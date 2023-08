İyimser olmanın 8 yolu

Ekonomik kaygılar, kıtlık, sel, orman yangınları, iklim krizi, savaşlar... Yaşadığımız büyük olaylar bizi duygusal olarak felakete sürükleyerek, strese sokabiliyor. Yapılan araştırmalar, kolektif ruh sağlığımızın COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana düşüşe geçtiğini gösteriyor.

Amerikan Psikoloji Derneği'nin, Ekim 2022'de 3.000'den fazla kişi ile yapılan araştırmasına göre, insanların çoğu gün içinde yaşadığı stresten tamamen bunalmış hissettiğini bildirdi. Dörtte üçü stresin sağlığını etkilediğini, baş ağrısı ve yorgunluk gibi sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Ancak iyi haber şu ki, daha iyimser hissetmek için pratik adımlar var ve bunları atmanın çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Araştırmalar iyimserliği daha düşük duygudurum bozuklukları ve zihinsel hastalık riski, gelişmiş fiziksel sağlık ve hatta daha iyi problem çözme becerileri gibi çok sayıda olumlu sağlık sonucuyla ilişkilendirdi.

Bakış açınızı geliştirmek, kötü şeyleri görmezden gelmek ya da bunlar olmuyormuş gibi davranmakla ilgili değildir; bir durumun olumlu tarafını aktif olarak görmek için adımlar atmakla ilgilidir.

İşte uzmanlardan nasıl daha iyimser olunacağına dair sekiz ipucu.

1. İyimserliğin olumsuzları görmezden gelmek anlamına gelmediğini unutmayın!

İyimserlik, gerçekten berbat şeyler yaşanırken yalnızca iyi tarafa odaklanmak anlamına gelmez. Gerçeklik o kadar da iyi olmasa bile gerçeği kabul etmek önemlidir. Bir adım geri çekilin ve 'Tamam, buradayım' deyin. Karşılaştığınız zorlukları kabul edin. Bunları küçümsemediğinizi dile getirin.

İyimserliğin tanımı "umut: İyi şeylerin olacağına ve insanların dileklerinin veya amaçlarının eninde sonunda gerçekleşeceğine dair tutum"dur. İyimserlik, zamanla değiştirebileceğiniz bir şey olan tavrınızdan kaynaklanır.

2. Küçük başlayın

Sabah uyandığınızda kendinize şu soruyu sorun: "Bugün gerçekten iyi giden ne olabilir?"

Etrafınızdaki sadece bir ya da iki güzel şeye odaklanırsanız - temiz hava, güzel bir fincan kahvenin kokusu veya en sevdiğiniz yastık - beyninizi pozitife ayarlarsınız. Diğer bir yaklaşım ise hoş ya da faydalı koşullar hakkında düşünme ve bunları takdir etme pratiği olan şükrandır. 2018 yılında yayınlanan bir rapor; birçok çalışma, günlük tutmak veya bir mektup yazmak gibi minnet ve şükran uygulamalarının daha olumlu bir ruh haline yol açabileceğini buldu. Bu minnet, şükran uygulamasının yazmak gibi yüce ya da zahmetli bir çaba olması gerekmediğini söylüyor. Hoşunuza giden veya iyi giden şeyleri fark ederek başlayın.

3. Neyin sizin kontrolünüz dışında olduğunu bilin

Kontrol edemediğiniz ve dolayısıyla değiştiremeyeceğiniz şeyleri bırakmak önemlidir. Neyi değiştirebileceğinizi belirlemek, daha olumlu hissetmeye giden yolda önemli bir adımdır.

Araştırmacıların incelediği iki büyük kontrol alanı vardır: Birincil kontrol (çevrenizdeki dünyada değiştirebileceğiniz her şey) ve ikincil kontrol (koşullarınız hakkında nasıl hissettiğinizi değiştirmek için yapabileceğiniz içsel değişiklikler). Her iki alanda da (birincil veya ikincil) değişiklikler yaptığınızda ve bu değişikliklerin çevrenizi veya bakış açınızı daha iyi hale getirmeye başladığında, geleceğiniz hakkında daha iyimser hissettiğinizi söylüyor.

4. Medya tüketimi konusunda dikkatli olun

Kendinizi sosyal medyadaki insanlarla karşılaştırmayı bırakın. Gördüğünüz görsellerin düzenlendiğini ve küratörlüğünü yaptığını unutmayın. Bunlar mutlaka gerçekliğin bir yansıması değildir.

Bu gerçekçi olmayan resimlerle çok fazla zaman harcamak, asla yeterli olamayacağınız ya da hiçbir zaman kendinizi karşılaştırdığınız başka biri kadar harika olamayacağınız konusunda sonsuz bir endişe dolu bir tavşan deliği olarak tanımladığı "gelecek yolculuğuna" yol açabilir. Haberleri takip etmek zihinsel sağlığınız için de en iyi şey olmayabilir. Bu, yerel ve dünyadaki olaylardan haberdar olmamanız gerektiği anlamına gelmiyor ancak haberler hakkında çok fazla endişelendiğinizi fark ederseniz, zamanınıza sınırlar koymak sağlıklı ve uygun olacaktır.

5. Konuşmayı değiştirin

Kendinizi aile üyeleriniz veya arkadaşlarınızla siyaset ve sosyal konular hakkında defalarca aynı kavgaların içinde mi buluyorsunuz? Işıktan çok ısının olduğu bu tür konuşmalar genellikle olumsuz duygusal sonuçlara değmez.

6. Ne istemediğinizden çok ne istediğinizi düşünün

Unutmayın, enerjinizi nereye odaklayacağınıza karar verme gücüne sahipsiniz. Ne istemediğinizi düşünürseniz, istemediğiniz şeylerden daha fazlasını elde edersiniz, bu da çok fazla olumsuz duygudur. Öte yandan, herhangi bir olumlu davranışın (bağış yapmak, gönüllü olmak veya minnettar olduğunuz bir şey hakkında düşünmek gibi) çözüm odaklı olmanın yanı sıra daha olumlu düşünmenize yardımcı olabilir.

Sorunlar her zaman çözümleri doğurur ve çözümler biraz zaman alsa da gelir. Bu yüzden bu zamanı geçmişte neyin yolunda gitmediğini düşünmek yerine, gelecek için ne istediğinizi düşünerek geçirin.

7. Kendinize çok fazla baskı yapmayın

Kötü şeylerin olduğu ama bizim daha iyiye doğru değişmiş olarak ortaya çıktığımız hikayeleri seviyoruz. Ancak bunun dezavantajı, bazen sıkıntıları bir nedenden dolayı olmuş bir şey olarak görmek için kendimize baskı yapmamızdır. Önemli bir değişimin ortasındayken büyük bir hayat dersi bulmak için acele etmeyin. Kendine iyi bak. Daha iyimser düşünmek, bugün ve yarın sizi daha olumlu bir yöne yönlendirecek küçük adımlar atmakla ilgilidir.

8. Nasıl, ne ve neden konularına takılmayın – sadece yapın

İyimserliği ne kadar çok uygularsanız, o kadar kolaylaşacaktır. Ancak bu, eğer bir olumsuzluk döngüsü içindeyseniz, kendinizi yeniden harekete geçirmeniz gerektiği anlamına gelmez.

İyimserliğin aslında ideal duruma geri dönmek için "kefaret" ya da çok fazla çalışma gerektirmemektedir. Bu, gittiğiniz yönle ilgilidir. İyimserliği her zaman yanınızda olan paralel bir yol olarak hayal edin. Doğru yola geri dönmek için çok fazla çalışmanıza gerek yok. Sadece bir adım at.

Kaynak: Jenny Splitter. "8 Ways to Be More Optimistic". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/emotional-health/ways-to-be-more-optimistic/. (26.06.2023).