermiyorum. Kimse bana hak vermediğinde kalbim biraz daha kırılıyor.
Çocukların her şeyi annelerinin yaptığı bir dünyada büyümesini kabullenemiyorum. Sinirlerin çok gergin olmasının bir iletişim yolu olduğu, sevginin ve birini sevmenin herkesin önceliği olmadığı bir dünyada yaşamaları… Bu şu anda kabul edilebilir değil ve hiçbir zaman da olmamalı…
Senin hayata yaklaşımın benimkinin tamamen zıttı. Ben canım acıyana kadar gülmek istiyorum; senin en son ne zaman gülümsediğini de hatırlamıyorum. Eve gelince sana sarılmak istiyorum, sen de bana sarıl istiyorum. Yükü birlikte taşıyalım ve paylaşalım istiyorum.
Çok, çok üzgünüm. Senin için, kendim için, çocuklar için… Birlikte yaşamaya söz verdiğimiz hayatın gidişatı için çok üzgünüm… Ancak, sırf çocukların hatırına bunu yaşamaya devam edemem. Bu, ancak yaşamakta olduğum tarifsiz eziyetin sonsuza kadar sürmesi demek olur. Ben kendimi yenilmez zannederdim, ancak bu yolda yokuş aşağı gitmek beni eninde sonunda mahvedecek, yenileceğim. Lütfen, bunun olmasına izin verme. Lütfen, ellerini ellerimin arasına al, yenildiğimizi kabul edelim ve arkadaşça yollarımıza gidelim…
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Nasıl bir saçma yorum vardı orda?? Bırakın erkekler nefes alsın herşey aile değil ne demektir Allah aşkına?? Bir kızı ailesinden alıp,sonsuz sorumlulukları yüklenen bir kadın haline getireceksin sonra da erkekler nefes alsın gerçekten acınası bir zeka ve acınası bir merhametsizlik!Cevapla
belki bir çok kişi bana kızacak okuyunca da . okudum yazılan mektubu da . bir tarafın mutsuzluğundan bahsedilen ve daha çok kadınların duygusal şeylere ağırlık vermesinden kaynaklı sorunlar. erkek beyni ve kadın beyni aynı çalışmıyor malesef. erkek şunu düşünmez karım işten geldi yorgun bugün yemeği ben yapayım bari demez. ancak kadın derse ki bugün yorgunum yemeği sen yapar mısın ? ikiletmez:d erkek icraat adamıdır düşünce adamı değil. sen söylemedikçe onun aklına dahi gelmez hanım yoruldu da yemeği ben yapım vs gibi. bunun örneklerini çoğaltabilirsiniz. klasik sorunlar herkesin yaşadıkları.Cevapla
seven adam karısına vurabilir mi tek sorumCevapla
seven bir adam eğer sevdiğine vuracak hale getirilmişse bu erkeğin sevgisizliğinden değil, kadının sevgisizliğindendir. kendine bir canavar yaratmıştır
hayat ne garip..Cevapla
çalışan istiyorum çalışan istiyorum demek kolay ey ev işleri yardım ;onu da karı yapsın işi ne aha da böyle oturup kalırsınız eşinizin kıymetini bilin...bir erkekCevapla
Hanımlar az konuşun bırakın erkekler nefes alsın hayat sadece aileden ibaret değilCevapla
Sanki bizi anlatmissiniz kaleminize yureginize sağlık.Doyasıya yaşamak istediğim bir hayat var ama malesef gerçekler acı dolu benimde.Eşim defalarca kes yüzüme seni sevmiyorum diyerek hakaretler birde üstüne şiddet görürken nasıl nereden ne halde başlamalıyım biliyorum.çok zor çünkü bir oğlum var.????Cevapla
Duygularınızı çok güzel dile getirmişsiniz. Eşinizdrn de bir mektup isteyin duygularini anlatan, neler hissettiğini, neyin özlemini duyduğunu onun kaleminden dökülen acılarıda okuyun. Belki ortak payda da buluşabilirsiniz. Bunu yaşayan ve mutluluğu yeniden yakalayan biri olarak nacizane onerimdir.Cevapla
seven insan ölene kadar sever bırakmaz.Cevapla
ortada eşin başka kadınlarla ilşkisi yoksa kocanın psikiyatrik sorunları olabilir.. tedavi ve destek almalı..Cevapla
zaman, her şeyin ilacı. erkeklerin böyle dönemleri olabiliyor, sabredersen yuvan kurtulur inşaallah. sevgi emek istiyor. neden, pes eden sen olasın.Cevapla
ne kadar çok biliyormuşsunuz hemen ahkam kesme akıl verme yaşamadıdığınız için asla bilemeyeceksiniz anlayamacaksınız o yüzden lütfen susun bunları yazmak bile o insan ne kadar zor söylenebilecek hiçbir şey yokCevapla
Eşler birbirlerini karşılıksız sevmeli, eşlerinin değer verdiklerine de saygı göstermeli aksi takdirde Mutluluk gider, ve eşiniz çocuğu için yıllarca size katlanmak zorunda kalır. Ben iyiyim demekten çıkın ve eşinize yaptığınız küçük, büyük hataları sorgulayın. O zaman cevabı ve mutluluğu bulacaksınız. ben değil ; BizCevapla
Kardeşim benim size tavsiyem.Allah c.c yönelik ve dua edin.bu dünya sınav üzerine kurulu.bazen es bazen çocuk bazen sağlık ve maddiyat.Cevapla
bu kadar yazacagınıza psikiyatri-aile danışmanına gitseniz,hormon tetkiki yaptırsanız ve karar vermeden önce gerçek durumu anlasanız, hemen boşancaam ! sanki yeni gelen çok iyi olacakCevapla
kadın, "erkek ne ister" erkek te " kadın ne ister" sorusunun cevabını bulmalıCevapla
erkekler bu dönemde ciddi bunalımda, erken evlilik çok hatalı erkeklere daha çok zarar veriyor.Cevapla
bence bu kadar dipdibe yaşamayın,biraz araya mesafe girsin, hormonların etkisine de inanıyorum 40 lı yaşlar kadın için de erkek için de zor, son olarak kendinizi de (yani gerçekte ne istediğinizi,önmüzdeki yılları) inceleyin,anlayın, çünkü gerçek duyguları halının altına süpürdükçe sorun büyüyor ileride olmadık bir yerde hata yapılabiliyorCevapla
Üzüldüm mutsuzluğunuza... Haklisiniz uzatmanın anlamı yok fakat iş bu haddeye geldiyse yani bu kadar ciddi bir adım atıyor iseniz, eşinizin son kez kocanız olarak söyleyeceklerini dinleyin derim... Kim bilir belki evlilik hayatınızin düzene girmesi için daha farklı adımlar atilabilir..Cevapla
boşanma arttı sevgisizlik iletişimsizlik de arttı en büyük sorunda bu oysa insan bi gülen göze muhtaç sadeceCevapla
tahminime göre eşiniz 40 yaşlarında bir erkek. bende 53 yaşında bir erkeğim. o 40 lı yaşların erkekler üzerinde acaip değişik bi etkisi var. yaşlandığını düşünmek değişik arayışlara girmek gibi bi sürü olaya sebep oluyor bu durum. ben de yasadım. yukarıda anlatılanların hepsini fazlasıyla eşime yaşattım. şimdi çok pişmanım. eşim ayrılmadı benden ama o kopma noktasını defalarca yaşadık. sonra bi şey oldu ve bazı şeyleri kabul etmeye başlayınca her şey yoluna girdi. ama o günleri düşündükçe hala kızıyorum kendime ve utanıyorum kendimden.Cevapla
erkekler de kadınlar da eş seçerken olması gereken kriterleri göz ardı edip kısa vadeli şeylere bakıyorlar. güzellik yakışıklılık. bunlara kapıl, kalbini aç aklını kapa. sonra hüsran. iş işten geçtikten sonra evlenilecek erkek ya da kadının özelliklerini anlamaya başlıyorlar ama ortada çocuk yitip gitmiş gençlik ya da ömür boyu mahkum olunan nafaka kalıyor. velhasıl kelam ne eş seçmesini biliyoruz ne de tecrübe sahiplerini dikkate alıyoruz.Cevapla
tek nedeni maddiyat. bir erkek olarak 3 sene çok zor ve sıkışık bir dönem geçirdim ve bunu eşime dahi hissettirmek istemedim. ama kredi kartı borcu faiz falan ödeyecem diye yeri geldi ekmek bile alamadım evime. beni bu ruma sokan ise abime çektiğim kredi idi. eşime söyleyemedim kredi çektiğimi ve hergün eve gidip balkonda oturuyordum. hiç sohbet dahi etmek içimden gelmiyordu. nerdeyse ayrılma noktasına geldik. ne zamanki borçlarımı bitirip rahata erene kadar o gün düzeldi evliliğim. beliki eşinin sana söylemediği maddi sıkıntıları vardır. ki büyük ihtimalle öyledir.Cevapla
bence olayı tek taraftan düşünmek cok doğru değil eşi neler hissediyor acebaCevapla
konu ne ben anlamadım ne olmuş?Cevapla
hanımlar.. bir erkeğin ilişkinin başında nasılsa ömrünün sonuna kadar aynısı olmasını beklemeyin, böyle bir şey yok. her şey değişiyor, hayat değişiyor, yaşlanıyoruz, düşünce şeklimiz değişiyor, dünyaya bakışımız değişiyor, her şey.. siz evlendiğimiz günkü gibi kaldığınızı mı zannediyorsunuz? karşılaştırma yapmak yerine onu anlamaya çalışın. bazen hiç konuşmadan saatlerce huzur içinde oturmak da çok şey anlatır. haydi arkadaşça ayrıldınız, her ne demekse, yeni aşkınızda farklı mı olacağını zannediyorsunuz?Cevapla
sorunun konuşarak çözüleceği kanısındayım... her evlilikte olan şeyler. ikinci çocuktan sonra olması gerekenler yaşanıyor.Cevapla
birlikteliklere sadece kadın gözüyle,kadın beklentileriyle yaklaşılırsa sonuç hep aynı olacaktır.yaşamın tv dizileri ve telefon atmosferi dışında da geliştiğini farkettiğiniz anda herşey değişir... bakın internet-tv-telefon öncesi dönemlere... böyle şeyeler yaşanıp konuşulur muydu?Cevapla
Rabbim yar ve yardımcın olsunCevapla
hayatı tv den öğrenen düşünmeyen nesilden nasıl yorum olur...işte
ezbere klişe sözler,buraya da kondurmasanız olmaz
Nekadarda güzel anlatmış sadece sevilmek ve takdir görmek istediği beklediği tek şey bu aslında daha ne çok yükü omuzlayabilier malesef yalnız değilsin galiba bizim kaderimiz buCevapla
ama hep kendi istediklerini anlatmış ya karşısındakinin duyguları onu anlamak için ne yapmış belki aynı şeyleri yada daha farklılarını karşısındaki düşünüyorsa
eşinde arayıpda bulamadığın bir şeymi var sıkıntı nedirCevapla
iğrenç bir ima,troll mü sün
Şuan bende boşanma derecesinde kopuk bir evlilik yaşıyorum ve bunu noktalamak istiyorumCevapla
herkes sanirim boşanmak i̇sti̇yor ben ne mi̇ yaptim boşandim ama i̇deal i̇nsani bulmak gi̇bi̇ bi̇ beklenti̇mi̇z var ama sanirim sadece mutlu edecek bi̇ri̇ olsa o yeterli̇
Çok üzüldüm. Bende boşanma asamasindayim.. o imzayı atarken adliyenin tavanı kafama yikilsaydi dedim.Cevapla
başka biri mi var acaba ?Cevapla
şeytaannn :d hemen araya fi̇tne sok :d